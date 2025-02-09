Murat Sancak canlı yayında çılgına döndü! "Okan Buruk beni konuşturmasın"

Murat Sancak (Takvim Foto Arşiv)

A Spor'a konuk takımı başkanı Murat Sancak, canlı yayında zehir zemberek ifadeler kullandı. Sancak, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Yusuf Barası'ya küfür ettiğini öne sürdü.

Sancak şunlaır söyledi;

"Ali Koç bana talimat verecek biri olamaz. Ben kimseden talimat almam. İnsan şerefi için yaşar. Bu operasyon federasyon ve MHK'ya yapıldı. Galatasaray büyük camiadır. Galatasaray'ın böyle bir penaltıya ihtiyacı yok. Galatasaray, Fenerbahçe yüzünden geri kalan takımlar presleniyor. Bırakın Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi bunları konuşun.

Okan hoca beni konuşturmasın. Sen Barasi'ye "S... git" deme cesaretini nereden buluyorsun Okan Buruk. Burası Adana Demirspor. Burası büyük camia. Sen Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımının hocası olabilirsin evet ama her şeyi yapamazsın. Her seferinde Fatih Terim'i de öven bir insanım. Galatasaray'a mal olmuş bir hoca.