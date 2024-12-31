Milli Piyango Online üzerinden oynanan oyunlarda ise kazanılan ikramiye, oyuncunun hesabına otomatik olarak yatırılacak.

25.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler: Milli Piyango bayilerinden tahsil edilebilir.

Kazananlar için ödeme işlemleri şu şekilde yapılacak:

(Takvim Foto Arşiv)

Amorti Rakamları Nedir?

Amorti, Milli Piyango biletlerinin son rakamlarına göre belirlenen bir ödüldür. Çekiliş sonunda iki numara belirlenir ve bu numaralardan biri biletinizin sonunda varsa amorti ödülü kazanmış olursunuz.

NASIL KAZANILIR?

Teselli İkramiyesi: Büyük İkramiyeyi Kaçıranlara Özel

Büyük ikramiyeyi kazanma hayalini yalnızca bir rakamla kaçırmak üzücü olabilir, ancak bu durumda da kazançsız kalmazsınız. Büyük ikramiye numarasıyla sadece tek bir rakam farklı olan bilet sahipleri, teselli ikramiyesine hak kazanır.