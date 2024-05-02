STOPERE TAKVİYE GELİYOR Bu sezon savunma hattında pek çok sorun yaşayan Fenerbahçe, gelecek sene için stoper mevkisi için girişimlerine başladı. Listede pek çok yıldız ve potansiyelli oyuncu bulunuyor. Bonucci'nin ayrılması, Serdar Aziz ve Luan Peres'in de gönderilecek olması yeni takviyeleri de beraberinde getirecek. Bunun yanında yerli kontenjanı için de adımlar atılacak.

İSPANYA'DA ADRES ATLETİCO MADRİD Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Kanarya'da gözler kadroya katılacak isimlere çevrildi. Özellikle de Atletico Madrid forması giyen stoperler gündeme geldi. Daha önce Stefan Savic'i listesine alan teknik heyet ve yönetim, iki ekleme daha yaparak operasyonu genişletti. Sağlam bir hat kurabilmek adına tüm imkanlar zorlanacak.

1 YIL DAHA KONTRATI VAR İsmail Kartal'ın sezon başında ve devre arasında da istediği Stefan Savic için yaz aylarında da girişim yapılacak. Kulübüyle 1 yıl daha kontratının bulunması, bonservis konusunda ödeme yapılması gerektiğine işaret ediyor. Bu yıl takımıyla 30 karşılaşmaya çıkan Karadağlı stoper, gol veya asist katkısında bulunamadı. 2202 dakika sahada kaldı. Atletico da maaşından çıkabilmek için satışına sıcak bakıyor. Yönetim bu konudaki avantajını imzaya çevirmek amacında.

HERMOSO BOMBASI Stopere bir hamle daha yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de gündeme gelen yıldızlardan biri de Mario Hermoso. İspanyol stoper bu sezon 40 defa formasını giydiği takımına 2 gol ve 2 asistlik istatistikle yardımcı olurken 3467 dakika süre aldı. Sözleşmesinin bitecek olması ise sarı lacivertliler adına adeta biçilmiş kaftan. Yeni sezon için görüşmeler yapılacak ancak farklı takımların da ilgisi var.

ÇAĞLAR TAKIMDA KALABİLİR Devre arasında Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü için de görüşmeler gerçekleştirilecek. Yerli oyuncu kuralına hazırlanan yönetim yine kiralama konusunda temaslara başlayacak. Eğer İspanyol kulübü istenen noktaya gelmezse bonservisinin alınması konusunda öneri sunulacak. Samet Akaydın'ın durumunun henüz netleşmediği Fenerbahçe'de eğer Hermoso imza atarsa Becao'nun gönderilmesi gündeme gelecek.