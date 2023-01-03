Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi hedef alan olay paylaşım: Tuz koktu...





Takımın başındaki hocayım. Elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Gerisi benim elimde değil. VAR kayıtlarını dinlesem bile puan vermeyecekler. O kamuoyunun takdiri. Üzgünüm. Bu maçın hakkı bu değildi. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.