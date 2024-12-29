2025 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi ne zaman, saat kaçta? MPİ yılbaşı çekilişi hangi kanalda?

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31 Aralık gecesi, yılbaşı coşkusunu taçlandıracak olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecan dorukta. Dağıtım garantili rekor ikramiye ve diğer ödüller, bu yıl da milyonlarca kişinin umut kapısı olacak.

(Takvim Foto Arşiv) Çekiliş Ne Zaman ve Nerede Gerçekleşecek? Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık 2024 tarihinde saat 17:30'da başlayacak. Çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve Milli Piyango TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kazanan numaralar açıklandıktan sonra sonuçlar resmi Milli Piyango web sitesi ve Milli Piyango Online mobil uygulamasında duyurulacak.