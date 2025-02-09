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Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. 23. haftanın en kritik karşılaşmalarından birinde 3 puan için sahaya çıkan Kanarya'nın tek hedefi maç fazlasıyla puan farkını 3'e indirmek. Jose Mourinho kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Alanyaspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 14:58 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 15:07
Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçı ilk 11’i belli oldu

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    Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor.

    Alanyaspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER

    Corendon Alanyaspor: Yusuf, Hedergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Efe, Fatih, Augusto, Yusuf , Hwang

    Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Levent, Oğuz, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, Talisca

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    KRİTİK DEPLASMANDA TEK HEDEF 3 PUAN

    Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışını sezon sonunda kupa ile taçlandırmak isteyen Kanarya bugüne kadar oynadığı 21 karşılaşmada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. 51 puanla ikinci basamakta bulunuyor.

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    ALANYASPOR DEV RAKİBİNİ DEVİRMEK İSTİYOR

    Sezona Fatih Tekke ile başlayan ancak alınan kötü sonuçların ardından Sami Uğurlu'yu takımın başına geçiren Alanyaspor ise toparlanma dönemine girdi ve 9. sıraya kadar yükseldi. Son 2 maçında ise Başakşehir ve Göztepe'yi yenerek 6 puan topladı. Şimdiki hedef ise Fenerbahçe'yi İstanbul'a eli boş göndermek.

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    FENERBAHÇE ÜSTÜN

    Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. İki ekip, ligde 18. kez karşı karşıya geliyor.

    Geride kalan 17 karşılaşmada Fenerbahçe 10 galibiyet alırken, 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 kez sahadan galip ayrıldı.

    Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 37 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

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