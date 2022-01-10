Galatasaray'da kritik zirvede flaş sonuç! Fatih Terim'le yollar ayrıldı: İşte adım adım yaşananlar

Galatasaray yönetimi teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırdı. Şampiyonluk yarışına havlu atan, Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibi Denizlispor'a elenen Sarı-Kırmızılılar'da yaşanan şok gelişme gündeme bomba gibi düştü.



İŞTE ADIM ADIM YAŞANANLAR

19 Haziran 2021'de yapılan genel kurulda Burak Elmas başkanlık koltuğuna oturmuştu. Elmas adaylık sürecinde, göreve gelmesi durumunda Fatih Terim'le çalışacağını kamuoyuna duyurmuştu.

Elmas'ın başkan seçilmesinden 1 gün sonra yani 20 Haziran'da Fatih Terim soluğu Florya'da aldı ve işbaşı yaptı. Kamuoyundaki ortak kanı, daha önce birçok başkanla büşük sorunlar yaşayan Terim'in Elmas'la büyük bir uyum içinde çalışacağıydı.



Ancak işler hiç umulduğu gibi olmadı. Yönetim-Terim arasındaki ilk kriz Işıtan Gün konusunda yaşandı. Elmas'ın yönetime alırken, futbolun başına getirmeyi düşündüğü Işıtan Gün, Terim'den veto yedi. Ancak Elmas, tecrübeli hocanın yanında yer alıp Işıtan Gün'ün yetkilerini sınırlandırdı ve krizi büyümeden önledi.