Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'e patladı: Söylesene Fatih hoca takım neden oynamıyor? Yönetim istifa...

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.
TARAFTARDAN FATİH TERİM'E TEPKİ
Galatasaray'da taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara tepki gösterdi.
Oynanan futboldan memnun olmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Söylesene Fatih hoca takım neden oynamıyor?' tezahüratı yaptı. Taraftarlar, futbolculara da 'Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese' diye tezahüratta bulundu.
Galatasaraylı taraftarlar ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya çağırdı.
YÖNETİME TEPKİ
Taraftarlar ayrıca Galatasaray yönetimini de "Yönetim istifa" sloganlarıyla tepki gösterdi.
MAĞLUBİYET SAYISI 7 OLDU
Bu sezon ligde 13. maçında puan kaybı yaşayan Galatasaray'ın mağlubiyet sayısı 7'ye çıktı.