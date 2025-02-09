Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor.
Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor.
Alanyaspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Corendon Alanyaspor: Yusuf, Hedergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Efe, Fatih, Augusto, Yusuf , Hwang
Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Levent, Oğuz, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, Talisca
KRİTİK DEPLASMANDA TEK HEDEF 3 PUAN
Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışını sezon sonunda kupa ile taçlandırmak isteyen Kanarya bugüne kadar oynadığı 21 karşılaşmada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. 51 puanla ikinci basamakta bulunuyor.
ALANYASPOR DEV RAKİBİNİ DEVİRMEK İSTİYOR
Sezona Fatih Tekke ile başlayan ancak alınan kötü sonuçların ardından Sami Uğurlu'yu takımın başına geçiren Alanyaspor ise toparlanma dönemine girdi ve 9. sıraya kadar yükseldi. Son 2 maçında ise Başakşehir ve Göztepe'yi yenerek 6 puan topladı. Şimdiki hedef ise Fenerbahçe'yi İstanbul'a eli boş göndermek.
FENERBAHÇE ÜSTÜN
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. İki ekip, ligde 18. kez karşı karşıya geliyor.
Geride kalan 17 karşılaşmada Fenerbahçe 10 galibiyet alırken, 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 kez sahadan galip ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 37 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.