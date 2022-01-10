Galatasaray'da kritik zirvede flaş sonuç! Fatih Terim'le yollar ayrıldı: İşte adım adım yaşananlar

Galatasaray yönetimi teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırdı. Şampiyonluk yarışına havlu atan, Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibi Denizlispor'a elenen Sarı-Kırmızılılar'da yaşanan şok gelişme gündeme bomba gibi düştü.
İŞTE ADIM ADIM YAŞANANLAR
19 Haziran 2021'de yapılan genel kurulda Burak Elmas başkanlık koltuğuna oturmuştu. Elmas adaylık sürecinde, göreve gelmesi durumunda Fatih Terim'le çalışacağını kamuoyuna duyurmuştu.
Elmas'ın başkan seçilmesinden 1 gün sonra yani 20 Haziran'da Fatih Terim soluğu Florya'da aldı ve işbaşı yaptı. Kamuoyundaki ortak kanı, daha önce birçok başkanla büşük sorunlar yaşayan Terim'in Elmas'la büyük bir uyum içinde çalışacağıydı.
Ancak işler hiç umulduğu gibi olmadı. Yönetim-Terim arasındaki ilk kriz Işıtan Gün konusunda yaşandı. Elmas'ın yönetime alırken, futbolun başına getirmeyi düşündüğü Işıtan Gün, Terim'den veto yedi. Ancak Elmas, tecrübeli hocanın yanında yer alıp Işıtan Gün'ün yetkilerini sınırlandırdı ve krizi büyümeden önledi.
Galatasaray, Fatih Terim'in verdiği rapor doğrultusunda çok önemli bir transfer hamlesi yaparak kasasından büyük bonservis bedelleri çıkardı. Ancak saha sonuçları beklendiği gibi olmayınca Terim'le Elmas arasında sıkıntılar baş gösterdi.
Tecrübeli hocanın avukatlığını da yapan İkinci Başkan Rezan Epözdemir'in istifa etmesi, yönetim içinde Terim'e olan desteği büyük oranda azalttı.
2-1 kaybedilen Fenerbahçe derbisi sonrası Terim'in 6 maç ceza alması, birçok yöneticinin büyük tepkisine yol açtı. Bu olay, ayrılığa giden yolda ilk fitili ateşledi. Birçok yönetici tecrübeli teknik adamla ilgili rahatsızlığını Başkan Elmas'a açık şekilde dile getirmeye başladı.
Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Terim'in teknik ekibine operasyon yapılma hamlesi ilişkileri iyice gerdi. Necati Ateş ve Selçuk İnan'ın yetersiz olduğunu düşünen Burak Elmas'ın talimatıyla Pep Guardiola'nın eski yardımcıı Domenec Torrent ile anlaşıldı. Ayrıca transfer yetkileri Florya'dan alınarak, Terim'in karşı çıktığı Işıtan Gün'e verilince ortalık karıştı.