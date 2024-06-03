Sıfır söz veriyorum, kulübe karşı bağlılık, tutku, taraftarlara karşı empati sözü verebilirim. Bu forma artık derimin bir parçası. Kulüpte herkesin bu düşüncede olmasını isterim. Söz vermem ama ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. Şampiyonluk için oynayan diğer 3 takıma saygı duyuyoruz. Avrupa'da 6 final oynadım, 5'ini kazandım ama adım adım gitmeliyiz. Elemeler kolay olmayacak. Bunu söylemem doğru olmayabilir ama umarım EURO2024'teki oyuncularımız erken elenir ve hızlı dönerler. Avrupa Ligi'ne katılmak başarı anlamında daha hayalci durabiliyor ama ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi.

Bana sunulan dosya doğru. Aslında bu işin doğasına biraz aykırı. Çünkü genelde teknik direktörler, kulübe kendi projelerini sunar. Bu sefer tam tersi oldu. Kulüp, bana projelerini sunmak istedi. Bana sunulan proje ve gösterilen seviye, beni etkiledi. Daha sonra ikinci kısım geliyor benim için. Hırs. Hırs nedir? Benim evim Londra'da. Londra'da 9. sırada bir takım alıp Avrupa Ligi'ne gitmek midir hırs? Ya da İtalya'da 6. sırada bir kulüple Avrupa kupası almak mıdır? Benim için hırs, her maçı kazanmak için oynamaktır ve o baskıyı hissetmektir. Konfor alanımda olmak istemiyorum. Eğer imkanım olsaydı, yarın antrenmana başlar ve önümüzdeki hafta ilk maça çıkmak isterdim. Şimdi benim bir etki yaratma zamanım.

Taraftarların çılgın ve talepkar olması gerekiyor. Bizlerin üstünde bu baskıyı yaratmalı. Eğer Fenerbahçe'de oynayan bir futbolcu bu baskıyı kaldıramıyorsa, demek ki Fenerbahçe'ye ait değildir.

Bir takımın 99, bir takımın 102 puan toplaması lig için iyi bir şey değil. Bu farkın kapanması gerekiyor. Umarım lig gelecek sezon daha dengeli ve daha çekişmeli olur. 99 puandan az alalım ama şampiyon olalım.