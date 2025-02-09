Jose Mourinho meydan okudu! "Ağlamıyoruz"

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesinin en kritik virajlarından biri olan Alanyaspor deplasmanından zaferle dönmeyi başardı. Sarı lacivertliler, Antalya'da rakibini 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Jose Mourinho (AA) Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mourinho "ilk yarılarda oynamadıkları" eleştirisi hakkındaki soruya açıklamasında; "Yine eleştirecek başka bir şey bulurlar. Ben bunu umursamıyorum. Benim için önemli olan oyuncularla ilişkim. Sakatlıklar gibi durumlarda ağlamıyoruz. Bizler savaşmaya ve birlik olmaya devam edeceğiz." dedi.