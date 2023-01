TFF devrim yaptı... İlk kez VAR kayıtlarını açıkladı

G.ANTEP-BEŞİKTAŞ MAÇI VAR KAYDI

Serkan Tokat: Of vuruyor he. Kartı göstermek üzere şimdi. Sarı kart verdi. Atilla ne gördün sen?

Atilla Karaoğlan: Ağabey, hafif bir dokunuyor, şiddet yok. Vurma yok.

Serkan Tokat: Atilla, ekranda inceleme öneriyorum Atilla.

Atilla Karaoğlan: Ağabey, şiddet yok diye gördüm.

Serkan Tokat: Kafa vurduğunu görüyorum ben de.

Atilla Karaoğlan: Evet ama şiddet var mı?

Serkan Tokat: Var, kafayla vuruyor.

Atilla Karaoğlan: Tamam, geldim.

Serkan Tokat: Bariz burnuna vurduğunu görüyorum ben.

Atilla Karaoğlan: Kafayla itiyor olarak görüyorum ağabey, kafayla.

Serkan Tokat: Şimdi ben sana izletiyorum tekrar.

Atilla Karaoğlan: Normal hızda oynat, teması gördüm zaten. Burnuna dokunuyor ya şiddet yok.

Serkan Tokat: Net kafa attığını görüyorum ben de.

Atilla Karaoğlan: Normal hızda bir oynatsana.

Serkan Tokat: Tam hızı bu.

Atilla Karaoğlan: Geniş açıdan bir oynatsana bana. Evet, bu açı iyi. Ağabey abartıyor ya ben sarıda kalacağım.

Serkan Tokat: Karar senin, tamam.



BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ

Beşiktaş da VAR kayıtlarının açıklanmasına tepki gösterdi. "Bugüne kadar neredeydiniz" başlığıyla yayınlanan mesajda, "Bundan sonra her maçın VAR kayıtları en ince ayrıntısına kadar açıklanmalıdır" ifadeleri kullanıldı.



TÜM KAYITLAR AÇIKLANSIN

Galatasaray, VAR kayıtlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Oynadığımız maça dair sadece bir pozisyonun VAR kaydının değil; başta futbolcumuz Victor Nelsson'un rakip ceza sahası içerisinde düşürüldüğü pozisyon olmak üzere tüm tartışmalı pozisyonların kaydının açıklanmasını istiyoruz" dedi.





