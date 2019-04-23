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  • 23.04.2019 16:19
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 16:19

9 ve fiyatı kaç para? Redmi Note, Xiaomi Mi 9 özellikleri nedir?

Xiaomi lansmanında yeni 9 serisi ve modelinin tanıtımını yapmıştı. Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye'de teknoloji severler tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle Xiaomi Mi 9'nun sevkiyat sayısı şimdiden 1 milyonu geçmiş durumda. Çinli teknoloji firması Xiaomi, yeni telefonu Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7'nin özelliklerini ve fiyatını duyurdu. Peki, Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye fiyatı ne kadar? Redmi Note 7 özellikleri neler işte tüm detaylar

Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin yüksek donanımlara sahip telefonları rakiplerine kıyasla daha ucuza sattığı biliniyor. Peki şirket, yeni telefonlarında da aynı stratejiyi sürdürecek mi? İşte bu yıla damga vurması beklenen Xiaomi Mi 9 serisi telefonların fiyatları... Xiaomi Mi 9'nun sevkiyat sayısı şimdiden 1 milyonu geçmiş durumda. Peki Xiaomi Mi 9 Türkiye fiyatı ne kadar? Xiaomi Mi 9, Redmi Note 7 özellikleri nedir? İşte tüm detaylar

Ekran/kasa oranını serinin diğer modellerine kıyasla maksimum seviyeye çıkartan Mi 9'un, ayrıca selefi Mi 8′e kıyasla alt çerçevelerinin yüzde 40 oranında inceltilmiş. Xiaomi Mi 9'un arka yüzünde son dönemin popüler rengi olan grandyan diğer bir adıyla geçişli bir renk tercih eden Mi 9, arka panel tasarımıyla da görenlerin dikkatini çekiyor. Cihaz, Qualcomm'un halihazırda üretimde olan en güçlü işlemcisi Snapdragon 855 ile çalışıyor.

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