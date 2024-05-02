Süper Lig'de lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıyasıya bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Ligin bitimine 4 hafta kala sarı kırmızılılar, 4 puanlık farkı koruyup şampiyonluğa ulaşmanın peşinde.
Süper Lig'de lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıyasıya bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Ligin bitimine 4 hafta kala sarı kırmızılılar, 4 puanlık farkı koruyup şampiyonluğa ulaşmanın peşinde.
"MAYISLAR BİZİMDİR"
Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Mayıslar bizim" derken, yine de futbolcularının rehavete kapılmasını istemiyor.
Sivasspor maçı öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştiren Buruk, "Her şey bizim elimizde ancak rehavete kapılmamalıyız. Henüz her şey bitmedi. Kazana kazana şampiyonluğa ulaşmalıyız." dedi.
Toplantıda söz alan kaptanlar Muslera, Mertens ve Icardi de "Disiplini bırakmayalım. Birbirimizin açıklarını kapatalım." diyerek takım arkadaşlarını motive etti.
KARTAL'DAN FLAŞ 'MAYIS' YANITI!
Şampiyonluğun bir diğer adayı Fenerbahçe de Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Beşiktaş galibiyetiyle morallenen sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal futbolcularıyla sürekli olarak iletişim halinde.
Antrenman öncesinde oyuncularıyla motivasyon toplantısı yapan tecrübeli teknik adam, Okan Buruk'a da flaş bir yanıt gönderdi.
"ONLARA GÖSTERECEĞİZ"
İsmail Kartal yaptığı konuşmada, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Mayıslar bizimdir" sözlerini gündeme getirdi.
Kartal, "Hafta sonu güzel bir galibiyet aldık. Ligin artık son 4 haftası. Kesinlikle kayıp istemiyorum. Rakibimiz, 'Mayıslar bizimdir' diyor. Onlara göstereceğiz mayıslar kiminmiş. Bu mayıs bizim olacak. Onlar puan kaybedecek ve biz şampiyon olacağız." dedi.
Takımından da şampiyonluğa inanmalarını isteyen İsmail Kartal, "İnanmayan oyuncunun burada işi yok" diyerek sözlerini tamamladı.