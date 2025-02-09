Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye yanıt! "Bazıları pusuda bekliyormuş"

Metin Öztürk (AA)

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe ile ilgili olarak sert yanıt verdi..

Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

"Hepimiz şok içindeyiz. Beklemediğimiz bir şey oldu. Bazıları pusuda bekliyormuş herhalde ki biz çünkü ne olduğunu anlamaya çalışırken tweetler atılmaya başlandı. Demek ki bir bildikleri varmış. Hiçbir algı, hiçbir operasyon Galatasaray'ı yolundan döndüremeyecek. Ne Adana Demir'in Başkanı Murat Sancak ne İkinci Başkanı Metin Bey bir açıklama yapmadan suyun öbür tarafından tweetler görmeye başladık. Demek ki bir planları, bir hazırlıkları vardı. Yarın tüm Avrupa medyasında, dünya medyasında göreceğiz. Gerçekten Türk futbolu adına çok hazin bir akşam. Öncelikle şunu söyleyeyim; bugün gördüğünüz gibi bence en kıymetlisi oydu ki bu üzücü ortamda şunu söylemek lazım 6 Şubat'ın ikinci yıl dönümündeyiz. Bugün 9 Şubat... Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da vefat eden vatandaşlarımızı andık. Birlikte 1905 kampanyası çerçevesinde Başkanımız Dursun Özvek ve Fatih kardeşimiz Adıyaman'da. Eray Yazgan ve yönetim kurulu ekibimiz Timur Kuban, Recep kardeşimiz Kahramanmaraş'ta. Bunlar kıymetli. Forma göğüs sponsorumuz da fedakarlık yaptı ve futbolcularımız siyah bir forma ile çıktılar. Buradan gelecek gelirler de gene o bölgeye aktarılacak. Biz, sadece bir spor kulübü değiliz. Kocaman bir STK'yız. Lisesiyle, üniversitesiyle bambaşka bir kulübüz. Evet kıskanılıyoruz, evet iki senedir şampiyon oluyoruz, üçüncü sene şampiyonluğumuza çok az bir şey kaldı, tesisleşiyoruz. Çok geride kaldılar, ne yapacaklarını bilemiyorlar, perişanlar, çaresizler. Kabul ediyorum. Bu da onların kusuru. Doğru düzgün bir yönetim seçselerdi, doğru düzgün yönetiliyor olsalardı bu durumda kalmazlardı. Biraz önce Okan hocamız da söyledi; Adana'dan kalkıp gelen futbolseverler var. Pankartlarını asmışlar. Gerçekten gurur duyduk. Adana şehrinin bir takımı. İki tarafın futbolcuları, görüyorsunuz Adana Demir'in tahtası kapalı ve buna rağmen gencecik kardeşler canla başla çalışıyor. O çocuklar, yarın Süper Lig'de başka takımlarda oynayacaklar. Onların emeklerine yazık değil mi? 50 bin kişinin önüne çıkıyorlardı. Adana Demir, ilk defa mı haksızlığa uğruyor? Galatasaray, ilk defa mı haksızlığa uğruyor? Diğer takımlar... 10. dakikadaki pozisyon nedeniyle sahadan çekiliyor. O zaman her haksız penaltıdan sonra takım çekilecekse zaten dördüncü haftada lig biter. İnanılmaz bir kaos yaşanıyor. Murat Başkan da, Metin Başkan da konunun MHK ile ve federasyon ile ilgili olduğunu söylüyor. Galatasaray ile ilgili değil... Biz de her zaman söylüyoruz hakemler hata yapabilir, insandır. VAR hakemi hata yapamaz. Burada federasyon başkanıyla aynı fikirdeyiz. Bir hata varsa da neticede o anındır. 90 dakikadır, maç devam eder ama fırsatçıları lanetliyorum. Sezon sonunda onlara gereken cevabı vermiş olacağız"

"Suyun öteki tarafındaki rakibimizin yedinci sıradaki yöneticisi açıklama yapıyor. 'Yabancı VAR istiyoruz' diyor. Bugünkü VAR, Türk müydü? Gerçekten bir komedinin ortasındayız. Size yazık, bize yazık, ülkeye yazık"

"Yani şu an görüyorsunuz. Ne olursa olsun her koşulda adaletsizliğin olduğu ortamlarda bile Galatasaray'a yetişemiyorlar, yakalayamıyorlar. Tabii ki şu ara transfer döneminde Galatasaray'ın daha da kuvvetlenmiş olması... Avrupa'da da göreceksiniz bunun farkını. Onları endişelendiriyor. Onlar adına üzülüyorum. Diyeceğim başka bir şey yok"