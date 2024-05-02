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Fenerbahçe’den üçlü İspanya paketi! Yıldız isimler listeye dahil edildi, transferde flaş gelişme…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Beşiktaş’ı 2-1 yenerek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki farkı kapatarak şampiyon olacağına ve kupayı kaldıracağına inancını artırabilmek için Konyaspor karşısına da 3 puan için çıkacak. Sarı lacivertliler sezon sonundaki elde edilen sıralama ne olursa olsun transferde bombaları patlatmak istiyor. Bu kapsamda pek çok oyuncu gündemde yer alırken özellikle Atletico Madrid’in kadrosunda bulunan 3 isim dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde yer alıyor

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 13:24 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 13:27
Fenerbahçe’den üçlü İspanya paketi! Yıldız isimler listeye dahil edildi, transferde flaş gelişme…

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Bu sezon taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Fenerbahçe'de son 4 maç büyük önem taşıyor. Konyaspor deplasmanından da 3 puanla dönülebilirse hedef bu kez Kayserispor olacak. Derbide ezeli rakibi Galatasaray'ın karşısına çıkacak sarı lacivertliler, kapanışı ise İstanbulspor ile yapacak. 12 puan çıkarılması da Kanarya'ya yetmiyor. Aslan eğer Fenerbahçe derbisi haricinde puan kaybederse kupayı da ezeli rakibine kaptırabilir.

3 YILDIZ LİSTEDE

Yaz tescil dönemi ve devre arası transferinde toplamda 19 oyuncuya imza attıran Fenerbahçe'de sezon sonu için de hareketli bir süreç başladı. Yönetim başta kontratı biten isimlere yönlenirken bonservisi makul veya kiralanabilmesi konusunda kolaylık sağlanabilecek futbolcuları da listesine aldı. Yerli kuralına da hazırlanan yönetimin listesinde 1'i Türk olmak üzere aynı takımdan tam 3 yıldız bulunuyor.

KARTAL'IN DURUMU BELLİ DEĞİL

Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadrosuna katmayı planladığı isimler konusunda İsmail Kartal her ne kadar görüş bildirip çalışmak istemediklerini iletse de yönetimin seçimdeki akıbetine göre geleceği de şekillenecek. Deneyimli teknik direktör eğer yola devam ederse yine 1 numaralı isim olacak ve transfere şekil verecek. Ayrıca yeni yıldızların gelmesi konusunda da sürekli temas halinde kalacak.

STOPERE TAKVİYE GELİYOR

Bu sezon savunma hattında pek çok sorun yaşayan Fenerbahçe, gelecek sene için stoper mevkisi için girişimlerine başladı. Listede pek çok yıldız ve potansiyelli oyuncu bulunuyor. Bonucci'nin ayrılması, Serdar Aziz ve Luan Peres'in de gönderilecek olması yeni takviyeleri de beraberinde getirecek. Bunun yanında yerli kontenjanı için de adımlar atılacak.

İSPANYA'DA ADRES ATLETİCO MADRİD

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Kanarya'da gözler kadroya katılacak isimlere çevrildi. Özellikle de Atletico Madrid forması giyen stoperler gündeme geldi. Daha önce Stefan Savic'i listesine alan teknik heyet ve yönetim, iki ekleme daha yaparak operasyonu genişletti. Sağlam bir hat kurabilmek adına tüm imkanlar zorlanacak.

1 YIL DAHA KONTRATI VAR

İsmail Kartal'ın sezon başında ve devre arasında da istediği Stefan Savic için yaz aylarında da girişim yapılacak. Kulübüyle 1 yıl daha kontratının bulunması, bonservis konusunda ödeme yapılması gerektiğine işaret ediyor. Bu yıl takımıyla 30 karşılaşmaya çıkan Karadağlı stoper, gol veya asist katkısında bulunamadı. 2202 dakika sahada kaldı. Atletico da maaşından çıkabilmek için satışına sıcak bakıyor. Yönetim bu konudaki avantajını imzaya çevirmek amacında.

HERMOSO BOMBASI

Stopere bir hamle daha yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de gündeme gelen yıldızlardan biri de Mario Hermoso. İspanyol stoper bu sezon 40 defa formasını giydiği takımına 2 gol ve 2 asistlik istatistikle yardımcı olurken 3467 dakika süre aldı. Sözleşmesinin bitecek olması ise sarı lacivertliler adına adeta biçilmiş kaftan. Yeni sezon için görüşmeler yapılacak ancak farklı takımların da ilgisi var.

ÇAĞLAR TAKIMDA KALABİLİR

Devre arasında Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü için de görüşmeler gerçekleştirilecek. Yerli oyuncu kuralına hazırlanan yönetim yine kiralama konusunda temaslara başlayacak. Eğer İspanyol kulübü istenen noktaya gelmezse bonservisinin alınması konusunda öneri sunulacak. Samet Akaydın'ın durumunun henüz netleşmediği Fenerbahçe'de eğer Hermoso imza atarsa Becao'nun gönderilmesi gündeme gelecek.

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