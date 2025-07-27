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YKS sonrası kızını çiçeklerle karşılamıştı | O baba-kız Kim Milyoner Olmak İster'de! O günü anlattı: "Ben de beklemiyordum"

Muş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında ailesi tarafından çiçekle karşılanan 19 yaşındaki Çimen Gülen'in görüntüleri, sosyal medyada milyonlara ulaştı. Sosyal medyada gündem olan Çimen Gülen bugün ise Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına yarışmacı olarak katıldı. Yarışmaya babası Mehmet Emin Gülen ile gelen Çimen Gülen çiçekli sürprizi "Ben de beklemiyordum" sözleriyle anlatırken 200 bin TL'lik soruya kadar ulaştı. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bugün yaşananlar...

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Muş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında ailesi tarafından çiçeklerle karşılanan 19 yaşındaki Çimen Gülen, sosyal medyada büyük ilgi görmüş ve milyonlara ulaşan görüntüleriyle gündeme oturmuştu.

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Bugün ise genç öğrenci, ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına katılarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

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Yarışmaya babası Mehmet Emin Gülen ile birlikte katılan Çimen Gülen, çiçekli karşılamanın kendisi için de sürpriz olduğunu belirterek, "Çok güzel yorumlar aldım. Ben de böyle bir şey beklemiyordum." dedi.

Fenomen baba-kız Kim Milyoner Olmak İster'de!
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19 yaşında olan Çimen Gülen, Muş'ta doğmuş ve Muş'ta yaşıyor. Lise mezunu olan ve üniversite sınav sonucunu bekleyen Çimen Hanım, yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmak istiyor.

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200 BİN TL'LİK SORUYU AÇTIRDI

Soruları başarıyla cevaplayan yarışmacı 200 bin TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. Yarışmacının karşısına,

"Çarşı' kelimesinin kökeninin anlamı nedir?" sorusu çıktı.

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Sorunun şıklarında ise:

A: Büyük kumaş
B: Dört yol
C: Parlak ışık
D: Alışveriş

seçenekleri yer aldı ve yarışmacı, yarışmadan çekilme kararı aldı.

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Yarışmacı eğer çekilmek istemeden soruyu cevaplasaydı B: Dört yol şıkkını seçerek doğru cevabı verecekti.

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Yarışmadan çekilen fenomen yarışmacı 100 bin TL ile Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.

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İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

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İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...