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31.12.2024 - 01.01.2025 Milli Piyango Online Bilet Sorgulama

2024'ün son günlerinde, tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği an geldi! Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, 31 Aralık akşamı büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi, 2025 yılının ilk dakikalarında, büyük ikramiye ve diğer büyük ödüller sahiplerini buldu. Bu yılın çekilişi, 600 milyon TL'lik rekor ikramiye ile dikkat çekti ve kazananlar büyük bir heyecanla açıklandı. Milyonlarca kişinin umutlarını yeşerten bu çekiliş, birçok kişinin hayallerini gerçekleştirmesine vesile oldu.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 10:04 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 10:07
31.12.2024 - 01.01.2025 Milli Piyango Online Bilet Sorgulama

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kazanan numaralar ve ödüller, Milli Piyango'nun resmi web sitesinde yer aldı. Bilet sahipleri, online sorgulama ekranı aracılığıyla biletlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde kontrol edebildiler. Bu büyük heyecan, yılbaşı gecesinde milyonları ekran başına kilitledi ve yeni yılın ilk dakikalarında şanslı talihlilere büyük mutluluk getirdi.

    Katılımcılara Ekstra Motivasyon

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiye, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Google'da "Milli Piyango sonuçları" aramaları hızla yükseldi ve 2025 Yılbaşı Çekilişi, vatandaşlar arasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu çekiliş, sadece kazananları değil, aynı zamanda katılımcıların yeni yıl için umutlarını da şekillendiriyor.

    Yeni yılın gelişini kutlarken, şansını denemek isteyen milyonlarca kişi, biletlerini alarak bu dev çekilişe katılıyor. Katılımcılar, hem büyük ikramiye için heyecanlanıyor hem de bilet seçenekleri sayesinde kendilerine uygun bir tercih yaparak, 2025 yılına umut dolu bir başlangıç yapmayı bekliyor.

    31.12.2024 - 01.01.2025 Milli Piyango Online Bilet Sorgulama

    600.000.000 TL ikramiye kazanan numara
    1052448
    60.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    12239705234525
    6.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    2432263386441340639864821966535590971496267755558814277985092878873296
    1.500.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    0123038033398712678952220793295107230375623082169318062735627904064183
    4130952499428651912566841369712720773283197332789740491892356389692877
    1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    0053361082931209431611013914104924517614712124305233212024241602730309
    2904364306928931360163241832380914338187613991995403876442479104875739
    5037854572558265643036791989781540778329288100382853526187326309063368
    100.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    0153013021971703202690584849065448608100561085923137121614548261470394
    1542694164128919401471990669211902421362902552923255891626203482662893
    2888884327385833374043380008338235534116243416157343233934868913569745
    3600442363808338693653989553400588647651414817052511059652828475719480
    5793144606658460801226099743612830961405246295281631585965945266816915
    6929158727735773749957457398749740976720267804124789683780098788117924
    8171737827800483063378321559852518285254128652775870520688311238895520
    8900548891752292624329374254943041994716529484425976640899205499953963
    50.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    0261321047545005929170676425080377208498900856549097950010256641063144
    1072017108065313043931382286156943216971911782583183557524777882497101
    2519527257869326223732749102280879028886312888645290436829213563073804
    3095915322733433120243338790334424434187853575496389190442082894231950
    4237544425069245932504763508491250250276395089830516991351915835271415
    5487791587580659226345998095601667160211556316678647333665059406520664
    6608880668939168922216905302704807870664327120299714680271813307553970
    7721580777794278525397912834797020279898648016211801662280385598119355
    8359086842854684798738526209854218186161698760159876314789483488983812
    9474653956326096158079676207971690297352259770843978486498454759954829
    25.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    0080001016096901712050184280023991802746740295132033835904717790576228
    0597351062677606875420687825075098407605850817045090089309211160977771
    0989219101044110537771093630111170611762771271904148748616226001656067
    1694517169787017370591793899186343219005531913855193135319517241965257
    2068247208018721477732151398216228522528352322878232623523555172372658
    2407619246612325119942551413272492728482232871290288100628851822885495
    2908513298322529919393070823314423632083733364722336685934472493538178
    3583608360148636410433763841376789537695404013113413540441407684156675
    4253496427315943687684372178446051246414034705279493191749524555198995
    5234994529248453146215458427547302555763375656488567418857677445816891
    5831295583785858509105888840597281661032556233354629811463024056319734
    6331691634341964204086545926656654365903786591953664100466494746673106
    6744575675570969260106942643706953571315197173896735575475308877687566
    7776833778442978193367945102800255780206928069759810508682129838286581
    8398888843056884401958624750862903686306688684631878044287924788878873
    8904423899857490015999053262913036391437869176340919843592746259301138
    9380921939962094001479477808957490696673089736378980692799271539968668
    Son 6 rakamına göre 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    001547002249014369016335016623044572045374062168079999092826
    099721117539125253136818174914176656201561203444205188225294
    236177236548251582261117262596263593277653321585326028337161
    343504349938350749356764357184383736397892403275420841433359
    445076450048506698523164528213549925577425591870595253598980
    647754663795669923685858689050692741699614711429729524741749
    764249767368775007781843786061791606791773802480830992832399
    842879896280902084904235919216919504919986967375988826993307
    Son 5 rakamına göre 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    02084026870332606080066570743208451084630935411112
    11432116821422916901183592033923544238792459126905
    27861280933049631841320033427934554391914446945355
    45542459234726648526502685190652700658576645966717
    66916671047155874543766137843983394887549031390336
    91153915309165292320924259298695282958009712098127
    Son 4 rakamına göre 4.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    0120036209661120114112101424144514521955
    2065218125612611318938763911411443094471
    4656512952405592568258416442647670077109
    7143728473097538759783368431866795149551
    Son 3 rakamına göre 1.800 TL ikramiye kazanan numaralar
    005055160187242253260354390481
    492494592622627675695820858925
    Son 2 rakamına göre 1.200 TL ikramiye kazanan numaralar
    08202142617191---------------------
    Son 1 rakamına göre 600 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar
    27
    600.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
    Büyük İkramiye'yi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek olan Teselli İkramiyesi tutarı 600.000 TL'dir.
    0052448100244810124481022448103244810424481050448105144810520481052148
    1052248105234810524081052418105242810524381052440105244110524421052443
    1052444105244510524461052447105244910524581052468105247810524881052498
    1052548105264810527481052848105294810534481054448105544810564481057448
    1058448105944810624481072448108244810924481152448125244813524481452448
    1552448165244817524481852448195244820524483052448405244850524486052448
    705244880524489052448------------------------------------------------

    Kaynak: Milli Piyango Online

    Derleme: Takvim.com.tr

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