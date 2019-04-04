WhatsApp'ın yeni bomba özelliği - WhatsApp'ta beklenmedik hata nedir? Whatsapp'ta beklenen özellik geldi. Milyonlarca kullanıcı bunu merakla bekliyordu. Bundan böyle Whatsapp kullanıcıları her istediğini grup içerisine alamayacak. Önce istek gönderilecek ve istek gönderilen kişi Whatsapp grubuna girmeyi kabul ederse grup mesajlaşma gerçekleşecek. Birçok kullanıcı bundan şikayetçiydi ve merakla bu özelliğin gelmesini bekliyordu. Sonunda beklenen özellik geldi. İşte beklenen özelliği aktive etmek için izlemeniz geren yol...

Whatsapp'ta beklenen özellik geldi!

WhatsApp'ta uzun zamandır beklenen grup davetiye özelliği sonunda geliyor. Artık herhangi bir kullanıcı sizi istediği anda sohbet grubuna ekleyemeyecek.

Herhangi bir WhatsApp kullanıcısının istediği kişiyi sohbet grubuna ekleyebilmesi zaman zaman can sıkıcı bir durum haline geliyordu.

Yapılacak yeni düzenleme ile beraber artık kimler sizi sohbet grubuna eklemek isterse davetiye gönderecek. Aynı zamanda kimlerin size davetiye gönderebileceğini de belirleyebileceksiniz.

Bu özelliği aktif etmek içinse WhatsApp > Gizlilik > Gruplar kısımlarını takip etmeniz gerekiyor. Ardından karşınıza hiç kimse, kişilerim ve herkes olmak üzere üç ayrı seçenek çıkıyor.

Hiç kimse kısmını seçmeniz halinde hiçbir WhatsApp kullanıcısı sizi sohbet grubuna ekleyemeyecek. Eğer eklemek isterse davetiye gönderilecek.

Bunun haricinde kişilerim seçeneği ile yalnızca rehberinizdeki kişilerin sizi eklemesini sağlayabilirsiniz. Herkes seçeneğini seçerseniz herkes sizi bir sohbet grubuna ekleyebilir.