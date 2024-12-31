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Milli Piyango 2025 yılbaşı çekiliş sonuçları MPİ sorgulama motoru: Milli Piyango ikramiyeleri sıralı tam liste kazandıran numaralar

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek. Bu yıl 600 milyon TL'lik büyük ikramiye ödülüyle dikkat çeken çekilişte toplam 3.499 milyar TL ikramiye dağıtılacak. Çekiliş sonuçları anlık olarak takvim.com.tr'den takip edilebilecek ve vatandaşlar biletlerini hızlı bir şekilde sorgulayabilecek. İşte Mİlli Piyango ikramiyeleri sıralı tam liste...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 17:10 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 17:19
Milli Piyango 2025 yılbaşı çekiliş sonuçları MPİ sorgulama motoru: Milli Piyango ikramiyeleri sıralı tam liste kazandıran numaralar

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Yeni yılın en büyük şans oyunlarından biri olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün milyonların heyecanla beklediği anlara sahne olacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş büyük ödül ve diğer ikramiyeleri sahiplerine dağıtarak 2025 yılını kazançla karşılamak isteyenlerin umutlarını yeşertecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Çekiliş Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

    Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık akşamı saat 18:30'da başlayacak. Çekilişler noter huzurunda gerçekleşecek ve her çekiliş tamamlandığında sonuçlar takvim.com.tr'de yayınlanacak.

    Büyük ikramiye kazanan biletler, sıralı tam liste ve amorti sonuçlarına ilişkin tüm bilgiler Milli Piyango sorgulama ekranı üzerinden erişime sunulacak.

    📺İŞTE MPİ TV CANLI İZLEME EKRANI

    Bilet Sorgulama Nasıl Yapılır?

    Çekiliş sonuçları açıklandığında, Milli Piyango Online üzerinden bilet numaraları sorgulanabilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Vatandaşlar, bilet numaralarını sorgulama ekranına yazarak kazandıkları ödülleri hızlıca öğrenebilir.

    🔎Aşağıda yer alan ekran üzerinden biletinizin numarasını girerek sonuç sorgulama yapabilirsiniz.

    📲31 Aralık 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye Tablosu:

    600.000.000 TL Büyük İkramiye

    İkramiye adedi: 1

    Toplam tutar: 600.000.000 TL

    60.000.000 TL İkramiye

    İkramiye adedi: 2

    6.000.000 TL İkramiye

    İkramiye adedi: 10

    1.500.000 TL İkramiye

    İkramiye adedi: 20

    1.000.000 TL İkramiye

    İkramiye adedi: 30

    100.000 TL İkramiye

    İkramiye adedi: 80

    50.000 TL İkramiye

    İkramiye adedi: 100

    25.000 TL İkramiye

    İkramiye adedi: 170

    10.000 TL İkramiye

    İkramiye adedi: 800

    6.000 TL İkramiye

    İkramiye adedi: 6.000

    4.000 TL İkramiye

    İkramiye adedi: 40.000

    1.800 TL İkramiye

    İkramiye adedi: 200.000

    1.200 TL İkramiye

    İkramiye adedi: 700.000

    600 TL İkramiye

    İkramiye adedi: 2.000.000

    Teselli İkramiyesi: 600.000.000 TL

    İkramiye adedi: 63

    Toplam İkramiye Adedi: 2.947.276
    Toplam İkramiye Tutarı: 3.499.050.000 TL

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
    İkramiye Ödemeleri Nereden Alınır?

    Kazananlar için ödeme işlemleri şu şekilde yapılacak:

    25.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler: Milli Piyango bayilerinden tahsil edilebilir.

    25.000 TL – 500.000 TL arasındaki ödüller: Türkiye Halk Bankası'nın yetkili şubelerinden alınabilir.

    500.000 TL üzerindeki ödüller: Sadece Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent Şubesi'nden ödeme yapılır.

    Milli Piyango Online üzerinden oynanan oyunlarda ise kazanılan ikramiye, oyuncunun hesabına otomatik olarak yatırılacak.

    🔔31-12-2024 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

    ***Sonuçlar açıklandığında sıralı tam liste haberimizde yer alacaktır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Amorti Rakamları Nedir?

    Amorti, Milli Piyango biletlerinin son rakamlarına göre belirlenen bir ödüldür. Çekiliş sonunda iki numara belirlenir ve bu numaralardan biri biletinizin sonunda varsa amorti ödülü kazanmış olursunuz.

    NASIL KAZANILIR?

    Teselli İkramiyesi: Büyük İkramiyeyi Kaçıranlara Özel

    Büyük ikramiyeyi kazanma hayalini yalnızca bir rakamla kaçırmak üzücü olabilir, ancak bu durumda da kazançsız kalmazsınız. Büyük ikramiye numarasıyla sadece tek bir rakam farklı olan bilet sahipleri, teselli ikramiyesine hak kazanır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İkramiye Kategorileri ve Bilet Türlerine Göre Kazanç

    Her ikramiye kategorisi biletin numaralarının çekilişteki kazanan numaralarla eşleşmesine dayanır. İşte detaylar:

    Tam Bilet: Kazanan sıralı numara tam bilet üzerinde bulunuyorsa, ikramiyenin tamamını kazanırsınız.

    Yarım Bilet: Kazanan numaranın yarım bilette bulunması durumunda, ikramiyenin yalnızca yarısı alınır.

    Çeyrek Bilet: Çeyrek bilet sahipleri, kazanan numaranın bulunması durumunda ikramiyenin dörtte birine hak kazanır.

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