Xiaomi'nin yeni telefonları Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Redmi Note 7 oldukça merak ediliyor. Xiaomi'nin amiral gemisi olan bu telefonlar artık Türkiye'de. Özellikle Xiaomi ve Redmi akıllı telefon piyasasında devrim yarattı. Xiaomi Mi 9'nun sevkiyat sayısı şimdiden 1 milyonu geçmiş durumda. Peki Huawei ve Xiaomi'nin yeni telefonları Xiaomi Mi 9, Redmi Note 7, Huawei Mate X özellikleri ve fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar haberimizde

Samsung'tan sadece birkaç gün sonra kendi özel ekranlı telefonu Huawei Mate X'i tanıtan şirket, ürününde iddialı: Şirket yetkililerine göre cihaz Galaxy Fold'a göre daha ince ve 'gerçekten' ikiye katlanabiliyor.