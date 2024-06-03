Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun tarihe geçen 100 sözü!

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Portekizli teknik direktör, kulübün televizyon kanalına yaptığı açıklamada, birlikte hareket etmenin önemine değinerek, "Aile gibi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Oyuncular, hocalar, direktörler, herkes beraber hareket etmeli. Elbette bu beraberlik ve destek güzel zamanlarda kolaydır ama biraz yara aldığınız zaman daha fazla beraber olunması gerekiyor.