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600 milyon TL büyük ikramiye kime çıktı? Yılbaşı 2025 Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile, şehre çıktı? İşte o iller...

Yeni yılın heyecanını artıran Milli Piyango Yılbaşı çekilişi bu akşama damga vurdu. 160 milyon TL'lik büyük ikramiye milyonlarca kişinin hayallerini süsleyecek. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarası ve talihlinin bulunduğu şehir belli olacak. İşte 2025 Yılbaşı Milli Piyango çekilişine dair detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 22:28 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 22:28
600 milyon TL büyük ikramiye kime çıktı? Yılbaşı 2025 Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile, şehre çıktı? İşte o iller...

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    600 milyon TL'lik büyük ikramiye ve toplam 3,5 milyar TL'yi aşan ödül tutarı milyonlarca kişinin hayallerini süslüyor. Peki büyük ikramiye kime çıktı ve hangi şehre gidecek? İşte 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile ilgili merak edilen tüm detaylar!

    600 milyon TL büyük ikramiye kime çıktı? Yılbaşı 2025 Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile, şehre çıktı? İşte o iller...

    600 milyon TL büyük ikramiye kime çıktı? Yılbaşı 2025 Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile, şehre çıktı?

    Henüz büyük ikramiye sonuçları açıklanmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

    600 milyon TL büyük ikramiye kime çıktı? Yılbaşı 2025 Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile, şehre çıktı? İşte o iller...

    Büyük İkramiye Kaç TL?

    Bu yıl büyük ikramiye tam 600 milyon TL olarak açıklandı. Dağıtılacak toplam ikramiye ise tam 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olacak. Rekor düzeydeki bu ödül, geçen yıllarda olduğu gibi kazanan bilet veya biletler arasında eşit olarak dağıtılacak.

    600 milyon TL büyük ikramiye kime çıktı? Yılbaşı 2025 Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile, şehre çıktı? İşte o iller...

    Çekiliş Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

    Çekilişin ardından sonuçlar, Milli Piyango Online web sitesi ve mobil uygulamasından öğrenilebilecek. Ayrıca, amorti ve kazanan numaralar da bu platformlarda detaylı olarak paylaşılacak.

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    600 milyon TL büyük ikramiye kime çıktı? Yılbaşı 2025 Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile, şehre çıktı? İşte o iller...

    Kazanma Şansı ve Kategoriler
    Milli Piyango'da kazanmak tamamen şansa bağlıdır. Çekilişlerde büyük ikramiyenin yanı sıra amorti ve teselli ödülleri gibi farklı kategoriler bulunur:

    Büyük İkramiye: Kazanan bilet üzerindeki tüm numaraların eşleşmesi gerekir.
    Amorti: Biletin son rakamı çekilen amorti numaralarından biriyle eşleşirse, bilet sahibine amorti kazandırır.
    Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan biletin numarasıyla yalnızca bir rakam farklı olan biletlere verilir.

    600 milyon TL büyük ikramiye kime çıktı? Yılbaşı 2025 Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile, şehre çıktı? İşte o iller...

    Büyük İkramiye Hangi Şehre Gidecek?

    Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en büyük merak konularından biri, büyük ikramiyenin hangi şehre çıkacağıdır. Çekiliş sonrasında kazanan bilet ve bulunduğu şehir, Milli Piyango İdaresi tarafından resmi olarak açıklanacak.

    600 milyon TL büyük ikramiye kime çıktı? Yılbaşı 2025 Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile, şehre çıktı? İşte o iller...

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