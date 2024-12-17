MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUCU - MPİ bilet sorgulama sıralı tam liste motoru

Milli Piyango biletinizi hızlıca kontrol etmek için resmi sorgulama ekranını kullanabilirsiniz. Adım adım bilet sorgulama işlemi şu şekilde yapılır:

Bilet numaranızı eksiksiz girin.

Sorgulama butonuna tıklayın.

Eğer biletiniz ikramiye kazandıysa, ödül tutarı ekranda anında görüntülenecektir.

Büyük ikramiye, amorti ya da farklı ikramiye türlerinden herhangi biri biletinize çıktıysa, kazandığınız tutarı ödeme noktalarından hemen alabilirsiniz.