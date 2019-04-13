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  • 12.04.2019 10:02
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 10:09

9, 7, X özellikleri ve fiyatları ne kadar? ( ve Xiaomi'nin yeni telefonları)

9 fiyatı ne kadar? 7 fiyatı ne kadar? Vatandaşlar internette sıklıkla bu soruların yanıtlarını arıyor. Xiaomi ve Redmi akıllı telefon piyasasında yeni bir çığır açtı. Telefon devlerinin kullanıcıların beğenisine sunduğu bu iki telefona ilgi oldukça yoğun. Peki Xiaomi Türkiye'de kaç TL? Redmi Note 7 Türkiye'de kaç TL? İşte merak edilen soruların yanıtları.... Ayrıca Çinlilerin yeni oyuncağı X, Samsung'un ekranı katlanan telefonu Galaxy Fold'a meydan okuyor.

Xiaomi'nin yeni telefonları Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Redmi Note 7 oldukça merak ediliyor. Xiaomi'nin amiral gemisi olan bu telefonlar artık Türkiye'de. Özellikle Xiaomi ve Redmi akıllı telefon piyasasında devrim yarattı. Xiaomi Mi 9'nun sevkiyat sayısı şimdiden 1 milyonu geçmiş durumda. Peki Huawei ve Xiaomi'nin yeni telefonları Xiaomi Mi 9, Redmi Note 7, Huawei Mate X özellikleri ve fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar haberimizde

Samsung'tan sadece birkaç gün sonra kendi özel ekranlı telefonu Huawei Mate X'i tanıtan şirket, ürününde iddialı: Şirket yetkililerine göre cihaz Galaxy Fold'a göre daha ince ve 'gerçekten' ikiye katlanabiliyor.

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