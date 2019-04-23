Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin yüksek donanımlara sahip telefonları rakiplerine kıyasla daha ucuza sattığı biliniyor. Peki şirket, yeni telefonlarında da aynı stratejiyi sürdürecek mi? İşte bu yıla damga vurması beklenen Xiaomi Mi 9 serisi telefonların fiyatları... Xiaomi Mi 9'nun sevkiyat sayısı şimdiden 1 milyonu geçmiş durumda. Peki Xiaomi Mi 9 Türkiye fiyatı ne kadar? Xiaomi Mi 9, Redmi Note 7 özellikleri nedir? İşte tüm detaylar

Ekran/kasa oranını serinin diğer modellerine kıyasla maksimum seviyeye çıkartan Mi 9'un, ayrıca selefi Mi 8′e kıyasla alt çerçevelerinin yüzde 40 oranında inceltilmiş. Xiaomi Mi 9'un arka yüzünde son dönemin popüler rengi olan grandyan diğer bir adıyla geçişli bir renk tercih eden Mi 9, arka panel tasarımıyla da görenlerin dikkatini çekiyor. Cihaz, Qualcomm'un halihazırda üretimde olan en güçlü işlemcisi Snapdragon 855 ile çalışıyor.