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Fenerbahçe'de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Trendyol Süper Lig'de ikincilik elde eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından göreve dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho göreve getirilmişti. Portekizli çalıştırıcı dün düzenlenen imza töreni sonrasında bugün de basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtlayarak önemli açıklamalarda bulundu. The Special One lakaplı Mourinho'nun yeni sezondan itibaren kadroda düşünmediği oyuncular da belli oldu. Bazıları bonservisleriyle kimisi kiralık gönderilecek. Ayrıca fesih yoluyla yolların ayrılacağı isimler de gündeme gelecek. İşte Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözle bakılan oyuncular...

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 15:45 Güncelleme 03 Haziran 2024, 15:45
Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

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Gelecek sezon hedefini şampiyonluk ve Avrupa'da da adını üst turlara yazdırmak olarak belirleyen Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho getirilmişti. Portekizli antrenör dün binlerce taraftar önünde 2+1 kontrat imzaladı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Bugün ise basın mensuplarının karşısına geçen Mourinho, önemli ifadeler kullandı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Jose Mourinho: "Eskiden 'Ben Mourinho'yum' derdim, şimdi 'Ben Fenerbahçe'nin hocasıyım' diyorum. Çünkü kendimi böyle adlandırmak istiyorum."

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Jose Mourinho: "Benimle temasa geçen ilk kişi Mario Branco'ydu."

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Jose Mourinho: "Transfer olarak hiçbir ismi kimseyle konuşmadım. Ben projeyi ve istikrarı görmek istiyorum. İsimler üstünden değil profiller üstünden konuştuk. Geçmiş kulüplerimden hiçbir oyuncuya karşı bir ilgim oldu. Roma'dan hiçbir oyuncuya karşı ilgim yok."

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Jose Mourinho: "Hayır. Kimseye bir şey sormama gerek yoktu. Aileme, özel dostlarıma, menajerime danışırım ama kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam. Tabii ki saklamayacağım, Sayın Yıldırım'la da bir görüşmem oldu ama bir izin almadım."

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Jose Mourinho: "İki yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Ali Koç ve Mario Branco buradayken bu sözleşmeyi imzaladım. Bana sunulan proje ve organizasyon çok önemliydi. Büyük takımlarda çalıştım, gördüğüm seviye çok iyi. İstikrar isterim, benim için önemlidir. Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve taraftar için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Jose Mourinho: "Portekiz'de Süper Lig maçları canlı yayınlanıyor. Fenerbahçe'yle iletişime geçmeden önce de ligi zaten düzenli şekilde takip ediyordum."

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Jose Mourinho: "Eğer Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için sesimi yükseltmem gerekirse bunu iki kez düşünmem."

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Jose Mourinho: "Gittiğim yerde ilgi çekerim. Şu anda Avrupa'da daha fazla insan bu ligi takip edecek. Ben buraya Türkiye ve Süper Lig için ama temelde Fenerbahçe için çalışmaya geldim. Buradaki ligin daha iyiye gitmesini istiyorum."

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Jose Mourinho: "Burada sorulan sorular çok uzun. Bir soru için çok konuşulduğunu düşünüyorum. Sorular kısa olmalı ki daha fazla soru sorulsun ve daha fazla cevap alınabilsin."

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Jose Mourinho: "İsmail Kartal'a teşekkür ediyor ve kariyerinin devamında ona en iyisini diliyorum. Geçen sezon hakkında yorum yapmam etik olmaz."

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Jose Mourinho: "Oyuncularımın bana güvenmelerini isterim. Dürüst biriyim. Onlar için her zaman çok iyi biri olmayabilirim ama dürüst olurum. Onların düşünceleri benim için çok önemli."

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Jose Mourinho: "Şuna eminim ki, Fenerbahçe taraftarlarının hayallerini gerçekleştirmek için çok güçlü bir takım kuracağız."

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Ali Koç: "Sırf popülist olmak, özellikle genç kongre üyelerimizin gönlünü çalmak için boş vaatlerde bulunmayacağız. Anlaştık dersek anlaşırız."

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Jose Mourinho: "Ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. İnsanlar büyük düşünüyorlar, ben Avrupa'da 6 final oynadım ve 5'ini kazandım ama adım adım gitmemiz gerekiyor. Playoff'lar bizim için kolay olmayacak. Belki bunu söylemem doğru olmayacak ama EURO 2024'te olacak oyuncularımız umarım erkenden elenirler."

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Jose Mourinho: "Benim için hırs her maçı kazanıp şampiyon olmaktır. Fenerbahçe'nin realitesi bu. Taraftarlarımızın neler hayal ettiğini biliyorum. Eğer imkanım olsaydı yarın antrenmana başlar, önümüzdeki hafta sonu ilk maçıma çıkardım."

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Jose Mourinho: "Sabırlı olması gerekenler, sakin olması gerekenler başkan, yöneticiler, hoca. Taraftarlar çılgın ve talepkar olmalı, üstümüzde baskı yaratmalı. Fenerbahçe'de oynayan oyuncu bu baskıyı kaldıramıyorsa, burada oynayacak kadar iyi değildir."

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Jose Mourinho: "Bir takımın 99, bir takımın 102 puan toplaması lig için iyi bir şey değil. Bu farkın kapanması gerekiyor. Umarım lig gelecek sezon daha dengeli ve daha çekişmeli olur. 99 puandan az alalım ama şampiyon olalım."

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Avrupa'da üst turlara yükselmek isteyen Fenerbahçe'de kadro planlaması da başladı. Jose Mourinho kadrosunda görmek istediği isimleri yönetime verdi. Ancak ayrılacak futbolcular da var.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Bu kapsamda çok sayıda ayrılık yaşanması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Bazı oyuncular bonservisleriyle bazıları kiralık olarak bazıları da karşılıklı anlaşarak veya fesih yolu ile gönderilecek.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Başkan Ali Koç da Mourinho'ya tam yetki vererek transfer rotasını belirledi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Peki Fenerbahçe'den hangi oyuncular ayrılacak?

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

İşte Jose Mourinho'nun listesinde olmayanlar...

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Ryan Kent

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Mert Hakan Yandaş

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Miha Zajc

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Serdar Aziz

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Luan Peres

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Miguel Crespo

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Lincoln

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Samet Akaydın

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Emre Mor

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Emre Demir

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Umut Nayir

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Burak Kapacak

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Bartuğ Elmaz

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Omar Fayed

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Tiago Çukur

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Joao Pedro

Fenerbahçe’de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

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