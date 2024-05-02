

ŞOV BAŞLIYOR Bu sezon daha çok bonservisi elinde olan isimlere yönelen Trabzonspor, aynı takımda forma giyen iki yıldızı kadrosuna katıyor. Borna Barisic ve John Lundstram ile yapılan görüşmelerde el sıkışan Fırtına, Denis Draguş için de kulübü Standard Liege'den onay almak üzere. Oyuncu tarafında herhangi bir sorun gözükmüyor. Gaziantep FK'daki çıkışıyla dikkat çeken Romen futbolcu hakkında Abdullah Avcı da çok özel bir profili bulunduğunu söylemişti. László Bénes cephesinde de Marek Hamsik'in devreye girerek işi bitirmesi bekleniyor. Bu hamlelerle birlikte transfer şovu yapılmak isteniyor.



KİRALIKLARIN DURUMU BELLİ DEĞİL Trabzonspor'da bu sezon forma giyen üç futbolcunun gelecek seneki durumları henüz netleşmedi. Nicolas Pepe'nin saman alevi gibi parlayan performansının bir türlü istikrara dönüşmemesi ve yüksek maaşı yönetimi düşündürüyor. Burada kalmaya nasıl baktığı da şu an için soru işareti. Juventus iddiaları da var. Ebere Paul Onuachu'nun yeniden kiralanması hususunda Southampton ile görüşmeler olsa da henüz sonuç alınamadı. Nijeryalı forvetin geçici transferi gerçekleşmezse farklı oyuncular üzerinde de çalışılıyor. Güçlü bir alternatif listesi hazırlandı. Berat Ayberk Özdemir de sezon sonu kulübü Ettifaq'a geri dönecek. Suudi Arabistan temsilcisinde forma giymesi beklenmeyen orta saha için satış formülü devreye girecek. Şimdiden 3 talibi bulunan 25 yaşındaki orta saha hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.



TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ Nenad Bjelica döneminde Başkan Ertuğrul Doğan'ın da isteği üzerine Trabzonspor'a gelen Berat Özdemir, bir seneliğine Ettifaq kulübünden kiralanmıştı. Milli oyuncu bordo mavili kulüpteki ikinci döneminde 34 karşılaşmaya çıktı. 1 kez fileleri havalandırıp 1 de asist yapmayı başardı. 2436 dakika sahada kaldı. 3 de sarı kart gördü. Ancak performansı ile ilgili olarak taraftarlar ikiye bölünmüş durumda. Tribünlerin çoğunluğunu ikna edemedi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kararı da kendisi ile yola devam edilip edilmeyeceği konusunda belirleyici rol oynayacak.



YERLİ OYUNCULAR ÇOK ÖNEMLİ Trabzonspor'da gelecek sezon yerli kontenjanı için en güçlü isimler ve potansiyel barındıran yıldız adayları alınmak isteniyor. Birçok oyuncu hakkında araştırmalar gerçekleştiriliyor, temaslarda bulunuluyor ve raporlar hazırlanıyor. Rakiplerin bu kez gerisinde kalmamak üzere bir yapı inşa edilmesi adına her şey yapılıyor. Bu kapsamda deneyimli çalıştırıcının rapor da büyük önem taşıyor. Ancak şu ana kadar Berat Özdemir Avcı'dan net bir karşılık göremedi.