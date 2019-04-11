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  • Son Güncelleme: 11.04.2019 12:13

en ucuz, en pahalı Türkiye fiyatı indirim oranları açıklandı! İşte , Huawei yeni cep telefonu fiyatları

ların en ucuz ve en pahalı Türkiye fiyatı indirim oranlarını açıkladık. Dünya cep telefonu pazarında önemli bir yeri olan ve Huawei yeni modellerini tanıttı. Samsung ve Huawei'nin 5G gücüne sahip S10 ve Mate X amiral gemi modellerini tanıtmalarından sonra diğer markaların sıfır ve ikinci el larında 1000 liraya varan indirim başladı. Peki Samsung, Huawei cep telefonu fiyatları ne kadar oldu? Akıllı telefonlarda ki son dakika indirim oranları haberimizde.

Büyük cep telefonu markaları amiral gemisi olan modellerini bir bir tanıtmaya başladı. Bu amiral gemisi modelleri aynı zamanda piyasadaki en pahalı modeller olarakta biliniyor. Haberimizde Türkiye'de satılan en pahalı ve en ucuz modelleri listeledik. İşte en ucuz ve en pahalı Türkiye'de satılan cep telefonu fiyatları Android cephesinin en pahalı temsilcileri ve kullanıcılarına sundukları özellikler... Samsung, Huawei indirim oranları da haberimizde

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