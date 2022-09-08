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    • Spor
    • 08.09.2022 16:02
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    • 08.09.2022 16:47
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    Galatasaray'ın yeni beyni Juan Mata! Rakiplere korku veriyor

    Yaz döneminde sıcak bir transfer süreci yaşayan Galatasaray, transfer perdesinin kapanmasına yakın bir zamanda kadrosuna yaptığı takviyelerle ağızları açık bıraktı. Sarı kırmızılıların son bombası ise Manchester United forması giyen Juan Mata oldu. İşte İspanyol oyuncunun rakipleri korkutan istatistikleri...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Aslan’ın yeni beyni!

    Yıldızlarla dolu kadrosuna son olarak İspanyol yıldızı ekleyen Galatasaray, orta sahasını kusursuza yakın isimlerle takviye etti. Sarı-kırmızılılarda pastanın çileği son olarak Manchester United forması giyen 34 yaşındaki yıldız futbolcu oldu.

    ORTA SAHA BİR HAYLİ GÜÇLENDİ

    Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro'ya kadar yükselen ve şimdiye kadar 71.4 milyon Euro bonservis ödemesi yapılan Juan Mata ile birlikte Galatasaray orta sahasını bir hayli güçlendirdi.

    TARAFTARA BAYRAM YAŞATTILAR

    Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Fredrik Midsjö gibi orta saha oyuncularını transfer eden Cimbom, Juan Mata'yı da kadroya ekleyerek taraftara bayram yaşattı.

        Geçen sezon Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan gibi isimlerle mücadele eden sarı-kırmızılıların orta sahası adeta sınıf atladı.

        MATA RAKİPLERE GÖZDAĞI VERDİ

        İngiliz devi Manchester United'a transfer olduğu 2014 yılından bu yana Premier Lig'de Kırmızı Şeytanlar adına en fazla şut pası veren (292) ve net gol pozisyonu hazırlayan (42) oyuncu konumunda olan Juan Mata şimdiden rakiplerini korkutmuş durumda.

        Kariyerinde birçok önemli kupa bulunan Mata, 632 maçta görev alırken 138 gol ve 157 asist üretti. Toplamda 295 gole katkıda bulundu. Tecrübeli oyuncu, İspanya Milli Takımı'nda 41 kez forma giyerken 10 gol üretti.

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