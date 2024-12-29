SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak'ta Aslan olacak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gözler transferde... Sarı kırmızılılar eksik bölgelerini güçlendirip, puan farkını koruyarak sezon sonunda şampiyonluğa ve 5. yıldıza ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda Dybala ve Mikautadze gibi yıldızları gündemine alan Aslan, eski futbolcusuna da kancayı taktı. İşte o isim ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 11:51 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 11:51
Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu kazanıp armasına 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da işler yolunda gidiyor.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak

    Son oynanan Kayserispor karşılaşmasından farklı galip ayrılan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile puan farkını 8'e yükseltti.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak

    Ezeli rakibi ile şampiyonluk yolunda 8 puanlık fark yakalayan Galatasaray, ikili averajda da önde. Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, büyük bir avantaja sahip.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak

    GÖZLER TRANSFERDE

    Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetim, belirlenen isimlerle görüşmelere başladı.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak

    Forvet hattında Icardi'nin yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatması, Galatasaray'ın transfer planlarını da etkiledi. Aslan, devre arasında bir golcüyü sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak

    ARIAS'A SANCHEZ TAKİBİ

    Ara transfer dönemi öncesinde Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Jhon Arias için Davinson Sanchez de devreye girdi.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak

    Kolombiyalı stoper, vatandaşıyla sık sık temas kurarak sarı-kırmızılı kulüple ilgili detaylar bilgiler veriyor. Kolombiya Milli Takımı'nda da beraber oynayan ikili Galatasaray'da buluşmak istiyor.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak

    Fluminense ile Brezilya Serie A'da 2024 sezonunu tamamlayan Arias artık transfer görüşmelerine odaklanmayı amaçlıyor. 28 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak

    DEFANSA TAKVİYE ŞART

    Galatasaray'da transfer dönemi için ilk sıraya stoper takviyesi yazıldı. Bu sezon çoğu maça 3'lü savunma ile çıkan Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sakatlıkları, Nelsson'un ise formsuzluğu nedeniyle stoper takviyesi istedi.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak

    OZAN KABAK SESLERİ

    2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle henüz hiçbir maçta forma giyemeyen yıldız stoperin kulübünden ayrılabileceği ileri sürüldü.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak

    Alman basınında yer alan habere göre, kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Ozan Kabak, yeniden Süper Lig'e dönebilir. Eski takımı Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği kaydedildi.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak

    NELSSON YERİNE OZAN

    Haberin detayında, sarı kırmızılıların takımdan ayrılmak isteyen Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un yerine Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    DEM’den İmralı açıklaması! Öcalan Çağrı yaparım deyip PKK’nın selasını okudu: Erdoğan ve Bahçeli’nin paradigmasına katkıya hazırım
    Güney Kore’de uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Narin Güran davasında 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet çıktı
    CANLI YAYIN | Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! Oy verme işlemi devam ediyor
    Takvim.com.tr arşivi açtı! Güney Kore’de düşen Boeing yolcu uçağının dünden bugüne kaza sicili: Vukuatlı seri 737
    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak
    EMEKLİYE ÜÇ AŞAMALI ZAM: Ocak ayında belli olacak! Kim, ne kadar alacak?
    Asgari ücret sonrası zam yapmışlardı! 3 günde 10 milyon TL ceza
    Terörden tutuklu CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in vurgunu kayıtlarda!
    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!
    HAVA DURUMU | Antalya ve Muğla’ya sarı kodlu uyarı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Tarih verildi | 29 Aralık hava durumu
    Beylikdüzü’nde Sarayköy Yapı Kooperatifi’nde ölüme davetiye! 27 yıllık binaya kaçak tadilat
    Yılbaşı dolandırıcıları iş başında! Günlük bungalov kiralarken dikkat
    Başkan Erdoğan duyurdu! İstihdamı Koruma Programı başlıyor: Çalışan başına 2 bin 500 TL!
    DEM Parti İmralı’ya gitti! Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder PKK elebaşı Öcalan ile görüştü