Galatasaray- Adana Demirspor maçı neden tatil edildi? Son dakika Galatasaray Adana maçı ertelendi mi, iptal mi?

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ), maçın akıbetiyle ilgili nihai kararı verecek. Karşılaşmanın tekrar edilip edilmeyeceği veya hükmen sonuçlandırılıp sonuçlandırılmayacağı konusunda resmi açıklama bekleniyor.

MAÇ NEDEN TATİL EDİLDİ?

Süper Lig'in kritik karşılaşmalarından biri olan Galatasaray - Adana Demirspor maçı, yaşanan olaylar nedeniyle tatil edildi. Karşılaşmanın tatil edilme sebebi, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın takımı sahadan çekme kararı alması oldu. Maç sırasında verilen bir penaltı kararı sonrası yaşanan tartışmalar sonucunda, Adana Demirspor sahadan çekildi ve karşılaşma tamamlanamadı.

Bu olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) devreye girdi. Maçın sonucu ve tekrar edilip edilmeyeceği konusunda nihai kararı TFF verecek. Şu an için Galatasaray - Adana Demirspor maçının ne zaman oynanacağı veya oynanıp oynanmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.