Adana Demirspor'un sahadan çekilme kararı sonrası çarpıcı açıklama: "Galatasaray'a yapılan bir operasyondur"

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi. (AA)



Adana Demirspor'un sahadan çekilme kararını değerlendiren Buruk, "Biz beklemiyorduk bu kararı ama bekleyenler varmış demek ki. Tweetlerini hemen attılar. Kimsenin günahını almamak lazım. Adana Demirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ediyorlardı. Seyircileri, 'Biz hiç vazgeçmedik' pankartı açmıştı. Adana Demirspor oyuncuları saha içerisinde maçı bırakıyorsa, bunu değerlendirmek gerekiyor. Bence o pozisyon penaltı olmamaya daha yakın demek ki. Bizim lehimize, aleyhimize çok hata yapıldı. Adana Demirspor'un aleyhine çok hata yapıldı bu maça kadar. Bunun çok masum bir karar olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi. (AA) 'BU TÜRK FUTBOLU İÇİN BÜYÜK BİR ZARAR' Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba olduğunu dile getiren Buruk, "Bir anda birisi telefon ediyor ve sahadan takım çekiliyor. Bu Türk futbolu için büyük bir zarar. Burada yaşananların masum olduğunu düşünmüyorum. Üzüldüm yani. Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var hep. Bu karara da saygı duyuyorum ama üzüldüm açıkçası. Adana Demirspor camiası çok büyük bir camia" diyerek sözlerini noktaladı.

Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Alexander Sundberg (Takvim.com.tr) VAR'DAKİ DANİMARKALI Öte yandan VAR'da görev yapan Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Alexander Sundberg'in penaltı pozisyonunda hakemi uyarmaması tartışmalara neden oldu. Sundberg, 2022'den beri FIFA kokartlı ve 2021/22 sezonunda Danimarka'da "Yılın Hakemi" seçildi. Şimdiye kadar büyük tartışmalara neden olan kararlarıyla öne çıkmadı ve soğukkanlı, adil bir hakem olarak biliniyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN