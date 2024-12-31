(Takvim Foto Arşiv)
İkramiye Ödemeleri Nereden Alınır?
Kazananlar için ödeme işlemleri şu şekilde yapılacak:
25.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler: Milli Piyango bayilerinden tahsil edilebilir.
25.000 TL – 500.000 TL arasındaki ödüller: Türkiye Halk Bankası'nın yetkili şubelerinden alınabilir.
500.000 TL üzerindeki ödüller: Sadece Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent Şubesi'nden ödeme yapılır.
Milli Piyango Online üzerinden oynanan oyunlarda ise kazanılan ikramiye, oyuncunun hesabına otomatik olarak yatırılacak.
🔔31-12-2024 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
***Sonuçlar açıklandığında sıralı tam liste haberimizde yer alacaktır.
(Takvim Foto Arşiv)
Amorti Rakamları Nedir?
Amorti, Milli Piyango biletlerinin son rakamlarına göre belirlenen bir ödüldür. Çekiliş sonunda iki numara belirlenir ve bu numaralardan biri biletinizin sonunda varsa amorti ödülü kazanmış olursunuz.
NASIL KAZANILIR?
Teselli İkramiyesi: Büyük İkramiyeyi Kaçıranlara Özel
Büyük ikramiyeyi kazanma hayalini yalnızca bir rakamla kaçırmak üzücü olabilir, ancak bu durumda da kazançsız kalmazsınız. Büyük ikramiye numarasıyla sadece tek bir rakam farklı olan bilet sahipleri, teselli ikramiyesine hak kazanır.
(Takvim Foto Arşiv)
İkramiye Kategorileri ve Bilet Türlerine Göre Kazanç
Her ikramiye kategorisi biletin numaralarının çekilişteki kazanan numaralarla eşleşmesine dayanır. İşte detaylar:
Tam Bilet: Kazanan sıralı numara tam bilet üzerinde bulunuyorsa, ikramiyenin tamamını kazanırsınız.
Yarım Bilet: Kazanan numaranın yarım bilette bulunması durumunda, ikramiyenin yalnızca yarısı alınır.
Çeyrek Bilet: Çeyrek bilet sahipleri, kazanan numaranın bulunması durumunda ikramiyenin dörtte birine hak kazanır.