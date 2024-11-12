PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

MİLLİ PİYANGO 2025 BİLET FİYATLARI! Büyük ikramiye kaç TL? MPİ yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar?

2025 yılbaşı için Milli Piyango çekilişine sayılı günler kala, dağıtılacak büyük ikramiye ve bilet fiyatları açıklandı. Bu yılki büyük ikramiye 600 milyon TL olarak belirlendi. Türkiye'nin dört bir yanında merakla beklenen çekiliş için çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları da duyuruldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 06:53 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 07:07
MİLLİ PİYANGO 2025 BİLET FİYATLARI! Büyük ikramiye kaç TL? MPİ yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin dört bir yanında merakla beklenen çekiliş için çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları da duyuruldu. İşte detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

600 Milyon TL'lik Büyük İkramiye Heyecanı

Bu yılki Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak büyük ikramiye tam 600 milyon TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, büyük ikramiye bu yıl da dağıtım garantili. Çekiliş sırasında büyük ödül satılan bir bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek ve ikramiye kazanan biletin türüne göre (tam, yarım veya çeyrek) paylaştırılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bilet Fiyatları Belli Oldu

Oyunseverlerin yılbaşı çekilişi için alabilecekleri üç farklı bilet tipi bulunuyor:

Çeyrek Bilet: 150 TL

Yarım Bilet: 300 TL

Tam Bilet: 600 TL

Çeyrek bilet alanlar büyük ikramiyenin dörtte birini kazanırken, yarım bilet alanlar yarısını, tam bilet alanlar ise tamamını kazanma şansı elde ediyor. Milli Piyango biletleri, bayilerde ve Milli Piyango'nun online platformunda satışa sunulmuş durumda.

(Kaynak: https://www.mpi.gov.tr/)(Kaynak: https://www.mpi.gov.tr/)

Çekiliş Tarihi ve Yayın Bilgileri

Milli Piyango'nun geleneksel yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2024 gecesi yapılacak ve büyük ikramiye sahiplerini bulacak. Çekiliş, Türkiye genelinde canlı olarak izlenebilecek ve sonuçlar Milli Piyango Online'da yayınlanacak. Bilet sahipleri, amorti ve diğer ikramiyeleri de çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com adresinden öğrenebilecekler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Toplam İkramiye Tutarı: 3,5 Milyar TL

2025 Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak açıklandı. Bu devasa tutar, yılbaşı gecesine özel olarak belirlenen sayısız ödülle oyunseverlere sunulacak.

Çekiliş Şeffaflığı ve Güvenliği

Milli Piyango çekilişleri, Dünya Piyango Birliği tarafından tanınmış ŞANS MERKEZİ'nde noter huzurunda, yüksek güvenlik standartlarına sahip son teknoloji makinelerle gerçekleştirilecek. Çekiliş süreci Milli Piyango TV YouTube kanalı ve millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’a geldi | Türkiye’den üst düzey katılım: Hangi konular ele alınacak?
CHP’li İBB’nin kaynakları trollere akıtıldı! Yüz milyonlarca lira buhar oldu
İzmir’de elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti | İsimleri yaşları belli oldu
EMEKLİYE EK ZAM: Refah payı, taban aylık artışı için hangi formüller var? Ocak zammı ne kadar bekleniyor?
Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a ev hapsi | Listede kimler var?
Faruk Sabancı’yla aşk yaşayan Esra Bilgiç aileye girdi! Mutlulukları gözlerinden okundu: Evlilik yakın mı?
Mehmet Ali Erbil’den ilk açıklama! Yasa dışı bahisten ev hapsi cezası almıştı! Beni tehdit ettiler...
Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı! Yunus Akgün’e tarihi zam
AK Parti’den İmamoğlu’nu terletecek konser sorusu: Başka kişi ve kurumlar var mı? | Pişkin cevap: Coşkuyla kutlamayalım mı?
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı Macaristan’da oynanacak!
Mansur Yavaş’ın çar çur karnesi! 5 yılda 810 milyon TL verdi israf değil dedi | Ebru Gündeş, Hadise, Candan Erçetin... Kim ne aldı?
Yasa dışı bahis suçundan gözaltına alınmıştı! Serdar Ortaç’tan ilk açıklama: Evimi barkımı, paramı...
CANLI | Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor! Donald Trump ateşkes için devreye girdi! Biden yönetimine talimat verdi
Başkan Erdoğan tüm dünyayı uyarmıştı! İsrailli bakan Smotrich açık açık itiraf etti: Batı Şeria’nın ilhak edilme yılı olacak
Mehmet Ali Erbil tutuklandım dedi kızı ve eski sevgilisi gözyaşlarını tutamadı
SON DAKİKA