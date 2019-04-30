Xiaomi, üstten açılan kameralı iki üst seviye telefon geliştiriyor Yeni gelen raporlara göre Xiaomi, Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan, açılır kameralı iki yeni amiral gemisi telefon modeli üzerinde çalışıyor. Çinli şirket Huawei, geçtiğimiz ay ilk katlanabilir telefonu Mate X'i tanıtarak büyük ses getirmişti. Bu telefon aynı zamanda Huawei'nin ilk 5G destekli telefonu olma özelliğine sahipti. Çinli şirket, 5G destekli ikinci telefonu Mate 20X 5G'yi çok yakında tanıtmaya hazırlanırken telefonun özellikleri ortaya çıktı.