Whatsapp'ın yeni (özelliği) güncellemesi kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başladı. WhatsApp'a gelecek yeni bir güncelleme ile birlikte kullanıcılar, telefon rehberlerine ilgili kişiyi eklemese de WhatsApp uygulamasını kullanıyor olması halinde görüşme başlatabilecek. En yeni sürümü indiren kullanıcıların telefonlarında otomatik olarak söz konusu özellik aktif hale gelecek. Peki Whatsapp'ın yeni (özelliği) güncellemesi nedir? WhatsApp nasıl kullanılır? İşte tüm detaylar