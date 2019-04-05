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  • 05.04.2019 16:18
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 16:24

hangi hesapları kapatıyor? , nasıl kullanılır?

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması 'ta yapılan en ufak değişiklik milyonlarca kullanıcıyı etkiliyor. Bu bağlamda WhatsApp, güvenlik ve gizliliği tehdit eden uygulamaları geçici süreliğine kapatma kararı aldı. 2010 yılında hayatımıza giren WhatsApp'ın şu anda milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Gün geçtikçe artan kişi sayısı, popüler uygulamayı çeşitli güvenlik sorunlarına maruz bırakıyor. Peki ? İşte WhatsApp'ın kapattığı uygulamalar...

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, güvenlik ve gizliliği tehdit eden uygulamaları geçici süreliğine kapatma kararı aldı. Peki o uygulamalar neler? 2010 yılında hayatımıza giren WhatsApp'ın şu anda milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Gün geçtikçe artan kişi sayısı, popüler uygulamayı çeşitli güvenlik sorunlarına maruz bırakıyor. Hal böyle olunca Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, güvenlik ve gizlilik açısından yeni bir karar aldı.

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