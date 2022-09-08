Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya nazar değdi! Havalimanında yere düştü

Galatasaray'ın, transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladığı Mauro Icardi, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.
Basın mensuplarına açıklamalar yapan Icardi, "Daha buraya gelmeden taraftarların ilgisi inanılmazdı. Dışarı çıkıp taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum.
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Uçakta üçlü çektirmeyi bana anlattılar. Çocuklar da öğrendi, dışarıda deneyeceğiz." dedi.
Arjantinli yıldız ayrıca, "Çok heyecanlıyım, burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız." dedi.