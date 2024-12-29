2025 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi ne zaman, saat kaçta? MPİ yılbaşı çekilişi hangi kanalda?

31 Aralık gecesi, yılbaşı coşkusunu taçlandıracak olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecan dorukta. Dağıtım garantili rekor ikramiye ve diğer ödüller, bu yıl da milyonlarca kişinin umut kapısı olacak.
31 Aralık gecesi, yılbaşı coşkusunu taçlandıracak olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecan dorukta. Dağıtım garantili rekor ikramiye ve diğer ödüller, bu yıl da milyonlarca kişinin umut kapısı olacak.
Çekiliş Ne Zaman ve Nerede Gerçekleşecek?
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık 2024 tarihinde saat 17:30'da başlayacak. Çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve Milli Piyango TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kazanan numaralar açıklandıktan sonra sonuçlar resmi Milli Piyango web sitesi ve Milli Piyango Online mobil uygulamasında duyurulacak.
Rekor İkramiye: 600 Milyon TL
Bu yılki büyük ikramiye, dağıtım garantili olarak 600 milyon TL ile dikkat çekiyor. Büyük ikramiyenin yanı sıra, ikinci büyük ödül olan 60 milyon TL, iki talihliye verilecek. Çekilişte toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL ödül dağıtılacak. Büyük ödül, isabet ettiği biletler arasında payına bakılmaksızın eşit şekilde bölüştürülecek.
Şanslı Talihliyi Bulana Kadar Devam Edecek
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, büyük ikramiyenin sahibini bulana kadar devam edecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çekiliş, şansını denemek isteyen milyonlarca kişiye umut ışığı olacak.
Geçen Yılın Çekilişiyle Benzerlikler
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ikramiye dağıtımı garantili olarak yapılacak. Bu özellik, tüm ödüllerin kazananlara tam olarak ulaştırılmasını sağlıyor. Talihliler, Milli Piyango'nun resmi kanallarından sonuçlara kolayca ulaşabilecek.