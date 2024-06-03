Teknik ekibime gelecek olursak, benim için en önemlisi patronun ben olduğum. Benim yanımda çalışanların kaç kişi ve kim olduğu, sizler için şu an önemli olmamalı. Sizler için önemli olan, bu kişiler kulüp için çalışacaklar. Hepsi yüksek kalitede insanlar, çünkü ben her zaman yüksek kalitede insanlarla çalışırım. Kendilerini yavaş yavaş tanıyacaksınız, şu anda bunun zamanı değil. Ben, bu konuda biraz bencilim, bütün ilgiyi üzerimde isterim.
Arda Güler gelmek isterse, neden olmasın. Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşını %75'ini Real Madrid ödeyecekse, hayır diyemeyiz.
Taraftarları mutlu edersem, o zaman 'özel' olurum. Tatili sevmem. 'Özel' olmak için 'özel' şeyler yapmalısınız. İşim ve hırsım, rakiplerden daha çok kazanmak."
TAKIMA NEŞTER VURACAK
Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte Süper Lig'de şampiyonluk elde etmek ve Avrupa'da da üst turlara kalmak isteyen sarı lacivertlilerde takımın büyük bir kısmı ayrılacak. Bazı oyuncular bonservisleriyle bazıları kiralık kimisi de anlaşarak gönderilecek. Bu sayının 10'dan fazla olması bekleniyor.
Geride kalan sezonda beklentilerin aşağısında kalan isimler Jose Mourinho ile birlikte gönderilecek. Deneyimli çalıştırıcı hem maliyet hem de kontenjan açısından istemediği futbolcuları belirledi.