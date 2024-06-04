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Trabzonspor'dan stoper atağı: Savic ve Kipre'yi gündemine aldı!

Karadeniz Fırtınası, hem Savic hem de Kipre için temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor. İki oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde sonuçlandırılması amaçlanıyor.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 07:01 Güncelleme 04 Haziran 2024, 07:02
Trabzonspor’dan stoper atağı: Savic ve Kipre’yi gündemine aldı!

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Trabzonspor, stoper bölgesine takviye yapmak için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-Mavili yönetim, Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Karadağlı 33 yaşındaki stoper Stefan Savic'i transfer gündemine aldı.

Trabzonspor, Savic dışında stoper bölgesi için serbest statüde bulunan Cedric Kipre ile de temaslarını sürdürüyor. 27 yaşındaki Kipre için scout ekibi ve teknik ekibin tam not verdiği oyuncunun kendisiyle ilgilenen diğer kulüplerle de görüştükten sonra Trabzonspor'a yanıt vereceği ifade edildi.

Fırtına'nın iki stoperden birisini mi yoksa ikisini aynı anda mı kadroya katmak için çalıştığı ise henüz netlik kazanmadı.

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