Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'e patladı: Söylesene Fatih hoca takım neden oynamıyor? Yönetim istifa...

İşte Galatasaraylı taraftarların Terim'e gösterdiği tepkilerden bazıları:

-Tek bildiğin algı, istenmiyorsun Terim.

- Maç bitmeden yazayım da skora göre demesinler. Her koşulda #FatihTerimistifa #BurakElmasistifa!

- Galatasaraylılar olarak artık birşeylerin değişmesi gerektiğini anlamış olduk. Çare Okan Buruk! #fatihterimistifa

- Koyu bir Terimici olarak artık yeter be canım hocam #fatihterimistifa

- El birliği ile takımı bitirdiniz. Beraber el ele gidebilirsiniz. İstifa da bir hizmettir.

- Fatih Terim: Galatasaray'a zarar verirsem gereğini yaparım. Ne bekliyorsun İSTİFA ETSENE...!!!

-Fatih Terim'in kalacağı her yıl bundan sonra kaybedeceğimiz bir çok yıl ve para demektir. O yüzden daha gür bir sesle #fatihterimistifa demeliyiz.