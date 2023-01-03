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    • Spor
    • 03.01.2023 23:54
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    • 03.01.2023 23:54
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    Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi hedef alan olay paylaşım: Tuz koktu...

    Fenerbahçe zorlu Antalyaspor deplasmanından 2-1 üstünlükle ayrılmıştı. Antalyaspor'un 90+8'inci dakikasında ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü ise büyük tartışmalara neden olmuştu. Maç sonrası Galatasaray, Fenerbahçe'yi hedef alan bir paylaşımda bulundu.

    Galatasaray, Fenerbahçe’yi hedef aldı!

    Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. 90+8'de Fernandao'nun ceza sahası dışından attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, VAR kararınının doğru olduğunu söyledi.



    Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin ise, "AR kayıtlarını dinlemek ya da dinlememek onun kararını verecek bir insan değilim.



    Takımın başındaki hocayım. Elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Gerisi benim elimde değil. VAR kayıtlarını dinlesem bile puan vermeyecekler. O kamuoyunun takdiri. Üzgünüm. Bu maçın hakkı bu değildi. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.



        GALATASARAY: TUZ KOKTU
        Antalyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray'dan açıklama geldi. Sarı Kırmızılılar, ezeli rakibini etiketlediği mesajında, "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim" ifadelerine yer verdi.

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