600 milyon TL büyük ikramiye kime çıktı? Yılbaşı 2025 Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile, şehre çıktı? İşte o iller...

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600 milyon TL'lik büyük ikramiye ve toplam 3,5 milyar TL'yi aşan ödül tutarı milyonlarca kişinin hayallerini süslüyor. Peki büyük ikramiye kime çıktı ve hangi şehre gidecek? İşte 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile ilgili merak edilen tüm detaylar!

600 milyon TL büyük ikramiye kime çıktı? Yılbaşı 2025 Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile, şehre çıktı? Henüz büyük ikramiye sonuçları açıklanmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.