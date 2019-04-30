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  • 30.04.2019 16:28
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 16:47

20X 5G'nin özellikleri ve fiyatı nedir - yeni üstten açılan kameralı telefon hangisi?

Çinli telefon üreticileri Huawei ve yeni telefonlar ile teknoloji severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yeni ortaya çıkan raporlara göre Çinli üreticisi Xiaomi, üstten açılan kamera tasarımına sahip iki yeni üst seviye akıllı telefon piyasaya sürecek. Ayrıca bir diğer üretici olan 20X 5G'nin özellikleri de ortaya çıktı. Çinli şirket, 5G destekli ikinci telefonu 'yi çok yakında tanıtmaya hazırlanıyor. Peki Huawei Mate 20X 5G'nin özellikleri ve fiyatı nedir? telefon hangisi olacak? Detaylar haberinizde

Xiaomi, üstten açılan kameralı iki üst seviye telefon geliştiriyor Yeni gelen raporlara göre Xiaomi, Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan, açılır kameralı iki yeni amiral gemisi telefon modeli üzerinde çalışıyor. Çinli şirket Huawei, geçtiğimiz ay ilk katlanabilir telefonu Mate X'i tanıtarak büyük ses getirmişti. Bu telefon aynı zamanda Huawei'nin ilk 5G destekli telefonu olma özelliğine sahipti. Çinli şirket, 5G destekli ikinci telefonu Mate 20X 5G'yi çok yakında tanıtmaya hazırlanırken telefonun özellikleri ortaya çıktı.

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