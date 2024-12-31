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31 Aralık 2024 Salı; Milli Piyango online yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak, nereden takip edilecek?

Yeni bir yıla umut ve heyecanla başlamak isteyen milyonlar, geleneksel Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım yapıyor. Bu yıl 600 milyon TL'lik büyük ikramiyesiyle rekor seviyeye ulaşan 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi, kazananların hayallerini gerçekleştirmek için sahne alacak. Peki Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak, nereden takip edilecek?

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 10:35 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 10:35
31 Aralık 2024 Salı; Milli Piyango online yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak, nereden takip edilecek?

İÇİNDEKİLER

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    Milyonlarca insan yeni yıla umut ve heyecanla başlamak için geleneksel Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım yapıyor. Bu yıl rekor seviyeye ulaşan 600 milyon TL'lik büyük ikramiye, kazananların hayallerini gerçekleştirmek için sahne alacak. Saat 17:30'da başlayacak olan çekilişi, Milli Piyango'nun resmi web sitesi veya YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için siz de geri sayım yapın ve bu büyük heyecana ortak olun!

    Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?

    Milli Piyango yılbaşı çekilişi, şeffaflık ve güvenilirlik standartlarına uygun olarak, Şans Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş, 31 Aralık 2024 gecesi saat 18:30'da başlayacak.

    • Saat 18:30: Küçük ikramiyelerin çekilişi başlayacak.

    • Saat 23:30: Büyük ikramiye kazananın belirleneceği an.

    Milli Piyango Canlı Yayın Seçenekleri

    Milli Piyango yılbaşı çekilişi, çeşitli ulusal televizyon kanallarından ve Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Teknolojik gelişmeler sayesinde artık çekilişi evinizin konforunda takip edebilirsiniz.

    Milli Piyango Sonuçlar Nasıl Öğrenilecek?

    Çekiliş sonuçları, Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden anında sorgulanabilir olacak. Geleneksel gazete ilanları yerine dijital platformlardan kolayca bilgi alabilirsiniz. Bilet numaranızı girerek büyük ikramiyenin size çıkıp çıkmadığını öğrenmeniz mümkün.

    Milli Piyango Büyük İkramiye ve Toplam İkramiye Havuzu

    2025 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye tutarı tam 600 milyon TL olarak belirlendi. Toplam ikramiye havuzu ise 3.5 milyar TL'yi aşıyor. İdare, büyük ikramiyenin garantili olarak dağıtılacağını ve kazanan bilet belirlenene kadar çekilişin devam edeceğini duyurdu.

    Milli Piyango Bilet Fiyatları ve İkramiye Dağılımı

    Milli Piyango biletleri her bütçeye uygun çeşitlerle satışa sunulmuştur:

    • Çeyrek Bilet: 150 TL

    • Yarım Bilet: 300 TL

    • Tam Bilet: 600 TL

    Kazanan talihliler, bilet türlerine göre ikramiye alacaklar:

    • Tam bilet sahipleri ikramiyenin tamamına,

    • Yarım bilet sahipleri yarısına,

    • Çeyrek bilet sahipleri ise dörtte birine hak kazanacaklar.

    Biletler, geleneksel bayilerin yanı sıra Milli Piyango'nun resmi online platformunda da satışa sunulmuş durumda. Bu sayede ister fiziksel ister dijital ortamdan bilet alın, şansınızı deneyebilirsiniz.

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    MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI SONUÇLARI NEREDEN NASIL SORGULANIR? TIKLA ÖĞREN

    Kaynaklar: Milli Piyango Resmi Sitesi

    Derleme: Takvim.com.tr

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