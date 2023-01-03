SON DAKİKA | Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçının VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor-Galatasaray maçı tekrar edilecek mi?

İŞTE VAR KAYITLARI, NELSSON'UN POZİSYONU

TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarına göre, Nelsson pozisyondaki ikinci adam olarak kabul edildiği için Sivasspor'un golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Sivasspor'un iptal edilen golünde yer alan ses kayıtları:

- VAR: "Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'a müdahalesi var."

- Erkan Özdamar: "Evet, Robin Yalçın değil mi, çok net. Nelsson'a temas ediyor. Ofsayt mı peki bu oyuncu?"

- VAR: "Nelsson ikinci oyuncu. Evet, ofsayt var."