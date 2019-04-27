İşte Huawei ve Xiaomi'nin yeni telefonları şaşkına uğrattı

Xiaomi'nin yeni telefonları Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Redmi Note 7 teknoloji severler tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Özellikle Xiaomi ve Redmi akıllı telefon piyasasında devrim yarattı. Xiaomi Mi 9'nun sevkiyat sayısı şimdiden 1 milyonu aşmış durumda. Çinlilerin yeni oyuncağı Huawei Mate X, Samsung'un ekranı katlanan telefonu Galaxy Fold'a meydan okuyor. Samsung'tan sadece birkaç gün sonra kendi özel ekranlı telefonu Huawei Mate X'i tanıtan şirket, ürününde iddialı: Şirket yetkililerine göre cihaz Galaxy Fold'a göre daha ince ve 'gerçekten' ikiye katlanabiliyor.