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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya 147 milyon Euro'luk kaynak! Dünya yıldızları tek tek Kadıköy'e gelecek

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu takımın başına getirdikten sonra transfer hamlelerine de başlıyor. Portekizli çalıştırıcının kadro yapılanmasını sağlaması adına dev bir bütçe ayrılacak. Transferde elde edilecek gelir ile dünya yıldızlarının Kadıköy'e gelecek. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 22:03 Güncelleme 03 Haziran 2024, 22:08
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’ya 147 milyon Euro’luk kaynak! Dünya yıldızları tek tek Kadıköy’e gelecek

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Sezonu Galatasaray'ın gerisinde tamamlayarak 99 puanla ikinci olan Fenerbahçe, çok iddialı bir kadro kurabilmek adına ilk adımını Jose Mourinho ile merhaba dedi. Sarı lacivertliler dün getirdiği Portekizli teknik direktörle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca bugün de basın toplantısı düzenlenerek medya mensuplarının soruları yanıtlandı. Kanarya'da sezon yapılanmasının başına geçecek olan Mou, çok büyük bir bütçeyi eline alacak gibi gözüküyor. Zira takımdan ayrılacak futbolculardan kazanılacak para hem astronomik boyuta ulaşacak hem de yeni yıldızların alınmasına kaynak oluşturacak. Detaylar haberimizde yer alıyor.


Uzun süredir elde edemediği şampiyonluğu artık kazanmak isteyen Fenerbahjçe'de tarihi bir akşam geride kaldı. Jose Mourinho ile anlaşan Kanarya, seçim sonrasında kadrosunu kurabilmek adına önemli işler yapmayı hedefliyor. Hem mevcut başkan ve yönetim hem de aday olan tek isim Aziz Yıldırım temaslarına devam ediyor. Amaç deneyimli teknik direktörün elini rahatlatarak ferah bir çalışma alanı sağlamak ve sağlam bütçe ile transfer piyasasına önemli bir giriş yapmasıan olanak tanımak.

Jose Mourinho bugün öğle saatlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mou dikkat çeken ifadeler kullanarak tekrar taraftara değindi ve hedeflerinin Fenerbahçe'yi geliştirerek şampiyonluklar kazanmak olduğunu dile getirdi.

"Benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Branco'ydu. Sonuç olarak Ali Koç da iletişime geçen kişi oldu. Benim buraya gelmemi tetikleyen şey bu oldu... Ben gerçekten transfer anlamında hiç kimseyle bir isim konuşmadım. Ben projeyi görmek istiyorum. İsimler değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık... Geçmiş kulüplerimde herhangi bir oyuncuya karşı ilgim olmadı. Roma'dan herhangi bir oyuncuyu istemedim, bu doğru değil... Şu an yapmamız gereken şey sakin bir şekilde işlerimizi yapmamız...

Transfer olarak hiçbir ismi kimseyle konuşmadım. Ben projeyi ve istikrarı görmek istiyorum. İsimler üstünden değil profiller üstünden konuştuk. Geçmiş kulüplerimden hiçbir oyuncuya karşı bir ilgim oldu. Roma'dan hiçbir oyuncuya karşı ilgim yok.

İmza atmadan önce kimseye sormama gerek yoktu. Ailemin, dostlarımın ve menajerimin fikrini alırım ama kimseden izin almam. Tabii ki Aziz Yıldırım ile görüşmem oldu ama izin almadım.

Ben, 2 yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Ama Ali Koç ve Mario Branco buradayken sözleşme imzaladım. Çünkü benim için istikrar, proje ve organizasyonun seviyesi çok önemliydi. Burada her şey çok üst düzey. Ben, istikrar istiyorum. Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve taraftar için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben, Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje için buraya imza attım.

Portekiz'de Fenerbahçe'nin maçları veriliyor. Bir teknik direktör olarak benim de iyi ya da kötü şeylerim vardır. Avrupa'da daha fazla insan burayı takip edecektir diye düşünüyorum... Ben buraya Türk futbolu için geldim ama temelde Fenerbahçe için geldim. Fenerbahçe'nin haklarını savunmam için hareket etmem gerekirse bunu 2 kere düşünmem.

İsmail Kartal'a başarılar dilerim, bıraktığı takım için teşekkür ediyorum. Bıraktığı takım için teşekkür ediyorum. Geçen sezon hakkında yorum yapmak etik olmaz.

Oyuncularımın bana güvenmelerini isterim. Dürüst biriyim. Onlar için her zaman çok iyi biri olmayabilirim ama dürüst olurum. Onların düşünceleri benim için çok önemli. Fenerbahçe taraftarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok güçlü bir takım kuracağız.

Sıfır söz veriyorum, kulübe karşı bağlılık, tutku, taraftarlara karşı empati sözü verebilirim. Bu forma artık derimin bir parçası. Kulüpte herkesin bu düşüncede olmasını isterim. Söz vermem ama ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. Şampiyonluk için oynayan diğer 3 takıma saygı duyuyoruz. Avrupa'da 6 final oynadım, 5'ini kazandım ama adım adım gitmeliyiz. Elemeler kolay olmayacak. Bunu söylemem doğru olmayabilir ama umarım EURO2024'teki oyuncularımız erken elenir ve hızlı dönerler. Avrupa Ligi'ne katılmak başarı anlamında daha hayalci durabiliyor ama ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi.

