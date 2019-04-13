Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a yine bomba gibi bir özellik geliyor. WhatsApp'a 'tatil modu' geliyor. Peki tatil modu ile ne değişecek? Bu özellik, yeni bir mesaj geldiğinde arşivlenmiş sohbetlerin arşive aktarılmasını engelleyecek. Peki WhatsApp tatil modu nedir? WhatsApp tatil modu nasıl kullanılır? İşte tüm detaylar





Yeni özellik ile arşivlenmiş sohbetler artık kendi alt menü seçeneğine sahip olacaklar. Tatil Modu ise "Arşivlenmiş sohbetleri yoksay" olarak adlandırılacak. Bu özellik, yeni bir mesaj geldiğinde arşivlenmiş sohbetlerin arşive aktarılmasını engelleyecek. Böylece rahatsız olduğunuz grup mesajlarını en üstte, anlık olarak görmeyeceksiniz. Özellik henüz geliştirme aşamasında olup, sadece belirli kullanıcılara sunulmaktadır.

WHATSAPP'TA SOHBET GÜNCELLEMESİ GELDİ

WhatsApp'a gelecek yeni bir güncelleme ile birlikte kullanıcılar, telefon rehberlerine ilgili kişiyi eklemese de WhatsApp uygulamasını kullanıyor olması halinde görüşme başlatabilecek. Güncelleme sonrası kullanıcıların karşısındaki kişinin WhatsApp kullanıp kullanmadığını da kontrol etme şansı olacak. Son güncelleme kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başladı. En yeni sürümü indiren kullanıcıların telefonlarında otomatik olarak söz konusu özellik aktif hale gelecek.

WhatsApp hangi hesapları kapatıyor?

Üçüncü parti uygulamaların yol açtığı güvenlik sorunlarına karşı yeni bir önlem alan WhatsApp, bu tarz uygulamalar kullanan kullanıcılarının hesaplarını geçici olarak kapatacak.Peki çüncü parti uygulaması ne demek? WhatsApp, hangi üçüncü parti uygulamalarından bahsediyor? Hem gizliliği hem güvenliği tehdit eden üçünücü parti uygulamalar akıllı telefonların mağazalarında rahatlıkla bulunabiliyor. Örneğin WhatsApp Emoji, WhatsApp Gold, üçüncü parti uygulamalardandır.

Söz konusu üçüncü parti uygulamalarını kullanan kişiler, WhatsApp hesaplarını görünce endişelenmesin. Eğer başınıza böyle bir durum geldiyse, uygulamayı tekrar yükleyip hesabınızı tekrar açarsanız problem çözülmüş olacak.