Galatasaray’ın yıldızı Dries Mertens kararını verdi! ’Mauro Icardi ile anlaşma yaptık’ dedi, fitili ateşledi

Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da hedef beşinci yıldız olarak belirlendi. Okan Buruk ile üst üste 3, toplamda ise 25'inci şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer ilk sırada yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da hedef beşinci yıldız olarak belirlendi. Okan Buruk ile üst üste 3, toplamda ise 25'inci şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer ilk sırada yer alıyor.
İlk defa geçilecek Kemerburgaz'daki tesislere heyecan getirmek isteyen Cimbom'da Rafa Silva gündemin ilk maddesi haline geldi. Portekizli futbolcunun takıma kazandırılması için temaslar sıklaştırıldı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre Cimbom bu süreçte mutlu sona ulaşmaya oldukça yakın. Benfica ile sözleşmesini uzatmayan yıldız futbolcunun yeni durağı büyük ihtimalle İstanbul olacak.
Teknik Direktör Okan Buruk da istatistikleri ile Portekiz ligini kasıp kavuran 10 numarayı takımda görmek ve kendisine yer vermek istiyor. Oyum planındaki rolünü iyi analiz ediyor.
Ayrıca diğer bölgeler için de arayış söz konusu. Özellikle Mauro Icardi'nin alternatifini hazırlamaya çalışan teknik heyet ve yönetim birbirinden önemli isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.
Takım içindeki yıldızları da elinde tutmayı hesaplayan Galatasaray'da Dries Mertens gündemin ilk maddelerinden biri oldu. Belçikalı futbolcunun kontratını uzatmak adına gün sayan yönetim artık imzaları atmak istiyor.
Diğer yandan taraftar da süreci yakından takip ediyor.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, geride kalan sezonla ilgili İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.
Belçikalı futbolcu, "Geçen sezona, son sezonum olacağı hissiyle başladım. Ayrıca teknik direktörün ve kulübün benim daha az oynamamı istediğini düşünüyordum. Ziyech, Zaha ve Ndombele gibi önemli isimler almışlardı. Ama bir noktada takımda yer almak için mücadele ettim ve çok oynadım. Performansım beni gerçekten şaşırttı." dedi.
Mertens, Galatasaray'daki takım arkadaşı Mauro Icardi ile ilgili gelen sorunun ardından, "Gol krallığı için Dzeko ile yarışıyordu. Asist krallığında ise benim iki asistim daha azdı. Mauro ve bir anlaşma yaptık, benim atabileceğim bazı golleri onun atmasına izin verdim. Böylece o gol kralı oldu, ben de asist kralı oldum" cevabını verdi.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan Mertens, 12 gol attı ve 19 asist yaptı. 37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de ise 16 asistle zirvede yer aldı.
Sporx'in haberine göre Galatasaray'da sözleşmesi biten Mertens ile kısa süre içerisinde bir yıllık yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.