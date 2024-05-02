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ÖZEL | Başkan resmen açıkladı! Galatasaray'dan Trabzonsporlu yıldıza kanca

Sezonu şampiyon tamamlamaya çok yakın olan ve en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde bulunan Galatasaray, gelecek senenin hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Okan Buruk’un kontratını yenilemek için gün sayan yönetim, seçimi bekliyor. Eğer zafer çıkarsa çok kısa süre içerisinde imzalar atılacak. Diğer taraftan kulübeyi güçlendirme çalışmalarına hız veren Başkan vekili Erden Timur ve ekibi, Trabzonspor’da forma giyen oyuncuya gözünü dikti. Ancak farklı takımlar da istiyor. Detaylar haberimizde...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 09:37 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 09:55
ÖZEL | Başkan resmen açıkladı! Galatasaray’dan Trabzonsporlu yıldıza kanca

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Gelecek sene de hem Türkiye'de hem de Avrupa'da zirve performansı sergilemek isteyen Galatasaray'da kadro büyük bir revizyona uğrayacak. İki stoper başta olmak üzere pek çok oyuncuyla yollar ayrılabilir. Kiralıklarla yola devam edilmeyecek. Gelecek tekliflere göre de yeni hamleler için kaynak oluşturulacak. Gündemde çok sayıda dünyaca ünlü isim var. Bunun yanında yerli grubu için de gerekli adımlar atılacak.


GALATASARAY'A İMZA ATABİLİR

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-0 geriye düşmesine rağmen Onuachu'nun 3 gol atıp bir de asist ürettiği karşılaşmada 4-2 yenen Trabzonspor, gözünü transfere dikti. Kadrosunu şekillendirmek adına kolları sıvayan bordo mavililerde birçok oyuncu listede bulunurken gidecek isimler konusunda da yeni gelişmeler yaşanıyor. Onlar arasından biri Galatasaray'a imza atabilir.


YENİ BOMBA YOLDA

Abdullah Avcı ile yeni bir şampiyonluk hikayesi yazmak isteyen Trabzonspor, transferlerini erkenden bitirebilmek adına tüm imkanları zorluyor. Fırtına'nın listesinde bulunan 3 isimle anlaşmalar artık ıslak imzaya kaldı. Yapılan görüşmelerde el sıkışılan yıldız futbolcular gelecek sezon bordo mavili forma için ter dökecek. Ayrıca farklı oyuncular konusunda da girişimler devam ediyor. Son olarak Clermont Foot 63 forması giyen Muhammed Cham için temaslar başladı. 10 numaranın yanı sıra kanatlarda da forma giyebiliyor. 33 karşılaşmada 7 gol atıp 4 de asist yaptı. Avcı'nın onay verdiği Avusturyalı için görüşmeler resmi boyuta taşınacak.


ŞOV BAŞLIYOR

Bu sezon daha çok bonservisi elinde olan isimlere yönelen Trabzonspor, aynı takımda forma giyen iki yıldızı kadrosuna katıyor. Borna Barisic ve John Lundstram ile yapılan görüşmelerde el sıkışan Fırtına, Denis Draguş için de kulübü Standard Liege'den onay almak üzere. Oyuncu tarafında herhangi bir sorun gözükmüyor. Gaziantep FK'daki çıkışıyla dikkat çeken Romen futbolcu hakkında Abdullah Avcı da çok özel bir profili bulunduğunu söylemişti. László Bénes cephesinde de Marek Hamsik'in devreye girerek işi bitirmesi bekleniyor. Bu hamlelerle birlikte transfer şovu yapılmak isteniyor.


KİRALIKLARIN DURUMU BELLİ DEĞİL

Trabzonspor'da bu sezon forma giyen üç futbolcunun gelecek seneki durumları henüz netleşmedi. Nicolas Pepe'nin saman alevi gibi parlayan performansının bir türlü istikrara dönüşmemesi ve yüksek maaşı yönetimi düşündürüyor. Burada kalmaya nasıl baktığı da şu an için soru işareti. Juventus iddiaları da var. Ebere Paul Onuachu'nun yeniden kiralanması hususunda Southampton ile görüşmeler olsa da henüz sonuç alınamadı. Nijeryalı forvetin geçici transferi gerçekleşmezse farklı oyuncular üzerinde de çalışılıyor. Güçlü bir alternatif listesi hazırlandı. Berat Ayberk Özdemir de sezon sonu kulübü Ettifaq'a geri dönecek. Suudi Arabistan temsilcisinde forma giymesi beklenmeyen orta saha için satış formülü devreye girecek. Şimdiden 3 talibi bulunan 25 yaşındaki orta saha hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.


TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Nenad Bjelica döneminde Başkan Ertuğrul Doğan'ın da isteği üzerine Trabzonspor'a gelen Berat Özdemir, bir seneliğine Ettifaq kulübünden kiralanmıştı. Milli oyuncu bordo mavili kulüpteki ikinci döneminde 34 karşılaşmaya çıktı. 1 kez fileleri havalandırıp 1 de asist yapmayı başardı. 2436 dakika sahada kaldı. 3 de sarı kart gördü. Ancak performansı ile ilgili olarak taraftarlar ikiye bölünmüş durumda. Tribünlerin çoğunluğunu ikna edemedi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kararı da kendisi ile yola devam edilip edilmeyeceği konusunda belirleyici rol oynayacak.


YERLİ OYUNCULAR ÇOK ÖNEMLİ

Trabzonspor'da gelecek sezon yerli kontenjanı için en güçlü isimler ve potansiyel barındıran yıldız adayları alınmak isteniyor. Birçok oyuncu hakkında araştırmalar gerçekleştiriliyor, temaslarda bulunuluyor ve raporlar hazırlanıyor. Rakiplerin bu kez gerisinde kalmamak üzere bir yapı inşa edilmesi adına her şey yapılıyor. Bu kapsamda deneyimli çalıştırıcının rapor da büyük önem taşıyor. Ancak şu ana kadar Berat Özdemir Avcı'dan net bir karşılık göremedi.


GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Sezonu Trabzonspor'da tamamladıktan sonra Ettifaq'a geri dönecek olan Berat Özdemir ile Galatasaray ilgileniyor. Yaz aylarında da ilgilenilen ön libero ve merkez orta saha oyuncusu için kulübüyle görüşmeler başladı. Kontratının da son senesine girmesinden dolayı satmaya sıcak bakılıyor. Ancak bonservis ödenmesi gerekiyor. Ayrıca iki takım daha kendisini istiyor.


İSMAİL'E NİYET BERAT'A KISMET

Berat Özdemir ile ilgilenen sadece Galatasaray değil. Daha önce adı pek çok kez İsmail Yüksek transferinde geçen ve Kadıköy'e gözlemci gönderdiği bilinen Olympique Lyon da kendisini yakından takip ediyor. İsmail'in sakatlığı sonrasında ibre farklı bir isme kaydı. Bunun yanı sıra bir MLS takımı da yine durumunu sormak üzere kulübüyle irtibata geçti.


ETTİFAQ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Transfer gündeminde sıcak isimlerden biri olan Berat Özdemir için Ettifaq'ın Başkanı Samer AlMisehal, Takvim'e açıklamada bulundu. AlMisehal; "Galatasaray gelecek sezon için talepte bulundu. Fransa'dan Lyon ve bir MLS takımı da yine kendisini istiyor. Belirlediğimiz bonservis bedeli 5 milyon euro. Trabzonspor herhangi bir teklif sunmadı" ifadelerini kullandı.

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