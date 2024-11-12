MİLLİ PİYANGO 2025 BİLET FİYATLARI! Büyük ikramiye kaç TL? MPİ yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango'nun geleneksel yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2024 gecesi yapılacak ve büyük ikramiye sahiplerini bulacak. Çekiliş, Türkiye genelinde canlı olarak izlenebilecek ve sonuçlar Milli Piyango Online 'da yayınlanacak. Bilet sahipleri, amorti ve diğer ikramiyeleri de çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com adresinden öğrenebilecekler.

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Toplam İkramiye Tutarı: 3,5 Milyar TL

2025 Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak açıklandı. Bu devasa tutar, yılbaşı gecesine özel olarak belirlenen sayısız ödülle oyunseverlere sunulacak.

Çekiliş Şeffaflığı ve Güvenliği

Milli Piyango çekilişleri, Dünya Piyango Birliği tarafından tanınmış ŞANS MERKEZİ'nde noter huzurunda, yüksek güvenlik standartlarına sahip son teknoloji makinelerle gerçekleştirilecek. Çekiliş süreci Milli Piyango TV YouTube kanalı ve millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.