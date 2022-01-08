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    • Spor
    • 08.01.2022 21:13
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    • 08.01.2022 21:46
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    Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'e patladı: Söylesene Fatih hoca takım neden oynamıyor? Yönetim istifa...

    Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Giresunspor’a mağlup olan Galatasaray’da taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara tepki gösterdi. Galatasaray taraftarı Fatih Terim'e yönelik 'Söylesene Fatih hoca takım neden oynamıyor?' tezahüratı yaptı. Taraftarlar, futbolculara da 'Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese' diye tezahüratta bulundu. Taraftarlar ayrıca Galatasaray yönetimini de "Yönetim istifa" sloganlarıyla tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    Galatasaray taraftarı isyanda!

    Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

    TARAFTARDAN FATİH TERİM'E TEPKİ
    Galatasaray'da taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara tepki gösterdi.

    Oynanan futboldan memnun olmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Söylesene Fatih hoca takım neden oynamıyor?' tezahüratı yaptı. Taraftarlar, futbolculara da 'Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese' diye tezahüratta bulundu.

    Galatasaraylı taraftarlar ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya çağırdı.

    YÖNETİME TEPKİ
    Taraftarlar ayrıca Galatasaray yönetimini de "Yönetim istifa" sloganlarıyla tepki gösterdi.

    MAĞLUBİYET SAYISI 7 OLDU
    Bu sezon ligde 13. maçında puan kaybı yaşayan Galatasaray'ın mağlubiyet sayısı 7'ye çıktı.

        Bu sonuçla Galatasaray, 27 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar, haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkının 22'ye çıkmasına engel olamadı.

        SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
        Sosyal medyada da Fatih Terim'e yönelik tepkiler yükseldi. Galatasaray Giresunspor maçının yanı sıra #fatihterimistifa hasthag'i sosyal medyada bir anda TT oldu.

        Terim'e tepki olarak binlerce tweet atılması dikkatleri çekti.

        İşte Galatasaraylı taraftarların Terim'e gösterdiği tepkilerden bazıları:
        -Tek bildiğin algı, istenmiyorsun Terim.

        - Maç bitmeden yazayım da skora göre demesinler. Her koşulda #FatihTerimistifa #BurakElmasistifa!

        - Galatasaraylılar olarak artık birşeylerin değişmesi gerektiğini anlamış olduk. Çare Okan Buruk! #fatihterimistifa

        - Koyu bir Terimici olarak artık yeter be canım hocam #fatihterimistifa

        - El birliği ile takımı bitirdiniz. Beraber el ele gidebilirsiniz. İstifa da bir hizmettir.

        - Fatih Terim: Galatasaray'a zarar verirsem gereğini yaparım. Ne bekliyorsun İSTİFA ETSENE...!!!

        -Fatih Terim'in kalacağı her yıl bundan sonra kaybedeceğimiz bir çok yıl ve para demektir. O yüzden daha gür bir sesle #fatihterimistifa demeliyiz.
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        Galatasaray kötü gidişi durduramıyor!
        Haberler Spor Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'e patladı: Söylesene Fatih hoca takım neden oynamıyor? Yönetim istifa...
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