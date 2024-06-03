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Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık geldi! Takımda yer alamayacağını anlayan yıldız futbolcu veda etti

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde takım yapılanmasına uygun isimler listede yer alırken diğer yandan ayrılacak isimler de belirleniyor. Portekizli çalıştırıcının takımda görmek istemediği isimler de büyük bir ölçüde belli oldu. İlk ayrılık da kesinleşti. Yıldız oyuncu arkadaşlarına veda ederek gelecek sezon çubuklu forma giymeyeceğini söyledi. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 19:00 Güncelleme 03 Haziran 2024, 19:01

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Milyonlarca taraftarına uzun süredir yaşayamadığı şampiyonluk sevincini tattırmak isteyen Fenerbahçe, dün öğlen saatlerinde Jose Mourinho'yu İstanbul'a getirmiş ve akşam da sözleşme imzalamıştı. Portekizli teknik direktör kendisine gösterilen ilgiye çok teşekkür ederek sarı lacivertli formanın derisi gibi olacağından bahsederek taraftara 'Sizin hayalleriniz benim hayallerim' demişti. Birçok açıklamada daha bulunan deneyimli çalıştırıcı bugün de basın mensuplarının karşısına geçerek soruları yanıtladı.

Jose Mourinho basın toplantısında şunları söyledi;

"Benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Branco'ydu. Sonuç olarak Ali Koç da iletişime geçen kişi oldu. Benim buraya gelmemi tetikleyen şey bu oldu... Ben gerçekten transfer anlamında hiç kimseyle bir isim konuşmadım. Ben projeyi görmek istiyorum. İsimler değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık... Geçmiş kulüplerimde herhangi bir oyuncuya karşı ilgim olmadı. Roma'dan herhangi bir oyuncuyu istemedim, bu doğru değil... Şu an yapmamız gereken şey sakin bir şekilde işlerimizi yapmamız...

Transfer olarak hiçbir ismi kimseyle konuşmadım. Ben projeyi ve istikrarı görmek istiyorum. İsimler üstünden değil profiller üstünden konuştuk. Geçmiş kulüplerimden hiçbir oyuncuya karşı bir ilgim oldu. Roma'dan hiçbir oyuncuya karşı ilgim yok.

İmza atmadan önce kimseye sormama gerek yoktu. Ailemin, dostlarımın ve menajerimin fikrini alırım ama kimseden izin almam. Tabii ki Aziz Yıldırım ile görüşmem oldu ama izin almadım.

Ben, 2 yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Ama Ali Koç ve Mario Branco buradayken sözleşme imzaladım. Çünkü benim için istikrar, proje ve organizasyonun seviyesi çok önemliydi. Burada her şey çok üst düzey. Ben, istikrar istiyorum. Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve taraftar için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben, Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje için buraya imza attım.

Portekiz'de Fenerbahçe'nin maçları veriliyor. Bir teknik direktör olarak benim de iyi ya da kötü şeylerim vardır. Avrupa'da daha fazla insan burayı takip edecektir diye düşünüyorum... Ben buraya Türk futbolu için geldim ama temelde Fenerbahçe için geldim. Fenerbahçe'nin haklarını savunmam için hareket etmem gerekirse bunu 2 kere düşünmem.

İsmail Kartal'a başarılar dilerim, bıraktığı takım için teşekkür ediyorum. Bıraktığı takım için teşekkür ediyorum. Geçen sezon hakkında yorum yapmak etik olmaz.

Oyuncularımın bana güvenmelerini isterim. Dürüst biriyim. Onlar için her zaman çok iyi biri olmayabilirim ama dürüst olurum. Onların düşünceleri benim için çok önemli. Fenerbahçe taraftarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok güçlü bir takım kuracağız.

Sıfır söz veriyorum, kulübe karşı bağlılık, tutku, taraftarlara karşı empati sözü verebilirim. Bu forma artık derimin bir parçası. Kulüpte herkesin bu düşüncede olmasını isterim. Söz vermem ama ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. Şampiyonluk için oynayan diğer 3 takıma saygı duyuyoruz. Avrupa'da 6 final oynadım, 5'ini kazandım ama adım adım gitmeliyiz. Elemeler kolay olmayacak. Bunu söylemem doğru olmayabilir ama umarım EURO2024'teki oyuncularımız erken elenir ve hızlı dönerler. Avrupa Ligi'ne katılmak başarı anlamında daha hayalci durabiliyor ama ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi.

