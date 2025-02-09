Murat Sancak canlı yayında çılgına döndü! "Okan Buruk beni konuşturmasın"

Murat Sancak (Takvim Foto Arşiv)
"Penaltı pozisyonu sonrası hakem VAR'dan çağrılmayınca çekilme kararı verdik zaten... Dördüncü hakeme söyledik. Dördüncü hakem maçı durdurmadı. 15 dakika uğraşıldı. Biz bu kararı verdik. Galatasaray'ın buna ihtiyacı yok. Bugün belki yüzde 99 biz yenilecektik. Bu Galatasaray'a yapılan bir hareket değil. Dursun Özbek, benim ağabeyim. Her gördüğümde elini öptüğüm bir adam... Beni Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse satın alamaz. Ne Ali Koç satın alabilir, ne de Türkiye'nin en zengin adamı satın alabilir. Ben kimseden talimat almam, bunu herkes bilsin. İnsan hayatı ve şerefi için yaşar. Bu yapılan operasyon TFF'ye ve MHK'ye yapıldı."
"Okan Hoca benim ağzımı açtırma! Anadolu kulüpleri arada sıkışıp kalıyor, haksızlığa uğruyor. Üstümüzde tepinip tepinip duruyorlar Galatasaray ve Fenerbahçe için... Dört tane büyük, devlet bankalarından kredileri al, borçları yapılandır, arsa iste versin... Anadolu kulüpleri ne olacak?"
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA!
Galatasaray cephesinden küfür iddiasına yanıt geldi.
İşte Galatasaray'ın açıklaması;
"Teknik direktörümüz Okan Buruk'tan açıklama: Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim."