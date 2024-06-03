SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Galerileri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun tarihe geçen 100 sözü!

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk ve Avrupa'da üst turları hedefleyen Fenerbahçe dün akşam Jose Mourinho'yu göreve getirdi. Portekizli teknik direktör kendisi için düzenlenen törenle birlikte kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertli kılübe bağlayan kontratı imzaladı. Binlerce taraftar önündeki görkemi şov dünya basınında da geniş yer buldu. Diğer yandan deneyimli antrenörün başarıları kadar futbol literatürüne geçmiş ve halen konuşulan demeçleri de gündeme oturdu. İşte Jose Mourinho'nun tarihe geçen 100 sözü...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 14:24 Güncelleme 03 Haziran 2024, 14:27
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun tarihe geçen 100 sözü! 1

Dünyanın en saygın teknik direktörleri arasında yer alan Jose Mourinho, Roma'dan sonra Fenerbahçe'nin başına geçmeyi kabul etti. Sarı lacivertli yönetim uzun süren görüşmelerin ardından Portekizli çalıştırıcı dün akşam 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun tarihe geçen 100 sözü! 2

Binlerce taraftar önünde düzenlenen imza töreninde Portekizli çalıştırıcı dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun tarihe geçen 100 sözü! 3

Portekizli teknik direktör, kulübün televizyon kanalına yaptığı açıklamada, birlikte hareket etmenin önemine değinerek, "Aile gibi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Oyuncular, hocalar, direktörler, herkes beraber hareket etmeli. Elbette bu beraberlik ve destek güzel zamanlarda kolaydır ama biraz yara aldığınız zaman daha fazla beraber olunması gerekiyor.

SON DAKİKA