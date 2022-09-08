Galatasaray'ın yeni beyni Juan Mata! Rakiplere korku veriyor

Yıldızlarla dolu kadrosuna son olarak İspanyol yıldızı ekleyen Galatasaray, orta sahasını kusursuza yakın isimlerle takviye etti. Sarı-kırmızılılarda pastanın çileği son olarak Manchester United forması giyen 34 yaşındaki yıldız futbolcu oldu.
ORTA SAHA BİR HAYLİ GÜÇLENDİ
Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro'ya kadar yükselen ve şimdiye kadar 71.4 milyon Euro bonservis ödemesi yapılan Juan Mata ile birlikte Galatasaray orta sahasını bir hayli güçlendirdi.
TARAFTARA BAYRAM YAŞATTILAR
Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Fredrik Midsjö gibi orta saha oyuncularını transfer eden Cimbom, Juan Mata'yı da kadroya ekleyerek taraftara bayram yaşattı.