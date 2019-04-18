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  • 17.04.2019 14:06
  • Son Güncelleme: 18.04.2019 10:22

'un özellikleri nedir? , ne zaman? fiyatı ne kadar?

Güney Koreli teknoloji devi Dünya gündemine telefonuyla oturdu. Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold'un 'de satışa çıkacağı tarih netlik kazandı. Türkiye'de ön kayıtları alınmaya başlanan , Mayıs ayının başında le açılacak. Bugün gerçekleştirilen lansmanda denediğimiz cihaz, Mayıs ayının sonunda Türkiye'deki tüketicilerle buluşacak. İşte katlanabilir telefondan ilk izlenimler... Peki , ön sipariş ne zaman? Türkiye fiyatı ne kadar?

Samsung'un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold'un ne zaman Türkiye'ye geleceği ortaya çıktı. Samsung Galaxy Fold Türkiye'de Mayıs ayının ilk haftasında ön siparişe açılacak. ABD'de dün 1980 dolardan başlayan fiyat etiketiyle ön siparişe açılan ve 25 Nisan'dan itibaren teslimatlarının yapılacağı Samsung Galaxy Fold'un Türkiye fiyatı ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Samsung Türkiye internet sitesi üzerinden Galaxy Fold için ön kayıtları almaya başladı.

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