Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk , Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Mayıslar bizim" derken, yine de futbolcularının rehavete kapılmasını istemiyor.



Sivasspor maçı öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştiren Buruk, "Her şey bizim elimizde ancak rehavete kapılmamalıyız. Henüz her şey bitmedi. Kazana kazana şampiyonluğa ulaşmalıyız." dedi.