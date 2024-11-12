MİLLİ PİYANGO 2025 BİLET FİYATLARI! Büyük ikramiye kaç TL? MPİ yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar?

Türkiye'nin dört bir yanında merakla beklenen çekiliş için çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları da duyuruldu. İşte detaylar...
Türkiye'nin dört bir yanında merakla beklenen çekiliş için çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları da duyuruldu. İşte detaylar...
600 Milyon TL'lik Büyük İkramiye Heyecanı
Bu yılki Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak büyük ikramiye tam 600 milyon TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, büyük ikramiye bu yıl da dağıtım garantili. Çekiliş sırasında büyük ödül satılan bir bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek ve ikramiye kazanan biletin türüne göre (tam, yarım veya çeyrek) paylaştırılacak.
Bilet Fiyatları Belli Oldu
Oyunseverlerin yılbaşı çekilişi için alabilecekleri üç farklı bilet tipi bulunuyor:
Çeyrek Bilet: 150 TL
Yarım Bilet: 300 TL
Tam Bilet: 600 TL
Çeyrek bilet alanlar büyük ikramiyenin dörtte birini kazanırken, yarım bilet alanlar yarısını, tam bilet alanlar ise tamamını kazanma şansı elde ediyor. Milli Piyango biletleri, bayilerde ve Milli Piyango'nun online platformunda satışa sunulmuş durumda.
Çekiliş Tarihi ve Yayın Bilgileri
Milli Piyango'nun geleneksel yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2024 gecesi yapılacak ve büyük ikramiye sahiplerini bulacak. Çekiliş, Türkiye genelinde canlı olarak izlenebilecek ve sonuçlar Milli Piyango Online'da yayınlanacak. Bilet sahipleri, amorti ve diğer ikramiyeleri de çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com adresinden öğrenebilecekler.
Toplam İkramiye Tutarı: 3,5 Milyar TL
2025 Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak açıklandı. Bu devasa tutar, yılbaşı gecesine özel olarak belirlenen sayısız ödülle oyunseverlere sunulacak.
Çekiliş Şeffaflığı ve Güvenliği
Milli Piyango çekilişleri, Dünya Piyango Birliği tarafından tanınmış ŞANS MERKEZİ'nde noter huzurunda, yüksek güvenlik standartlarına sahip son teknoloji makinelerle gerçekleştirilecek. Çekiliş süreci Milli Piyango TV YouTube kanalı ve millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.