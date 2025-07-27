YKS sonrası kızını çiçeklerle karşılamıştı | O baba-kız Kim Milyoner Olmak İster'de! O günü anlattı: "Ben de beklemiyordum"
Muş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında ailesi tarafından çiçekle karşılanan 19 yaşındaki Çimen Gülen'in görüntüleri, sosyal medyada milyonlara ulaştı. Sosyal medyada gündem olan Çimen Gülen bugün ise Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına yarışmacı olarak katıldı. Yarışmaya babası Mehmet Emin Gülen ile gelen Çimen Gülen çiçekli sürprizi "Ben de beklemiyordum" sözleriyle anlatırken 200 bin TL'lik soruya kadar ulaştı. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bugün yaşananlar...
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