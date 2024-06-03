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Fenerbahçe'den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho'yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları resmen başladı. Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde girişimlere başladı. Bu doğrultuda Portekizli teknik adamın dünyaca ünlü yıldıza imza attırmak istediği öğrenildi. Mourinho ismini duyan yıldız isim de Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. İşte A Spor'un haberine göre o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 16:51 Güncelleme 03 Haziran 2024, 16:55
Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

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Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 99 puanlayarak 2. sırada bitirdi.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı şampiyonluğun kaybetti.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Aynı zamanda Kanarya, UEFA Konferans Ligi'nde de mücadele etti.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Burada ise çeyrek finale kadar yükselebilen Fenerbahçe, Olympiakos'a penaltılarda elenerek Avrupa macerasını sonlandırdı.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Bu sezonun ardından gelecek sezonun çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekip şimdiden flaş hamleler yapıyor.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Kanarya, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

RESMİ İMZA ATILDI
Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda düzenlenen ve taraftara açık gerçekleştirilen imza töreniyle Portekizli teknik adam kendisini sarı-lacivertlilere renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Törende Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan bir grup sarı-lacivertli taraftarın formasını ve atkısını Ali Koç ve Jose Mourinho imzaladı.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Daha sonra Ali Koç ile Portekizli teknik direktör yerlerine geçerek sözleşmeyi imzaladı.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

JOSE MOURINHO: ŞU DAKİKADAN İTİBAREN SİZİN HAYALLERİNİZ, BENİM HAYALLERİM
Konuşmasına taraftarları selamlayarak başlayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, "Sizlerden aldığım his şu ki; adım Fenerbahçe ile geçtiğinden bu yana göstermiş olduğunuz bu sevgiyi derinden hissettim.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama ben en başında bunun öncesinde bu sevgiyi hissediyorum.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Aynı zamanda bu bana büyük bir sorumluluk veriyor. Söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı bir derim gibi kemiğim gibi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Mourinho'yu takımın başına geçiren Fenerbahçe'nin şaşalı bir transfer sezonu geçirmesi planlanıyor.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Sarı-lacivertli kulüpte 2 başkan adayı da iddialı hamlelerde bulunuyor.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Seçilirse Portekizli teknik direktörü başa geçirme vaadi veren Aziz Yıldırım, Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinden sonra diğer hamlelerden de bahsetti.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Mevcut yönetime çağrıda bulunan Yıldırım, "Jose Mourinho'dan sonra şimdi futbolcu ismi vereyim, onları da alsınlar. Romelu Lukaku, Paulo Dybala, Alexander Sörloth ve Anderson Talisca'yı istiyor Mourinho. Bunlardan iki tanesini halletsinler, diğerlerine biz gelince bakarız" dedi.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Sarı-lacivertli taraftarlar başkanlık yarışının kızışmasından mutluluk duyuyorlar.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Ortaya atılan transfer iddiaları ile birlikte dünya yıldızlarının Fenerbahçe'ye geleceği konuşuluyor.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Kanarya'nın Saint-Maximin'den Lewandowski'ye kadar birçok oyuncu ile adı geçiyor.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

F.BAHÇE'DEN GRIEZMANN BOMBASI!
Fenerbahçe gelecek sezon yapılanmaya gideceği ve bazı dünya yıldızlarını kadrosuna katacağı bildirildi.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Bu futbolculardan birinin de Antoine Griezmann olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Menajerler vasıtasıyla ilk görüşme yapılan Fransız futbolcu, sarı-lacivertli kulübe gelmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Yıldız oyuncuyu cezbeden şeyin Mourinho'nun takımın başına geçmesi olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Fenerbahçe'nin bir diğer kozlarından biri de Şampiyonlar Ligi. Ön eleme oynayacak sarı-lacivertliler Griezmann'ı ikna etmeye çalışacak.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Fenerbahçe ilk olarak kiralık teklifini masaya yatıracak.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Griezmann'ın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Bu sezon 48 maça çıkan yıldız oyuncu bu müsabakalarda 24 gol ve 8 asist yaptı.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

Fransız futbolcunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Fenerbahçe’den flaş transfer: Yıldız isim Jose Mourinho’yu ikiletmedi! Seve seve gelirim

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