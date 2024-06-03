Mourinho bugün de basın mensupları önünde kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Deneyimli çalıştırıcı Türkiye'ye Fenerbahçe'nin başarılarına yenileri eklemek için geldiğini ve sunulan projelerden etkilendiğini dile getirdi.

Diğer yandan en çok merak edilen konulardan biri de transfer. Kadroda ayrılması muhtemel isimlerin yanı sıra gelecek oyuncular için de büyük bir sabırsızlık söz konusu. Özellikle ilk hamle çok merak ediliyor.