Samsung'un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold'un ne zaman Türkiye'ye geleceği ortaya çıktı. Samsung Galaxy Fold Türkiye'de Mayıs ayının ilk haftasında ön siparişe açılacak. ABD'de dün 1980 dolardan başlayan fiyat etiketiyle ön siparişe açılan ve 25 Nisan'dan itibaren teslimatlarının yapılacağı Samsung Galaxy Fold'un Türkiye fiyatı ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Samsung Türkiye internet sitesi üzerinden Galaxy Fold için ön kayıtları almaya başladı.