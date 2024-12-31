Milli Piyango Online bileti giriş; Milli Piyango yılbaşı bileti kime, nereye çıktı?

Milli Piyango, her ayın 9'u, 19'u ve 29'uncu günlerinde düzenli olarak çekiliş yapmaktadır. Bunun dışında, 31 Aralık tarihinde her yıl düzenlenen Özel Yılbaşı Çekilişi, büyük ikramiye heyecanını doruğa çıkarmaktadır.
Milli Piyango, her ayın 9'u, 19'u ve 29'uncu günlerinde düzenli olarak çekiliş yapmaktadır. Bunun dışında, 31 Aralık tarihinde her yıl düzenlenen Özel Yılbaşı Çekilişi, büyük ikramiye heyecanını doruğa çıkarmaktadır.
Milli Piyango bileti sorgulama adımları aşağıdaki gibi gerçekleştirilebilir:
Milli Piyango resmi internet sitesine girin.
Açılan sayfada "Bilet Numarası Girin" bölümünü bulun ve bilet numaranızı yazın.
"Sorgula" butonuna basarak sorgulama işlemini tamamlayın.
Dilerseniz "Tüm Sonuçları Listele" seçeneğine tıklayarak sıralı tam listeye de erişebilirsiniz.
Mobil uygulama üzerinden Milli Piyango bileti sorgulamak isteyenler, aşağıdaki adımları izleyebilir:
Akıllı telefonunuza veya tabletinize Milli Piyango'nun resmi uygulamasını indirin.
Uygulama, hem Google Play hem de Apple Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.
Uygulamaya giriş yaparak "Bilet Sorgula" linkini bulun.
Bilet numaranızı eksiksiz ve doğru bir şekilde girin.
"Sorgula" butonuna basarak sonucunuza ulaşın.
Milli Piyango sonuçları, resmi web sitesinde ve mobil uygulama üzerinden anında sorgulanabilir. Tüm bilet sahipleri, kazanan numaraları kolayca kontrol ederek ikramiyelerini talep edebilir. Resmi kaynağa erişim için Milli Piyango Resmi Sitesi adresini ziyaret edin.