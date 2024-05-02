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Kadıköy'e yeni boğa! Dzeko giderse o gelecek

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde son olarak oynanan Beşiktaş derbisinde yedek kalan Edin Dzeko'nun mutsuz olduğu öğrenildi. Kanarya, dünyaca ünlü yıldızının ayrılması halinde yerine gelecek ismi yine İtalya'da buldu. İşte attığı gollerle Serie A'yı sallayan o isim ve A Spor'un duyurduğu transfer gelişmesinin detayları...

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 12:45 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 12:45
Kadıköy’e yeni boğa! Dzeko giderse o gelecek

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Fenerbahçe, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan arkasında 2. sırada yer alıyor. Fenerbahçe son olarak ligde Beşiktaş ile karşılaştı. Derbiyi sarı-lacivertli ekip Batshuayi ile İrfan Can kaydetti.


Aynı zamanda Kanarya, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etti. Fenerbahçe Avrupa macerasında çeyrek finale kadar ulaşabildi. Deplasmanda 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, sahasında 1-0 kazanmasına rağmen penaltılarla turnuvaya veda etti. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe tüm odağını lige çevirdi.



Sarı-lacivertliler kalan maçların tamamını kazanıp, Galatasaray'ın derbi haricinde puan kaybetmesini bekleyecek. Kanarya, gelecek sezon da iddialı kadro kurmak için harekete geçti.



Fenerbahçe transfer döneminde flaş transferlere imza atmak istiyor. Bu kapsamda sarı-lacivertli ekip, bir dönem İtalya'yı sallayan o forveti gündemine aldı.



ZAPATA GÜNDEMDE!

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi için ilgilendiği oyunculardan birinin Duvan Zapata olduğu öğrenildi. Kanarya'nın olası bir Batshuayi ve Dzeko ayrılığı sonrası bu hamleyi yapma planı olduğu belirtildi.



Kolombiyalı golcü Atalanta'da forma giydiği dönemler İtalya'da gündem olmuştu. Takımını Avrupa'ya taşıyan Zapata, Atalanta'da 191 maça çıkarken 82 gol attı ve 38 asist yaptı.



Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro. Bu sezon Torino'da kiralık forma giyen Kolombiyalı futbolcu 34 maçta 12 gol ve 4 asist yaptı. 2024-25 sezonunda 5.60 milyon Euro'ya Torino'ya transfer olacak Zapata için Fenerbahçe, İtalyan kulübüyle görüşmelere başlayacak.

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