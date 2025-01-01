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2025 Millipiyangoonline yılbaşı bilet numaranı gir büyük ikramiyeyi öğren!

Her yılın sonunda düzenlenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi, bu yıl da büyük bir heyecanla bekleniyor. 2025 yılbaşı çekilişinde toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL tutarında ikramiye dağıtılacak. Bunun yanı sıra, 600 milyon TL'lik büyük ikramiye, tamamı garantili şekilde sahibini bulacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 09:45 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 09:55
2025 Millipiyangoonline yılbaşı bilet numaranı gir büyük ikramiyeyi öğren!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Yeni yıl heyecanını büyük ödülle taçlandırmak isteyen milyonlarca kişi, 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayıma geçti. Bu yılın büyük ikramiyesi olan 600 milyon TL, bilet sahiplerinin rüyalarını süslerken, çekilişin yapılacağı saat en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte 2025 Milli Piyango çekilişiyle ilgili tüm ayrıntılar…

    Milli Piyango Çekilişi Saat Kaçta Yapılacak?

    2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek. Çekiliş, saat 23:00'te başlayacak ve canlı olarak izlenebilecek. Milli Piyango TV ve resmi internet sitesi olan millipiyangoonline.com üzerinden çekilişi takip edebilirsiniz.

    Bu yıl büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler, biletlerini Milli Piyango'nun online platformundan ya da yetkili bayilerden satın alabilir. Unutmayın, bilet almak şans kapısını aralamak için ilk adımdır.

    600 Milyon TL ile Hayallerinizi Gerçekleştirin!

    Büyük ikramiyenin hayalini kurarken, bu kadar büyük bir para ile neler yapabileceğinizi hiç düşündünüz mü? İşte 600 milyon TL ile yapabileceğiniz bazı şeyler:

    1. Dünya Çapında Lüks Emlak Yatırımları

    • Türkiye'nin en pahalı bölgelerinden biri olan İstanbul Boğazı'nda, muhteşem bir yalı sahibi olabilirsiniz.
    • Dünyanın en prestijli şehirlerinden Londra, New York veya Paris'te milyon dolarlık lüks daireler alabilirsiniz.

    2. Özel Uçak ya da Süper Yat Satın Alabilirsiniz

    • 50 milyon dolarlık bir süper yat ile dünya turuna çıkabilirsiniz.
    • Kendinize özel bir jet alarak seyahatlerinizi daha konforlu hale getirebilirsiniz.

    3. Kendi İşinizi Kurabilirsiniz

    • 600 milyon TL ile teknoloji, inşaat veya turizm gibi birçok sektörde büyük ölçekli bir şirket kurabilir, geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz.
    • Yatırımlarınızla hem kendinize hem de çevrenize iş fırsatları sunabilirsiniz.

    4. Lüks Araç Koleksiyonu

    • Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce gibi dünyaca ünlü markaların en lüks modellerinden oluşan bir araç koleksiyonu oluşturabilirsiniz.
    • Araçlarınız için özel bir garaj yaptırabilir, her biri için ayrı bir bakım ekibi kurabilirsiniz.

    5. Hayalinizdeki Tatil Hayatını Yaşayın

    • Kendinize özel bir ada satın alabilir ve bu adayı kendi zevkinize göre inşa edebilirsiniz.
    • Dünyanın dört bir yanındaki en lüks tatil köylerinde, yıllarca tatil yapacak bir bütçeye sahip olabilirsiniz.

    6. Sosyal Sorumluluk Projelerine Destek Olun

    • Eğitim, sağlık veya çevre alanlarında büyük projeler başlatarak adınızı kalıcı bir şekilde duyurabilirsiniz.
    • Maddi zorluk yaşayan binlerce insana yardım ederek, topluma katkıda bulunabilirsiniz.

    600.000.000 TL ikramiye kazanan numara
    1052448
    60.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    12239705234525
    6.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
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    1.500.000 TL ikramiye kazanan numaralar
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    1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
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    100.000 TL ikramiye kazanan numaralar
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    50.000 TL ikramiye kazanan numaralar
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    25.000 TL ikramiye kazanan numaralar
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    Son 6 rakamına göre 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar
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    Son 5 rakamına göre 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    02084026870332606080066570743208451084630935411112
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    91153915309165292320924259298695282958009712098127
    Son 4 rakamına göre 4.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    0120036209661120114112101424144514521955
    2065218125612611318938763911411443094471
    4656512952405592568258416442647670077109
    7143728473097538759783368431866795149551
    Son 3 rakamına göre 1.800 TL ikramiye kazanan numaralar
    005055160187242253260354390481
    492494592622627675695820858925
    Son 2 rakamına göre 1.200 TL ikramiye kazanan numaralar
    08202142617191---------------------

    Millipiyangoonline 2025 Yılbaşı Bilet Numaranı Gir, Kazancını Öğren!

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