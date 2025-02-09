Adana Demirspor'un sahadan çekilme kararı sonrası çarpıcı açıklama: "Galatasaray'a yapılan bir operasyondur"

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılan Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı.
RAMS Park'ta yapılan müsabaka 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle devam ederken Adana temsilcisinde futbolcular yedek kulübesiyle görüşerek 34. dakikada soyunma odasına gitti. Bir süre beklemenin ardından Galatasaraylı futbolcular da sahadan ayrıldı.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi. (AA)
Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta, "Adana Demirspor takımı sahadan çekildiği için maç hakem tarafından tatil edilmiştir." denildi.
BU GALATASARAY'A YAPILAN BİR OPERASYON
Konuyla ilgili A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan TAKVİM Gazetesi Spor Yazarı Levent Tüzemen, Adana Demirspor'a operasyon yapıldığını iddia etti. Tüzemen, "Sezon başından beri Adana Demirspor'un maçlarını zaman zaman izleme şansını elde ediyorum. Adana Demirspor'un bundan daha ağır canı yandığı maçlar var, niye çekilmedin? Bu maçta çekilmenin anlamı başka, bu Galatasaray'a yapılmış bir operasyondur." dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (AA)
ÇOK MASUM BİR KARAR OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM
Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.