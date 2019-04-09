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  • 09.04.2019 09:34
  • Son Güncelleme: 10.04.2019 09:10

9, 7 özellikleri ... - ?

Çin'in önde gelen teknoloji markalarından biri olan Xiaomi, son olarak satışa sunduğu 9 telefonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta İstanbul Emirgan'da Türkiye lansmanını da yapan şirket, telefonundan oldukça umutlu. Fakat bu umutlar boşa değil; zira Xiaomi Mi 9'nun sevkiyat sayısı şimdiden 1 milyonu geçmiş durumda. Peki Xiaomi Mi 9 Türkiye fiyatı ne kadar? Xiaomi Mi 9, 7 özellikleri nedir? İşte tüm detaylar

Xiaomi Mi 9 Türkiye fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte tüm detaylar. Ekran/kasa oranını serinin diğer modellerine kıyasla maksimum seviyeye çıkartan Mi 9'un, ayrıca selefi Mi 8′e kıyasla alt çerçevelerinin yüzde 40 oranında inceltilmiş. Xiaomi Mi 9'un arka yüzünde son dönemin popüler rengi olan grandyan diğer bir adıyla geçişli bir renk tercih eden Mi 9, arka panel tasarımıyla da görenlerin dikkatini çekiyor. Cihaz, Qualcomm'un halihazırda üretimde olan en güçlü işlemcisi Snapdragon 855 ile çalışıyor.

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