Bana sunulan dosya doğru. Aslında bu işin doğasına biraz aykırı. Çünkü genelde teknik direktörler, kulübe kendi projelerini sunar. Bu sefer tam tersi oldu. Kulüp, bana projelerini sunmak istedi. Bana sunulan proje ve gösterilen seviye, beni etkiledi. Daha sonra ikinci kısım geliyor benim için. Hırs. Hırs nedir? Benim evim Londra'da. Londra'da 9. sırada bir takım alıp Avrupa Ligi'ne gitmek midir hırs? Ya da İtalya'da 6. sırada bir kulüple Avrupa kupası almak mıdır? Benim için hırs, her maçı kazanmak için oynamaktır ve o baskıyı hissetmektir. Konfor alanımda olmak istemiyorum. Eğer imkanım olsaydı, yarın antrenmana başlar ve önümüzdeki hafta ilk maça çıkmak isterdim. Şimdi benim bir etki yaratma zamanım.

Taraftarların çılgın ve talepkar olması gerekiyor. Bizlerin üstünde bu baskıyı yaratmalı. Eğer Fenerbahçe'de oynayan bir futbolcu bu baskıyı kaldıramıyorsa, demek ki Fenerbahçe'ye ait değildir.

Bir takımın 99, bir takımın 102 puan toplaması lig için iyi bir şey değil. Bu farkın kapanması gerekiyor. Umarım lig gelecek sezon daha dengeli ve daha çekişmeli olur. 99 puandan az alalım ama şampiyon olalım.

Bir transferi bittikten sonra öğrenmelisiniz. Buranın kültürü birazcık farklı, spekülasyonlar oluyor. Lukaku'yu, Dybala'yı istediğime dair şeyler duyuyorum. Bu oyuncuları istemiyorum. Biz ne yaptığımızı biliyoruz.

Arda Güler gelmek isterse, neden olmasın. Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşını %75'ini Real Madrid ödeyecekse, hayır diyemeyiz.

Taraftarları mutlu edersem, o zaman 'özel' olurum. Tatili sevmem. 'Özel' olmak için 'özel' şeyler yapmalısınız. İşim ve hırsım, rakiplerden daha çok kazanmak."

MOU'YA DEV KAYNAK

Fenerbahçe'de kadro yapılanması hususunda görüşmelerin başladığı Jose Mourinho, kararını yönetime iletecek. Portekizli çalıştırıcı bonservisiyle ayrılması beklenen futbolculardan elde edilecek gelirle de çok önnemli bir kaynağa sahip olacak. İşte gerçekleşmesi muhtemel transferler ve beklenen ücretler...

Fred: 20 milyon euro

Jose Mourinho'nun gelişi sonrasında gözlerin en çok çevrildiği isimlerden biri Fred. Daha önce 60 milyon euro civarında bonservisle Manchester United'a getirdiği sambacıyla bu kez Fenerbahçe'de çalışma imkanı var ancak Suudi Arabistan'dan teklif gelme olasılığı da bulunuyor.

Dominik Livakovic: 15 milyon euro

Sezon başında transfer edilen Hırvat kaleci Trabzonspor maçından sonra yaşadığı problemler nedeniyle ayrılığa sıcak bakabilir. Eğer tatmin edici bir öneri gelirse satılması gündemde. Hırvatistan eğer iyi bir turnuva geçirebilirse 15 milyon euro bandında satış potansiyeli var.

Sebastian Szymanski: 25-30 milyon euro

Her ne kadar sezon sonuna doğru kontak kapatsa da Sebastian Szymanski için çok sayıda takım devrede. Polonyalı 10 numaradan beklenen minimum bonservis 25 milyon euro. Fenerbahçe 30'u zorlayacak.

İrfan Can Kahveci: 10-15 milyon euro

Sarı lacivertlilerin oyun planında en önemli isimlerden biri olan milli futbolcu, özellikle İspanyol ekiplerinin takibinde. Ancak kontratının bitimine 1 yıl kalması el zayıflatıyor. Buna rağmen 10-15 milyon euro beklenti var.

İsmail Yüksek: 12 milyon euro

Fransız kulübü Lyon başta olmak üzere çok sayıda takımın radarında olan yıldız ön libero sakatlığını atlattıktan sonra takıma geri dönecek ancak resmi teklif gelmesi halinde ayrılabilir. Fenerbahçe'nin 10-12 milyon euroluk bir teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Ferdi Kadıoğlu: 25-30 milyon euro

Gurbetçi futbolcu Arsenal'in yanı sıra birçok Avrupa devinin transfer listesinde. Ancak yönetim ucuza bırakmak istemiyor. EURO 2024 öncesi de satarak zarar etmemenin peşinde. Eğer milli takımımız iyi bir performansla Almanya'dan dönebilirse bu ücret katlanacak.

Jayden Oosterwolde: 20-25 milyon euro

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, devre arasında 12 milyon euroluk teklfi geldiğini ancak kabul etmediklerini söylemişti. Hollandalı stoper için belirlenen bonservis minimum 20 milyon. Ancak yönetimn 25 milyon euroya kadar zorlamaya çalışacak.

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