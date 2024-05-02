Gelecek sene de hem Türkiye'de hem de Avrupa'da zirve performansı sergilemek isteyen Galatasaray'da kadro büyük bir revizyona uğrayacak. İki stoper başta olmak üzere pek çok oyuncuyla yollar ayrılabilir. Kiralıklarla yola devam edilmeyecek. Gelecek tekliflere göre de yeni hamleler için kaynak oluşturulacak. Gündemde çok sayıda dünyaca ünlü isim var. Bunun yanında yerli grubu için de gerekli adımlar atılacak.
GALATASARAY'A İMZA ATABİLİR
Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-0 geriye düşmesine rağmen Onuachu'nun 3 gol atıp bir de asist ürettiği karşılaşmada 4-2 yenen Trabzonspor, gözünü transfere dikti. Kadrosunu şekillendirmek adına kolları sıvayan bordo mavililerde birçok oyuncu listede bulunurken gidecek isimler konusunda da yeni gelişmeler yaşanıyor. Onlar arasından biri Galatasaray'a imza atabilir.
YENİ BOMBA YOLDA
Abdullah Avcı ile yeni bir şampiyonluk hikayesi yazmak isteyen Trabzonspor, transferlerini erkenden bitirebilmek adına tüm imkanları zorluyor. Fırtına'nın listesinde bulunan 3 isimle anlaşmalar artık ıslak imzaya kaldı. Yapılan görüşmelerde el sıkışılan yıldız futbolcular gelecek sezon bordo mavili forma için ter dökecek. Ayrıca farklı oyuncular konusunda da girişimler devam ediyor. Son olarak Clermont Foot 63 forması giyen Muhammed Cham için temaslar başladı. 10 numaranın yanı sıra kanatlarda da forma giyebiliyor. 33 karşılaşmada 7 gol atıp 4 de asist yaptı. Avcı'nın onay verdiği Avusturyalı için görüşmeler resmi boyuta taşınacak.