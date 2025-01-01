Milli Piyango sorgulama; Bugün Milli Piyango yılbaşı bilet sonuçlarına nereden bakılır?

Kazanan numaralar belirlendikten sonra, sonuçlar hızlı bir şekilde resmi Milli Piyango web sitesi ve mobil uygulamasında duyuruldu. Talihliler, kazanan numaraları ve ikramiyelerini öğrenmek için resmi sorgulama ekranlarını kullanarak hızlıca sonuçlara ulaştılar. Bu yılın büyük ikramiyesi ve diğer ödüller, birçok kişinin hayallerini gerçekleştirerek yeni yıla umut dolu bir başlangıç yapmasını sağladı. Şanslı bilet sahipleri için bu yılbaşı, hayatlarında unutamayacakları anlardan biri oldu.
Milli Piyango'nun Bu Yıldaki İkramiye Dağılımı
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde, birincil büyük ikramiyenin yanı sıra, 2. büyük ikramiye de 60 milyon TL olacak ve bu ikramiye iki ayrı kazanan arasında paylaştırılacak. Ayrıca, çekilişte yer alan diğer ikramiye tutarlarıyla birlikte toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL tutarında büyük bir ödül dağıtılacak.
Bilet Sorgulama Nasıl Yapılır?
Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler ahaber.com.tr üzerinden sıralı tam listeye anlık olarak ulaşabilecek. Çekilişler tamamlandıktan sonra online bilet sorgulama ekranı aktif hale gelecek ve kullanıcılar bilet numaralarını kolayca kontrol edebilecek.
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