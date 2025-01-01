Kazanan numaralar ve ödüller, Milli Piyango'nun resmi web sitesinde yer aldı. Bilet sahipleri, online sorgulama ekranı aracılığıyla biletlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde kontrol edebildiler. Bu büyük heyecan, yılbaşı gecesinde milyonları ekran başına kilitledi ve yeni yılın ilk dakikalarında şanslı talihlilere büyük mutluluk getirdi.
Katılımcılara Ekstra Motivasyon
Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiye, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Google'da "Milli Piyango sonuçları" aramaları hızla yükseldi ve 2025 Yılbaşı Çekilişi, vatandaşlar arasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu çekiliş, sadece kazananları değil, aynı zamanda katılımcıların yeni yıl için umutlarını da şekillendiriyor.
Yeni yılın gelişini kutlarken, şansını denemek isteyen milyonlarca kişi, biletlerini alarak bu dev çekilişe katılıyor. Katılımcılar, hem büyük ikramiye için heyecanlanıyor hem de bilet seçenekleri sayesinde kendilerine uygun bir tercih yaparak, 2025 yılına umut dolu bir başlangıç yapmayı bekliyor.
31.12.2024 - 01.01.2025 Milli Piyango Online Bilet Sorgulama
|600.000.000 TL ikramiye kazanan numara
|1052448
|60.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
|1223970
|5234525
|6.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
|2432263
|3864413
|4063986
|4821966
|5355909
|7149626
|7755558
|8142779
|8509287
|8873296
|1.500.000 TL ikramiye kazanan numaralar
|0123038
|0333987
|1267895
|2220793
|2951072
|3037562
|3082169
|3180627
|3562790
|4064183
|4130952
|4994286
|5191256
|6841369
|7127207
|7328319
|7332789
|7404918
|9235638
|9692877
|1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
|0053361
|0829312
|0943161
|1013914
|1049245
|1761471
|2124305
|2332120
|2424160
|2730309
|2904364
|3069289
|3136016
|3241832
|3809143
|3818761
|3991995
|4038764
|4247910
|4875739
|5037854
|5725582
|6564303
|6791989
|7815407
|7832928
|8100382
|8535261
|8732630
|9063368
|100.000 TL ikramiye kazanan numaralar
|0153013
|0219717
|0320269
|0584849
|0654486
|0810056
|1085923
|1371216
|1454826
|1470394
|1542694
|1641289
|1940147
|1990669
|2119024
|2136290
|2552923
|2558916
|2620348
|2662893
|2888884
|3273858
|3337404
|3380008
|3382355
|3411624
|3416157
|3432339
|3486891
|3569745
|3600442
|3638083
|3869365
|3989553
|4005886
|4765141
|4817052
|5110596
|5282847
|5719480
|5793144
|6066584
|6080122
|6099743
|6128309
|6140524
|6295281
|6315859
|6594526
|6816915
|6929158
|7277357
|7374995
|7457398
|7497409
|7672026
|7804124
|7896837
|8009878
|8117924
|8171737
|8278004
|8306337
|8321559
|8525182
|8525412
|8652775
|8705206
|8831123
|8895520
|8900548
|8917522
|9262432
|9374254
|9430419
|9471652
|9484425
|9766408
|9920549
|9953963
|50.000 TL ikramiye kazanan numaralar
|0261321
|0475450
|0592917
|0676425
|0803772
|0849890
|0856549
|0979500
|1025664
|1063144
|1072017
|1080653
|1304393
|1382286
|1569432
|1697191
|1782583
|1835575
|2477788
|2497101
|2519527
|2578693
|2622373
|2749102
|2808790
|2888631
|2888645
|2904368
|2921356
|3073804
|3095915
|3227334
|3312024
|3338790
|3344244
|3418785
|3575496
|3891904
|4208289
|4231950
|4237544
|4250692
|4593250
|4763508
|4912502
|5027639
|5089830
|5169913
|5191583
|5271415
|5487791
|5875806
|5922634
|5998095
|6016671
|6021155
|6316678
|6473336
|6505940
|6520664
|6608880
|6689391
|6892221
|6905302
|7048078
|7066432
|7120299
|7146802
|7181330
|7553970
|7721580
|7777942
|7852539
|7912834
|7970202
|7989864
|8016211
|8016622
|8038559
|8119355
|8359086
|8428546
|8479873
|8526209
|8542181
|8616169
|8760159
|8763147
|8948348
|8983812
|9474653
|9563260
|9615807
|9676207
|9716902
|9735225
|9770843
|9784864
|9845475
|9954829
|25.000 TL ikramiye kazanan numaralar
|0080001
|0160969
|0171205
|0184280
|0239918
|0274674
|0295132
|0338359
|0471779
|0576228
|0597351
|0626776
|0687542
|0687825
|0750984
|0760585
|0817045
|0900893
|0921116
|0977771
|0989219
|1010441
|1053777
|1093630
|1111706
|1176277
|1271904
|1487486
|1622600
|1656067
|1694517
