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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tepki! "Türk futbolunu ne hale getirdiniz"

Fenerbahçe, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesiyle ilgili sert bir açıklama yaptı. Sarı lacivertliler, ezeli rakibi olan sarı kırmızılılarla ilgili olarak; "Türk futbolunu ne hale getirdiniz" tepkisinde bulundu.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 20:33 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 21:00
Fenerbahçe’den Galatasaray’a tepki! Türk futbolunu ne hale getirdiniz

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    Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı;

    "Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu,

    Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin!

    Sayenizde ne güven ne adalet kaldı!

    Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz!

    Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!"

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