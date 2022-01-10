Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.01.2022 15:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.01.2022 15:25
    ABONE OL

    Galatasaray'da kritik zirvede flaş sonuç! Fatih Terim'le yollar ayrıldı: İşte adım adım yaşananlar

    Son dakika haberi.... Son olarak sahasında Giresunspor'a yenilerek ligde 12. sıraya gerileyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim NEF Stadı'nda bir araya geldi. Tecrübeli teknik adamın bu görüşme sonrası stadyumdan ayrıldığı ifade edilirken yönetim kurulu toplantısının ise sürdüğü bildirildi. Yönetim Kurulu toplantısında Terim'le yolların ayrılması kararı alındı. Peki, Galatasaray’da bu sürece nasıl gelindi? İpler nerede koptu? İşte takvim.com.tr farkıyla tüm yaşananlar…

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Fatih Terim’le yollar ayrıldı

    Galatasaray yönetimi teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırdı. Şampiyonluk yarışına havlu atan, Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibi Denizlispor'a elenen Sarı-Kırmızılılar'da yaşanan şok gelişme gündeme bomba gibi düştü.

    İŞTE ADIM ADIM YAŞANANLAR
    19 Haziran 2021'de yapılan genel kurulda Burak Elmas başkanlık koltuğuna oturmuştu. Elmas adaylık sürecinde, göreve gelmesi durumunda Fatih Terim'le çalışacağını kamuoyuna duyurmuştu.

    Elmas'ın başkan seçilmesinden 1 gün sonra yani 20 Haziran'da Fatih Terim soluğu Florya'da aldı ve işbaşı yaptı. Kamuoyundaki ortak kanı, daha önce birçok başkanla büşük sorunlar yaşayan Terim'in Elmas'la büyük bir uyum içinde çalışacağıydı.

    Ancak işler hiç umulduğu gibi olmadı. Yönetim-Terim arasındaki ilk kriz Işıtan Gün konusunda yaşandı. Elmas'ın yönetime alırken, futbolun başına getirmeyi düşündüğü Işıtan Gün, Terim'den veto yedi. Ancak Elmas, tecrübeli hocanın yanında yer alıp Işıtan Gün'ün yetkilerini sınırlandırdı ve krizi büyümeden önledi.

    Galatasaray, Fatih Terim'in verdiği rapor doğrultusunda çok önemli bir transfer hamlesi yaparak kasasından büyük bonservis bedelleri çıkardı. Ancak saha sonuçları beklendiği gibi olmayınca Terim'le Elmas arasında sıkıntılar baş gösterdi.

    Tecrübeli hocanın avukatlığını da yapan İkinci Başkan Rezan Epözdemir'in istifa etmesi, yönetim içinde Terim'e olan desteği büyük oranda azalttı.

    2-1 kaybedilen Fenerbahçe derbisi sonrası Terim'in 6 maç ceza alması, birçok yöneticinin büyük tepkisine yol açtı. Bu olay, ayrılığa giden yolda ilk fitili ateşledi. Birçok yönetici tecrübeli teknik adamla ilgili rahatsızlığını Başkan Elmas'a açık şekilde dile getirmeye başladı.

    Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Terim'in teknik ekibine operasyon yapılma hamlesi ilişkileri iyice gerdi. Necati Ateş ve Selçuk İnan'ın yetersiz olduğunu düşünen Burak Elmas'ın talimatıyla Pep Guardiola'nın eski yardımcıı Domenec Torrent ile anlaşıldı. Ayrıca transfer yetkileri Florya'dan alınarak, Terim'in karşı çıktığı Işıtan Gün'e verilince ortalık karıştı.

        Ancak Terim tüm ısrarlara rağmen, Torrent'in göreve getirmesini veto etti. Transferdeki sorumluluğun Florya'da kalması konusunda da Başkan Elmas'a rest çekti.


        Son olarak ligde alınan Giresunspor yenilgisi bardağı taşırdı. Başkan Elmas sezon sonuna kadar tecrübeli hocayla devam etmeyi düşünse de başını Işıtan Gün, Bikem Kanık, Polat Bengiserp ve Reha Keskin'in çektiği yöneticiler operasyon için büyük bir baskıya başladı. Hatta iddialara göre bu 4 isim Elmas'a, "Terim gitmezse biz gideriz" restini çekti.

        4. FATİH TERİM DÖNEMİ RESMEN SONA ERMİŞ OLDU
        Ve Başkan Burak Elmas bugün Terim'le Nef Stadı'nda bir araya geldi ve şok eden ayrılık kararı alındı. Fatih Terim istifa etti. Böylece 4. Fatih Terim dönemi resmen sona ermiş oldu.

        KRİZİ İLK KEZ TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
        Terim ile Başkan Burak Elmas arasında yaşanan krizi ilk kez geçtiğimiz günlerde Takvim.com.tr duyurmuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        KAD-SİS
        Haberler Spor Galatasaray'da kritik zirvede flaş sonuç! Fatih Terim'le yollar ayrıldı: İşte adım adım yaşananlar
            SON DAKİKA