600 milyon TL büyük ikramiye kime çıktı? Yılbaşı 2025 Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile, şehre çıktı? İşte o iller...

Çekiliş Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
Çekilişin ardından sonuçlar, Milli Piyango Online web sitesi ve mobil uygulamasından öğrenilebilecek. Ayrıca, amorti ve kazanan numaralar da bu platformlarda detaylı olarak paylaşılacak.
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Kazanma Şansı ve Kategoriler
Milli Piyango'da kazanmak tamamen şansa bağlıdır. Çekilişlerde büyük ikramiyenin yanı sıra amorti ve teselli ödülleri gibi farklı kategoriler bulunur:
Büyük İkramiye: Kazanan bilet üzerindeki tüm numaraların eşleşmesi gerekir.
Amorti: Biletin son rakamı çekilen amorti numaralarından biriyle eşleşirse, bilet sahibine amorti kazandırır.
Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan biletin numarasıyla yalnızca bir rakam farklı olan biletlere verilir.
Büyük İkramiye Hangi Şehre Gidecek?
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en büyük merak konularından biri, büyük ikramiyenin hangi şehre çıkacağıdır. Çekiliş sonrasında kazanan bilet ve bulunduğu şehir, Milli Piyango İdaresi tarafından resmi olarak açıklanacak.