Büyük cep telefonu markaları amiral gemisi olan modellerini bir bir tanıtmaya başladı. Bu amiral gemisi modelleri aynı zamanda piyasadaki en pahalı modeller olarakta biliniyor. Haberimizde Türkiye'de satılan en pahalı ve en ucuz modelleri listeledik. İşte en ucuz ve en pahalı Türkiye'de satılan cep telefonu fiyatları Android cephesinin en pahalı temsilcileri ve kullanıcılarına sundukları özellikler... Samsung, Huawei indirim oranları da haberimizde