2025 Millipiyangoonline yılbaşı bilet numaranı gir büyük ikramiyeyi öğren!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Yeni yıl heyecanını büyük ödülle taçlandırmak isteyen milyonlarca kişi, 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayıma geçti. Bu yılın büyük ikramiyesi olan 600 milyon TL, bilet sahiplerinin rüyalarını süslerken, çekilişin yapılacağı saat en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte 2025 Milli Piyango çekilişiyle ilgili tüm ayrıntılar…

Milli Piyango Çekilişi Saat Kaçta Yapılacak? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek. Çekiliş, saat 23:00'te başlayacak ve canlı olarak izlenebilecek. Milli Piyango TV ve resmi internet sitesi olan millipiyangoonline.com üzerinden çekilişi takip edebilirsiniz. Bu yıl büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler, biletlerini Milli Piyango'nun online platformundan ya da yetkili bayilerden satın alabilir. Unutmayın, bilet almak şans kapısını aralamak için ilk adımdır.