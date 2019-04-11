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  • 11.04.2019 11:21
  • Son Güncelleme: 12.04.2019 14:58

'tan devrim gibi karar! Kuruluşundan bu yana...

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan 'a devamlı olarak ve geliyor. Bu özellikler ise Whatsapp kullanan milyonları etkiliyor. Yeni gelen güncelleme de ise Whatsapp'ta bir kişiyle görüşme başlatabilmek için o kişinin kullanıcının telefon rehberine eklemesi gerekiyor.

Whatsapp'ın yeni (özelliği) güncellemesi kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başladı. WhatsApp'a gelecek yeni bir güncelleme ile birlikte kullanıcılar, telefon rehberlerine ilgili kişiyi eklemese de WhatsApp uygulamasını kullanıyor olması halinde görüşme başlatabilecek. En yeni sürümü indiren kullanıcıların telefonlarında otomatik olarak söz konusu özellik aktif hale gelecek. Peki Whatsapp'ın yeni (özelliği) güncellemesi nedir? WhatsApp nasıl kullanılır? İşte tüm detaylar

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