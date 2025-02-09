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Okan Buruk'tan çekilme açıklaması! "Bu kararı bekleyenler varmış"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Mavi Şimşekler, karşılaşmanın 34. dakikasında sahadan çekildi. Mücadelenin tatil edilmesinin ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 20:31 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 20:31
Okan Buruk’tan çekilme açıklaması! Bu kararı bekleyenler varmış

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    Şampiyonluk adaylarından lider Galatasaray, Adana Demirspor'u ağırladı. Ancak mücadelede ev sahibi ekibin 12. dakikasında Dries Mertens ile penaltı kazanması sonrasında konuk takım sahadan çekildi.

    Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

    Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

    İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

    "Biz beklemiyorduk bu kararı ama bekleyenler varmış demek ki. Tweetlerini hemen attılar. Kimsenin günahını almamak lazım. Adana Demirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ediyorlardı. Seyircileri, 'Biz hiç vazgeçmedik' pankartı açmıştı. Adana Demirspor oyuncuları saha içerisinde maçı bırakıyorsa, bunu değerlendirmek gerekiyor. Bence o pozisyon penaltı olmamaya daha yakın demek ki. Bizim lehimize, aleyhimize çok hata yapıldı. Adana Demirspor'un aleyhine çok hata yapıldı bu maça kadar. Bunun çok masum bir karar olduğunu düşünmüyorum.

    Bir anda birisi telefon ediyor ve sahadan takım çekiliyor. Bu Türk futbolu için büyük bir zarar. Burada yaşananların masum olduğunu düşünüyorum. Üzüldüm yani. Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var hep. Bu karara da saygı duyuyorum ama üzüldüm açıkçası. Adana Demirspor camiası çok büyük bir camia."