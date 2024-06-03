Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 99 puanlayarak 2. sırada bitirdi.
Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 99 puanlayarak 2. sırada bitirdi.
Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı şampiyonluğun kaybetti.
Aynı zamanda Kanarya, UEFA Konferans Ligi'nde de mücadele etti.
Burada ise çeyrek finale kadar yükselebilen Fenerbahçe, Olympiakos'a penaltılarda elenerek Avrupa macerasını sonlandırdı.
Bu sezonun ardından gelecek sezonun çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekip şimdiden flaş hamleler yapıyor.
Kanarya, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.
RESMİ İMZA ATILDI
Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda düzenlenen ve taraftara açık gerçekleştirilen imza töreniyle Portekizli teknik adam kendisini sarı-lacivertlilere renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Törende Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.
Konuşmaların ardından kürsüye çıkan bir grup sarı-lacivertli taraftarın formasını ve atkısını Ali Koç ve Jose Mourinho imzaladı.
Daha sonra Ali Koç ile Portekizli teknik direktör yerlerine geçerek sözleşmeyi imzaladı.
JOSE MOURINHO: ŞU DAKİKADAN İTİBAREN SİZİN HAYALLERİNİZ, BENİM HAYALLERİM
Konuşmasına taraftarları selamlayarak başlayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, "Sizlerden aldığım his şu ki; adım Fenerbahçe ile geçtiğinden bu yana göstermiş olduğunuz bu sevgiyi derinden hissettim.
Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama ben en başında bunun öncesinde bu sevgiyi hissediyorum.
Aynı zamanda bu bana büyük bir sorumluluk veriyor. Söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı bir derim gibi kemiğim gibi" ifadelerini kullandı.
Mourinho'yu takımın başına geçiren Fenerbahçe'nin şaşalı bir transfer sezonu geçirmesi planlanıyor.
Sarı-lacivertli kulüpte 2 başkan adayı da iddialı hamlelerde bulunuyor.
Seçilirse Portekizli teknik direktörü başa geçirme vaadi veren Aziz Yıldırım, Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinden sonra diğer hamlelerden de bahsetti.
Mevcut yönetime çağrıda bulunan Yıldırım, "Jose Mourinho'dan sonra şimdi futbolcu ismi vereyim, onları da alsınlar. Romelu Lukaku, Paulo Dybala, Alexander Sörloth ve Anderson Talisca'yı istiyor Mourinho. Bunlardan iki tanesini halletsinler, diğerlerine biz gelince bakarız" dedi.
Sarı-lacivertli taraftarlar başkanlık yarışının kızışmasından mutluluk duyuyorlar.
Ortaya atılan transfer iddiaları ile birlikte dünya yıldızlarının Fenerbahçe'ye geleceği konuşuluyor.
Kanarya'nın Saint-Maximin'den Lewandowski'ye kadar birçok oyuncu ile adı geçiyor.
F.BAHÇE'DEN GRIEZMANN BOMBASI!
Fenerbahçe gelecek sezon yapılanmaya gideceği ve bazı dünya yıldızlarını kadrosuna katacağı bildirildi.
Bu futbolculardan birinin de Antoine Griezmann olduğu kaydedildi.
Menajerler vasıtasıyla ilk görüşme yapılan Fransız futbolcu, sarı-lacivertli kulübe gelmeye sıcak bakıyor.
Yıldız oyuncuyu cezbeden şeyin Mourinho'nun takımın başına geçmesi olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe'nin bir diğer kozlarından biri de Şampiyonlar Ligi. Ön eleme oynayacak sarı-lacivertliler Griezmann'ı ikna etmeye çalışacak.
Fenerbahçe ilk olarak kiralık teklifini masaya yatıracak.
Griezmann'ın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.
Bu sezon 48 maça çıkan yıldız oyuncu bu müsabakalarda 24 gol ve 8 asist yaptı.