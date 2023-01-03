Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi hedef alan olay paylaşım: Tuz koktu...

Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. 90+8'de Fernandao'nun ceza sahası dışından attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, VAR kararınının doğru olduğunu söyledi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin ise, "AR kayıtlarını dinlemek ya da dinlememek onun kararını verecek bir insan değilim.
Takımın başındaki hocayım. Elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Gerisi benim elimde değil. VAR kayıtlarını dinlesem bile puan vermeyecekler. O kamuoyunun takdiri. Üzgünüm. Bu maçın hakkı bu değildi. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.