Milli Piyango Online bileti giriş; Milli Piyango yılbaşı bileti kime, nereye çıktı?

Milli Piyango, her ayın 9'u, 19'u ve 29'uncu günlerinde düzenli olarak çekiliş yapmaktadır. Bunun dışında, 31 Aralık tarihinde her yıl düzenlenen Özel Yılbaşı Çekilişi, büyük ikramiye heyecanını doruğa çıkarmaktadır.