Trabzonspor’dan stoper atağı: Savic ve Kipre’yi gündemine aldı!

Trabzonspor, Savic dışında stoper bölgesi için serbest statüde bulunan Cedric Kipre ile de temaslarını sürdürüyor. 27 yaşındaki Kipre için scout ekibi ve teknik ekibin tam not verdiği oyuncunun kendisiyle ilgilenen diğer kulüplerle de görüştükten sonra Trabzonspor'a yanıt vereceği ifade edildi.