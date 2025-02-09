Alanyaspor son 2 maçından 6 puan çıkardı (İHA

ALANYASPOR DEV RAKİBİNİ DEVİRMEK İSTİYOR

Sezona Fatih Tekke ile başlayan ancak alınan kötü sonuçların ardından Sami Uğurlu'yu takımın başına geçiren Alanyaspor ise toparlanma dönemine girdi ve 9. sıraya kadar yükseldi. Son 2 maçında ise Başakşehir ve Göztepe'yi yenerek 6 puan topladı. Şimdiki hedef ise Fenerbahçe'yi İstanbul'a eli boş göndermek.