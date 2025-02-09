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Adana Demirspor'un sahadan çekilme kararı sonrası çarpıcı açıklama: "Galatasaray'a yapılan bir operasyondur"

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılan Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı. Konuyla ilgili A Spor canlı yayınında konuşan TAKVİM Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, "Bu maçta çekilmenin anlamı başka, bu Galatasaray'a yapılmış bir operasyondur." dedi. Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise konuk takımın verdiği çekilme kararının masum olduğunu ifade etti. Öte yandan VAR’da görev yapan Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Alexander Sundberg'in penaltı pozisyonunda hakemi uyarmaması tartışmalara neden oldu.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 21:14 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 21:24
Adana Demirspor’un sahadan çekilme kararı sonrası çarpıcı açıklama: Galatasaray’a yapılan bir operasyondur

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    Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılan Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı.

    Levent Tüzemen'den çarpıcı sözler: Galatasaray'a operasyon yapıldı!

    RAMS Park'ta yapılan müsabaka 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle devam ederken Adana temsilcisinde futbolcular yedek kulübesiyle görüşerek 34. dakikada soyunma odasına gitti. Bir süre beklemenin ardından Galatasaraylı futbolcular da sahadan ayrıldı.

    Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi. (AA)Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi. (AA)



    Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta, "Adana Demirspor takımı sahadan çekildiği için maç hakem tarafından tatil edilmiştir." denildi.

    BU GALATASARAY'A YAPILAN BİR OPERASYON

    Konuyla ilgili A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan TAKVİM Gazetesi Spor Yazarı Levent Tüzemen, Adana Demirspor'a operasyon yapıldığını iddia etti. Tüzemen, "Sezon başından beri Adana Demirspor'un maçlarını zaman zaman izleme şansını elde ediyorum. Adana Demirspor'un bundan daha ağır canı yandığı maçlar var, niye çekilmedin? Bu maçta çekilmenin anlamı başka, bu Galatasaray'a yapılmış bir operasyondur." dedi.

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (AA)Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (AA)

    ÇOK MASUM BİR KARAR OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM

    Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi. (AA)Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi. (AA)

    Adana Demirspor'un sahadan çekilme kararını değerlendiren Buruk, "Biz beklemiyorduk bu kararı ama bekleyenler varmış demek ki. Tweetlerini hemen attılar. Kimsenin günahını almamak lazım. Adana Demirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ediyorlardı. Seyircileri, 'Biz hiç vazgeçmedik' pankartı açmıştı. Adana Demirspor oyuncuları saha içerisinde maçı bırakıyorsa, bunu değerlendirmek gerekiyor. Bence o pozisyon penaltı olmamaya daha yakın demek ki. Bizim lehimize, aleyhimize çok hata yapıldı. Adana Demirspor'un aleyhine çok hata yapıldı bu maça kadar. Bunun çok masum bir karar olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

    Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi. (AA)Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi. (AA)

    'BU TÜRK FUTBOLU İÇİN BÜYÜK BİR ZARAR'

    Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba olduğunu dile getiren Buruk, "Bir anda birisi telefon ediyor ve sahadan takım çekiliyor. Bu Türk futbolu için büyük bir zarar. Burada yaşananların masum olduğunu düşünmüyorum. Üzüldüm yani. Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var hep. Bu karara da saygı duyuyorum ama üzüldüm açıkçası. Adana Demirspor camiası çok büyük bir camia" diyerek sözlerini noktaladı.

    Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Alexander Sundberg (Takvim.com.tr)Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Alexander Sundberg (Takvim.com.tr)

    VAR'DAKİ DANİMARKALI

    Öte yandan VAR'da görev yapan Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Alexander Sundberg'in penaltı pozisyonunda hakemi uyarmaması tartışmalara neden oldu. Sundberg, 2022'den beri FIFA kokartlı ve 2021/22 sezonunda Danimarka'da "Yılın Hakemi" seçildi. Şimdiye kadar büyük tartışmalara neden olan kararlarıyla öne çıkmadı ve soğukkanlı, adil bir hakem olarak biliniyor.

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