|1697870
|1737059
|1793899
|1863432
|1900553
|1913855
|1931353
|1951724
|1965257
|2068247
|2080187
|2147773
|2151398
|2162285
|2252835
|2322878
|2326235
|2355517
|2372658
|2407619
|2466123
|2511994
|2551413
|2724927
|2848223
|2871290
|2881006
|2885182
|2885495
|2908513
|2983225
|2991939
|3070823
|3144236
|3208373
|3364722
|3366859
|3447249
|3538178
|3583608
|3601486
|3641043
|3763841
|3767895
|3769540
|4013113
|4135404
|4140768
|4156675
|4253496
|4273159
|4368768
|4372178
|4460512
|4641403
|4705279
|4931917
|4952455
|5198995
|5234994
|5292484
|5314621
|5458427
|5473025
|5576337
|5656488
|5674188
|5767744
|5816891
|5831295
|5837858
|5850910
|5888840
|5972816
|6103255
|6233354
|6298114
|6302405
|6319734
|6331691
|6343419
|6420408
|6545926
|6566543
|6590378
|6591953
|6641004
|6649474
|6673106
|6744575
|6755709
|6926010
|6942643
|7069535
|7131519
|7173896
|7355754
|7530887
|7687566
|7776833
|7784429
|7819336
|7945102
|8002557
|8020692
|8069759
|8105086
|8212983
|8286581
|8398888
|8430568
|8440195
|8624750
|8629036
|8630668
|8684631
|8780442
|8792478
|8878873
|8904423
|8998574
|9001599
|9053262
|9130363
|9143786
|9176340
|9198435
|9274625
|9301138
|9380921
|9399620
|9400147
|9477808
|9574906
|9667308
|9736378
|9806927
|9927153
|9968668
|Son 6 rakamına göre 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar
|001547
|002249
|014369
|016335
|016623
|044572
|045374
|062168
|079999
|092826
|099721
|117539
|125253
|136818
|174914
|176656
|201561
|203444
|205188
|225294
|236177
|236548
|251582
|261117
|262596
|263593
|277653
|321585
|326028
|337161
|343504
|349938
|350749
|356764
|357184
|383736
|397892
|403275
|420841
|433359
|445076
|450048
|506698
|523164
|528213
|549925
|577425
|591870
|595253
|598980
|647754
|663795
|669923
|685858
|689050
|692741
|699614
|711429
|729524
|741749
|764249
|767368
|775007
|781843
|786061
|791606
|791773
|802480
|830992
|832399
|842879
|896280
|902084
|904235
|919216
|919504
|919986
|967375
|988826
|993307
|Son 5 rakamına göre 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
|02084
|02687
|03326
|06080
|06657
|07432
|08451
|08463
|09354
|11112
|11432
|11682
|14229
|16901
|18359
|20339
|23544
|23879
|24591
|26905
|27861
|28093
|30496
|31841
|32003
|34279
|34554
|39191
|44469
|45355
|45542
|45923
|47266
|48526
|50268
|51906
|52700
|65857
|66459
|66717
|66916
|67104
|71558
|74543
|76613
|78439
|83394
|88754
|90313
|90336
|91153
|91530
|91652
|92320
|92425
|92986
|95282
|95800
|97120
|98127
|Son 4 rakamına göre 4.000 TL ikramiye kazanan numaralar
|0120
|0362
|0966
|1120
|1141
|1210
|1424
|1445
|1452
|1955
|2065
|2181
|2561
|2611
|3189
|3876
|3911
|4114
|4309
|4471
|4656
|5129
|5240
|5592
|5682
|5841
|6442
|6476
|7007
|7109
|7143
|7284
|7309
|7538
|7597
|8336
|8431
|8667
|9514
|9551
|Son 3 rakamına göre 1.800 TL ikramiye kazanan numaralar
|005
|055
|160
|187
|242
|253
|260
|354
|390
|481
|492
|494
|592
|622
|627
|675
|695
|820
|858
|925
|Son 2 rakamına göre 1.200 TL ikramiye kazanan numaralar
|08
|20
|21
|42
|61
|71
|91
|-------
|-------
|-------
|Son 1 rakamına göre 600 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar
|2
|7
|600.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
|Büyük İkramiye'yi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek olan Teselli İkramiyesi tutarı 600.000 TL'dir.
|0052448
|1002448
|1012448
|1022448
|1032448
|1042448
|1050448
|1051448
|1052048
|1052148
|1052248
|1052348
|1052408
|1052418
|1052428
|1052438
|1052440
|1052441
|1052442
|1052443
|1052444
|1052445
|1052446
|1052447
|1052449
|1052458
|1052468
|1052478
|1052488
|1052498
|1052548
|1052648
|1052748
|1052848
|1052948
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|1054448
|1055448
|1056448
|1057448
|1058448
|1059448
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|1352448
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|1652448
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|7052448
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|9052448
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Kaynak: Milli Piyango Online
Derleme: Takvim.com.tr