Bana sunulan dosya doğru. Aslında bu işin doğasına biraz aykırı. Çünkü genelde teknik direktörler, kulübe kendi projelerini sunar. Bu sefer tam tersi oldu. Kulüp, bana projelerini sunmak istedi. Bana sunulan proje ve gösterilen seviye, beni etkiledi. Daha sonra ikinci kısım geliyor benim için. Hırs. Hırs nedir? Benim evim Londra'da. Londra'da 9. sırada bir takım alıp Avrupa Ligi'ne gitmek midir hırs? Ya da İtalya'da 6. sırada bir kulüple Avrupa kupası almak mıdır? Benim için hırs, her maçı kazanmak için oynamaktır ve o baskıyı hissetmektir. Konfor alanımda olmak istemiyorum. Eğer imkanım olsaydı, yarın antrenmana başlar ve önümüzdeki hafta ilk maça çıkmak isterdim. Şimdi benim bir etki yaratma zamanım.

Taraftarların çılgın ve talepkar olması gerekiyor. Bizlerin üstünde bu baskıyı yaratmalı. Eğer Fenerbahçe'de oynayan bir futbolcu bu baskıyı kaldıramıyorsa, demek ki Fenerbahçe'ye ait değildir.

Bir takımın 99, bir takımın 102 puan toplaması lig için iyi bir şey değil. Bu farkın kapanması gerekiyor. Umarım lig gelecek sezon daha dengeli ve daha çekişmeli olur. 99 puandan az alalım ama şampiyon olalım.

Bir transferi bittikten sonra öğrenmelisiniz. Buranın kültürü birazcık farklı, spekülasyonlar oluyor. Lukaku'yu, Dybala'yı istediğime dair şeyler duyuyorum. Bu oyuncuları istemiyorum. Biz ne yaptığımızı biliyoruz.

Teknik ekibime gelecek olursak, benim için en önemlisi patronun ben olduğum. Benim yanımda çalışanların kaç kişi ve kim olduğu, sizler için şu an önemli olmamalı. Sizler için önemli olan, bu kişiler kulüp için çalışacaklar. Hepsi yüksek kalitede insanlar, çünkü ben her zaman yüksek kalitede insanlarla çalışırım. Kendilerini yavaş yavaş tanıyacaksınız, şu anda bunun zamanı değil. Ben, bu konuda biraz bencilim, bütün ilgiyi üzerimde isterim.

Arda Güler gelmek isterse, neden olmasın. Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşını %75'ini Real Madrid ödeyecekse, hayır diyemeyiz.

Taraftarları mutlu edersem, o zaman 'özel' olurum. Tatili sevmem. 'Özel' olmak için 'özel' şeyler yapmalısınız. İşim ve hırsım, rakiplerden daha çok kazanmak."

TAKIMA NEŞTER VURACAK

Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte Süper Lig'de şampiyonluk elde etmek ve Avrupa'da da üst turlara kalmak isteyen sarı lacivertlilerde takımın büyük bir kısmı ayrılacak. Bazı oyuncular bonservisleriyle bazıları kiralık kimisi de anlaşarak gönderilecek. Bu sayının 10'dan fazla olması bekleniyor.

Fenerbahçede Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimlerFenerbahçede Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler
Fenerbahçe'de Jose Mourinho neşteri vuruyor! Yepyeni bir takımla hedef şampiyonluk... İşte istemediği isimler

Geride kalan sezonda beklentilerin aşağısında kalan isimler Jose Mourinho ile birlikte gönderilecek. Deneyimli çalıştırıcı hem maliyet hem de kontenjan açısından istemediği futbolcuları belirledi.

İlk ayrılık da gerçekleşti. Kısa bir süre içerisinde resmiyete kavuşturulması konusunda adımlar atılacak. Hatta yıldız oyucnu arkadaşlarıyla vedalaşarak İstanbul kariyerine nokta koydu.

Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, Jose Mourinho'nun gelişiyle kulüpten ayrılan ilk isim olacak. 29 yaşındaki Slovenyalı futbolcu gelecek sezon sarı lacivertli takımın kadrosunda yer almayacak.

Ajansspor'un haberine göre Zajc, takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve takımdan ayrılacağını söyledi.

Kariyerinde; NK Olimpija, NK Bravo, NK Celje, Empoli, Genoa ve Fenerbahçe takımlarında forma giyen Miha Zajc, Sarı-Lacivertliler'de 123 maçta forma giydi ve 20 gol ve 7 asist kaydetti.

28 yaşındaki merkez orta saha bu sezon ise Fenerbahçe'de 21 karşılaşmada oynadı ve 2 gol pası verdi.

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