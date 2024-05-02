Fenerbahçe, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan arkasında 2. sırada yer alıyor. Fenerbahçe son olarak ligde Beşiktaş ile karşılaştı. Derbiyi sarı-lacivertli ekip Batshuayi ile İrfan Can kaydetti.
Aynı zamanda Kanarya, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etti. Fenerbahçe Avrupa macerasında çeyrek finale kadar ulaşabildi. Deplasmanda 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, sahasında 1-0 kazanmasına rağmen penaltılarla turnuvaya veda etti. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe tüm odağını lige çevirdi.
Sarı-lacivertliler kalan maçların tamamını kazanıp, Galatasaray'ın derbi haricinde puan kaybetmesini bekleyecek. Kanarya, gelecek sezon da iddialı kadro kurmak için harekete geçti.