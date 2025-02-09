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Jose Mourinho meydan okudu! "Ağlamıyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan Sebastian Szymanski ve Anderson Talisca'nın golleriyle 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından konuşan Jose Mourinho, sakatlıklarla ilgili olarak açıklamalarda bulunup bu konudan dolayı ağlamadıklarını söyledi.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 18:41 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 18:41
Jose Mourinho meydan okudu! Ağlamıyoruz

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    Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesinin en kritik virajlarından biri olan Alanyaspor deplasmanından zaferle dönmeyi başardı. Sarı lacivertliler, Antalya'da rakibini 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    Mourinho "ilk yarılarda oynamadıkları" eleştirisi hakkındaki soruya açıklamasında; "Yine eleştirecek başka bir şey bulurlar. Ben bunu umursamıyorum. Benim için önemli olan oyuncularla ilişkim. Sakatlıklar gibi durumlarda ağlamıyoruz. Bizler savaşmaya ve birlik olmaya devam edeceğiz." dedi.

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    "DAHA PRATİK OLMALIYIZ"

    Portekizli teknik direktör sözlerinin devamında; "Geçen sene bu dönemde 26 kas sakatlığı olmuştu. Bu sene 12 oldu. Bu konuda daha iyi durumdayız diyebiliriz. Daha pratik olmak zorundayız. Daha pozitif olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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