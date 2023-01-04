TFF devrim yaptı... İlk kez VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu bir ilke imza atarak Süper Lig'de son dönemle çok büyük tartışmalara neden olan iki maçın VAR kayıtlarını açıkladı. Galatasaray'ın liderlik koltuğuna oturduğu Sivasspor mücadelesinde ev sahibi ekibin ikinci yarıda iptal edilen golünün kamuoyunda yarattığı çok büyük tepki sonrası TFF'den açıklama geldi.
ÖNEMLİ HAKEM HATASI
TFF yaptığı açıklamada, "Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor- Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir. Bu iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadelerini kullandı.
Merkez Hakem Kurulu ise TFF'nin Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında hakem hataları olduğunun altını çizerek VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaşmasının ardından bir açıklama yayınladı.