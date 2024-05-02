



Fenerbahçe transfer döneminde flaş transferlere imza atmak istiyor. Bu kapsamda sarı-lacivertli ekip, bir dönem İtalya'yı sallayan o forveti gündemine aldı.





ZAPATA GÜNDEMDE!



Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi için ilgilendiği oyunculardan birinin Duvan Zapata olduğu öğrenildi. Kanarya'nın olası bir Batshuayi ve Dzeko ayrılığı sonrası bu hamleyi yapma planı olduğu belirtildi.





Kolombiyalı golcü Atalanta'da forma giydiği dönemler İtalya'da gündem olmuştu. Takımını Avrupa'ya taşıyan Zapata, Atalanta'da 191 maça çıkarken 82 gol attı ve 38 asist yaptı.