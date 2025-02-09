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Murat Sancak canlı yayında çılgına döndü! "Okan Buruk beni konuşturmasın"

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşan Adana Demirspor, 34. dakikada sahadan çekildi. A Spor'a konuşan konuk takımın başkanı Murat Sancak, sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un, Yusuf Barası'ya küfür ettiğini öne sürdü. Ayrıca verilen penaltı kararı ile TFF ve MHK'ya operasyon yapıldığını iddia etti. Buruk, söz konsu iddiaların ardından Sancak'a yenıt verdi.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 20:53 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 21:34
Murat Sancak canlı yayında çılgına döndü! Okan Buruk beni konuşturmasın

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    Ligde son sırada yer alan Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanına çıktı. Süper Lig'in 23. haftasında oynanan mücadelenin 12. dakikasında Dries Mertens'in yerde kalması sonrasında ev sahibi ekip penaltı kazandı.

    Alvaro Morata'nın beyaz noktadan gole çevirdiği penaltıdan sonra konuk takım sahadan çekildi. Semih Güler ve Yusuf Barası, arkadaşlarını soyunma odasına çağırdı ve konuk takım soyunma odasına gitti.

    Ardından da karşılaşma tatil edildi.

    Murat Sancak (Takvim Foto Arşiv)Murat Sancak (Takvim Foto Arşiv)

    A Spor'a konuk takımı başkanı Murat Sancak, canlı yayında zehir zemberek ifadeler kullandı. Sancak, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Yusuf Barası'ya küfür ettiğini öne sürdü.

    Sancak şunlaır söyledi;

    "Ali Koç bana talimat verecek biri olamaz. Ben kimseden talimat almam. İnsan şerefi için yaşar. Bu operasyon federasyon ve MHK'ya yapıldı. Galatasaray büyük camiadır. Galatasaray'ın böyle bir penaltıya ihtiyacı yok. Galatasaray, Fenerbahçe yüzünden geri kalan takımlar presleniyor. Bırakın Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi bunları konuşun.

    Okan hoca beni konuşturmasın. Sen Barasi'ye "S... git" deme cesaretini nereden buluyorsun Okan Buruk. Burası Adana Demirspor. Burası büyük camia. Sen Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımının hocası olabilirsin evet ama her şeyi yapamazsın. Her seferinde Fatih Terim'i de öven bir insanım. Galatasaray'a mal olmuş bir hoca.

    Murat Sancak (Takvim Foto Arşiv)Murat Sancak (Takvim Foto Arşiv)

    Bütün spor medyasına söylüyorum. Her şeyiniz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olmuş. Bütün yorumcular bir takımı tutmuş, onu koruyor. Bu bahis dünyanın başına bela. Yabancı VAR'ı getirdiler federasyon ne yapsın. Bu yapı çok güçlü. Dünyanın her yerine müdahale ediyor.

    Okan Buruk benim ağzımı açtırma. Herkes kimin ne olduğunu biliyor. Olay bundan ibarettir. Başka yerlere çekmeyin. Biz bir farkındalık yaratmak için yapıyoruz. Başka bir şeye çekilmesin. Bunun Galatasaray'la Fenerbahçe'yle alakası yok."

    Murat Sancak (Takvim Foto Arşiv)Murat Sancak (Takvim Foto Arşiv)

    "Penaltı pozisyonu sonrası hakem VAR'dan çağrılmayınca çekilme kararı verdik zaten... Dördüncü hakeme söyledik. Dördüncü hakem maçı durdurmadı. 15 dakika uğraşıldı. Biz bu kararı verdik. Galatasaray'ın buna ihtiyacı yok. Bugün belki yüzde 99 biz yenilecektik. Bu Galatasaray'a yapılan bir hareket değil. Dursun Özbek, benim ağabeyim. Her gördüğümde elini öptüğüm bir adam... Beni Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse satın alamaz. Ne Ali Koç satın alabilir, ne de Türkiye'nin en zengin adamı satın alabilir. Ben kimseden talimat almam, bunu herkes bilsin. İnsan hayatı ve şerefi için yaşar. Bu yapılan operasyon TFF'ye ve MHK'ye yapıldı."

    "Okan Hoca benim ağzımı açtırma! Anadolu kulüpleri arada sıkışıp kalıyor, haksızlığa uğruyor. Üstümüzde tepinip tepinip duruyorlar Galatasaray ve Fenerbahçe için... Dört tane büyük, devlet bankalarından kredileri al, borçları yapılandır, arsa iste versin... Anadolu kulüpleri ne olacak?"

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    GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA!

    Galatasaray cephesinden küfür iddiasına yanıt geldi.

    İşte Galatasaray'ın açıklaması;

    "Teknik direktörümüz Okan Buruk'tan açıklama: Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim."

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