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    TFF devrim yaptı... İlk kez VAR kayıtlarını açıkladı

    Sivas-G.Saray maçının VAR’ı Özgüç Türkalp’in Erkan Özdamar’a“ Burada ofsaytımsı bir şey var!” dediği ortaya çıktı. Atilla Karağolan ise G.Antep’te Beşiktaşlı N’Koudou’nun kafasına “Abartıyor” yorumunu yaptı.TFF, Sivas-G.Saray ve G.Antep-Beşiktaş maçlarında bariz hakem hatası yapıldığını açıkladı. MHK, Türkalp’e bundan sonra görev velmri eyeceğini belirtti. Karaoğlan ve Özdamar da uzun süre maç yönetemeyecek...

    Burada ofsaytımsı bir şey var!

    Türkiye Futbol Federasyonu bir ilke imza atarak Süper Lig'de son dönemle çok büyük tartışmalara neden olan iki maçın VAR kayıtlarını açıkladı. Galatasaray'ın liderlik koltuğuna oturduğu Sivasspor mücadelesinde ev sahibi ekibin ikinci yarıda iptal edilen golünün kamuoyunda yarattığı çok büyük tepki sonrası TFF'den açıklama geldi.



    ÖNEMLİ HAKEM HATASI
    TFF yaptığı açıklamada, "Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor- Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir. Bu iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadelerini kullandı.



    Merkez Hakem Kurulu ise TFF'nin Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında hakem hataları olduğunun altını çizerek VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaşmasının ardından bir açıklama yayınladı.



        TÜRKALP DÜDÜĞÜNÜ ASTI
        Ardından Merkez Hakem Kurulu, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi olan Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini duyururken, Gaziantep FK-Beşiktaş maçı hakemi Atilla Karaoğlan ve Sivasspor- Galatasaray mücadelesinin hakemi Erkan Özdamar'a ise uzun süre görev verilmeyeceğini açıkladı.



        SİVAS-G.SARAY MAÇI VAR KAYDI
        Özgüç Türkalp: Burada ofsaytımsı bir şey olabilir. Seni potansiyel ofsayt incelemesi için incelemeye davet ediyorum.
        Erkan Özdamar: Ofsayt incelemesi mi?
        Özgüç Türkalp: Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor.
        Erkan Özdamar: Sacha Boey'in ayağını gördünüz mü?
        Özgüç Türkalp: Öncesini de gösteriyorum. Yatabare'nin 25 numaraya müdahalesi var. O da ofsayt.
        Erkan Özdamar: Abi bir saniye. Bana burada ofsayt var mı onu söyleyin. Adam ofsaytta mı vurduğu anda?
        Özgüç Türkalp: Ayakları göremiyoruz. Birinci adam kaleci, ikinci adam Nelsson. Onun omzunu çizgide kabul ediyoruz. Ofsayt evet.
        Erkan Özdamar: Ofsayt var mı yok mu?
        Özgüç Türkalp: Var var. Nelsson ikinci adam ona etki ediyor. Kale içinde ilk pozisyonda iki oyuncu da var ofsaytta.
        Erkan Özdamar: Hocam ben dakikadan koptum şu anda.
        Özgüç Türkalp: İlk anda Yatabare'nin Nelsson'la mücadeleye girdiği pozisyon da ofsayt. O daha net gibi.
        Erkan Özdamar: Pozisyon ofsaytsa tamam o zaman.



        G.ANTEP-BEŞİKTAŞ MAÇI VAR KAYDI
        Serkan Tokat: Of vuruyor he. Kartı göstermek üzere şimdi. Sarı kart verdi. Atilla ne gördün sen?
        Atilla Karaoğlan: Ağabey, hafif bir dokunuyor, şiddet yok. Vurma yok.
        Serkan Tokat: Atilla, ekranda inceleme öneriyorum Atilla.
        Atilla Karaoğlan: Ağabey, şiddet yok diye gördüm.
        Serkan Tokat: Kafa vurduğunu görüyorum ben de.
        Atilla Karaoğlan: Evet ama şiddet var mı?
        Serkan Tokat: Var, kafayla vuruyor.
        Atilla Karaoğlan: Tamam, geldim.
        Serkan Tokat: Bariz burnuna vurduğunu görüyorum ben.
        Atilla Karaoğlan: Kafayla itiyor olarak görüyorum ağabey, kafayla.
        Serkan Tokat: Şimdi ben sana izletiyorum tekrar.
        Atilla Karaoğlan: Normal hızda oynat, teması gördüm zaten. Burnuna dokunuyor ya şiddet yok.
        Serkan Tokat: Net kafa attığını görüyorum ben de.
        Atilla Karaoğlan: Normal hızda bir oynatsana.
        Serkan Tokat: Tam hızı bu.
        Atilla Karaoğlan: Geniş açıdan bir oynatsana bana. Evet, bu açı iyi. Ağabey abartıyor ya ben sarıda kalacağım.
        Serkan Tokat: Karar senin, tamam.

        BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ
        Beşiktaş da VAR kayıtlarının açıklanmasına tepki gösterdi. "Bugüne kadar neredeydiniz" başlığıyla yayınlanan mesajda, "Bundan sonra her maçın VAR kayıtları en ince ayrıntısına kadar açıklanmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

        TÜM KAYITLAR AÇIKLANSIN
        Galatasaray, VAR kayıtlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Oynadığımız maça dair sadece bir pozisyonun VAR kaydının değil; başta futbolcumuz Victor Nelsson'un rakip ceza sahası içerisinde düşürüldüğü pozisyon olmak üzere tüm tartışmalı pozisyonların kaydının açıklanmasını istiyoruz" dedi.

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