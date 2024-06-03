Fenerbahçe’de Jose Mourinho’ya 147 milyon Euro’luk kaynak! Dünya yıldızları tek tek Kadıköy’e gelecek

"Benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Branco'ydu. Sonuç olarak Ali Koç da iletişime geçen kişi oldu. Benim buraya gelmemi tetikleyen şey bu oldu... Ben gerçekten transfer anlamında hiç kimseyle bir isim konuşmadım. Ben projeyi görmek istiyorum. İsimler değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık... Geçmiş kulüplerimde herhangi bir oyuncuya karşı ilgim olmadı. Roma'dan herhangi bir oyuncuyu istemedim, bu doğru değil... Şu an yapmamız gereken şey sakin bir şekilde işlerimizi yapmamız...

Transfer olarak hiçbir ismi kimseyle konuşmadım. Ben projeyi ve istikrarı görmek istiyorum. İsimler üstünden değil profiller üstünden konuştuk. Geçmiş kulüplerimden hiçbir oyuncuya karşı bir ilgim oldu. Roma'dan hiçbir oyuncuya karşı ilgim yok.

İmza atmadan önce kimseye sormama gerek yoktu. Ailemin, dostlarımın ve menajerimin fikrini alırım ama kimseden izin almam. Tabii ki Aziz Yıldırım ile görüşmem oldu ama izin almadım.

Ben, 2 yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Ama Ali Koç ve Mario Branco buradayken sözleşme imzaladım. Çünkü benim için istikrar, proje ve organizasyonun seviyesi çok önemliydi. Burada her şey çok üst düzey. Ben, istikrar istiyorum. Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve taraftar için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben, Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje için buraya imza attım.