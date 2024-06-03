Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Jose Mourinho: "Eğer Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için sesimi yükseltmem gerekirse bunu iki kez düşünmem."

Jose Mourinho: "Gittiğim yerde ilgi çekerim. Şu anda Avrupa'da daha fazla insan bu ligi takip edecek. Ben buraya Türkiye ve Süper Lig için ama temelde Fenerbahçe için çalışmaya geldim. Buradaki ligin daha iyiye gitmesini istiyorum."

Jose Mourinho: "Burada sorulan sorular çok uzun. Bir soru için çok konuşulduğunu düşünüyorum. Sorular kısa olmalı ki daha fazla soru sorulsun ve daha fazla cevap alınabilsin."

Jose Mourinho: "İsmail Kartal'a teşekkür ediyor ve kariyerinin devamında ona en iyisini diliyorum. Geçen sezon hakkında yorum yapmam etik olmaz."