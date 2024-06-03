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Yok artık Jose Mourinho! Gelir gelmez transferde Galatasaray'ın elinden yıldız ismi kapacak.. Bu harekat savaş çıkarır

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine getirdiği Jose Mourinho'nun ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı yıldız ismi devrede olan Galatasaray'dan koparmak adına devreye girdi. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 23:36 Güncelleme 03 Haziran 2024, 23:53
Yok artık Jose Mourinho! Gelir gelmez transferde Galatasaray’ın elinden yıldız ismi kapacak.. Bu harekat savaş çıkarır

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Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho getirildi. Portekizli antrenör dün geldiği İstanbul'da binlerce taraftarın karşısına çıkarak 2+1 yıllık kontrat imzaladı.

Mourinho bugün de basın mensupları önünde kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Deneyimli çalıştırıcı Türkiye'ye Fenerbahçe'nin başarılarına yenileri eklemek için geldiğini ve sunulan projelerden etkilendiğini dile getirdi.

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Diğer yandan en çok merak edilen konulardan biri de transfer. Kadroda ayrılması muhtemel isimlerin yanı sıra gelecek oyuncular için de büyük bir sabırsızlık söz konusu. Özellikle ilk hamle çok merak ediliyor.

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The Special One lakaplı Mourinho kendine has bir hamle ile Galatasaray'ın elinden yıldız ismi kapmaya çalışacak.

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Ajansspor'un haberine göre Portekiz devi ile sözleşmesini tamamlayan 31 yaşındaki yıldız futbolcu için Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun temasa geçtiği öğrenildi.

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İlk görüşmelerin çok olumlu geçtiği ve Jose Mourinho'nun da bu transfere onay verdiği belirtildi. Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesi ile Rafa Silva transferinin gerçekleştirme ihtimalini de çok güçlendirdiği belirtildi.

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Portekizli çalıştırıcının tecrübeli yıldız Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan isim olarak nitelendirdiği ve 10 numaranın yanı sıra 8 numarada oynayabilmesi nedeniyle çok istediği kaydedildi.

Benfica'da kariyerinin en başarılı sezonlarından birini geride bırakan Rafa Silva, Portekiz ekibiyle tüm kulvarlarda çıktığı 52 maçta 22 gol atıp 15 asist yaptı.

Portekiz basınına göre Galatasaray'ın yanı sıra Suudi ekipleri de Rafa ile ilgileniyor.

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